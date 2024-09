Emigrar siendo jubilado: los 3 países de América Latina que están en el Top 5 de destinos más baratos para vivir después de los 60 años

En esta noticia México

Para quienes buscan emigrar siendo jubilado sin preocuparse tanto por el bolsillo, 3 países de América Latina destacan como destinos accesibles y atractivos.

Según el Índice de Jubilación de International Living, tres países de la región se encuentran entre los cinco países más baratos para vivir después de los 60 años:

México, en el quinto lugar.

Ecuador, ocupando el cuarto puesto.

Colombia, liderando el ranking.

México

México es un destino ideal para los jubilados que buscan un clima cálido y un bajo costo de vida. Con una amplia variedad de paisajes que van desde playas paradisíacas hasta montañas y selvas, el país ofrece una amplia variedad de ciudades para emigrar siendo jubilado.

Este país combina belleza natural, cultura y una vida cómoda a bajo costo. El costo de vida es muy accesible, especialmente si se vive como un local, con presupuestos que van desde los u$s 800 a u$s 2000 mensuales, dependiendo de la región.

La atención médica es de alta calidad y económica, con consultas que rondan los u$s 30 a u$s 50 dólares. Además, la gastronomía mexicana es deliciosa y asequible, con menús completos a partir de u$s 3 a u$s 4 por persona.

La innovadora Ciudad de México, playas y montañas de este país, lo vuelven un destino imperdible para los jubilados (Fuente: Unsplash)

Ecuador

Ecuador es conocido por su bajo costo de vida, lo que lo convierte en un destino popular entre los jubilados. Con climas variados que van desde las playas cálidas hasta ciudades andinas frescas, es fácil encontrar un entorno agradable sin la necesidad de calefacción o aire acondicionado.

Una pareja puede vivir cómodamente con u$s 25.000 dólares al año, y los alquileres oscilan entre u$s 300 y u$s 1000, dependiendo de la ubicación.

Las frutas y verduras frescas están disponibles durante todo el año a precios muy bajos en mercados locales. Además, el transporte público es eficiente y económico, lo que permite a los expatriados vivir sin coche. La atención médica, a través del sistema de salud IESS, es asequible y de buena calidad.

Ecuador es un destino atractivo para jubilados gracias a su bajo costo de vida y climas diversos (Fuente: Unsplash)

Colombia

Colombia se ha posicionado como uno de los destinos más baratos y atractivos para jubilarse en América Latina. Ciudades como Medellín, conocida como la "Ciudad de la Eterna Primavera", ofrecen un clima perfecto y un costo de vida notablemente bajo.

En este hermoso país, que se ubica en la cima del ranking, los jubilados lo eligen por los siguientes motivos: