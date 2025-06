El país más seguro del mundo que tiene pueblitos hermosos, sueldos de u$s 6000 y se puede emigrar ya

Islandia se establece como el país más seguro del mundo, de acuerdo con el Índice de Paz Mundial. A pesar de su clima frío, la poca luz solar en invierno y su escasa población, también presenta uno de los salarios más altos de toda Europa.

Por estas razones, se convierte en un destino muy atractivo para quienes desean emigrar. El informe internacional destaca que Islandia "ha mantenido su posición como el país más pacífico del mundo cada año desde el inicio"

Islandia, el lugar más seguro del planeta

Según el Global Peace Index, la nación nórdica "sufrió un descenso del cuatro por ciento en su puntuación general debido al incremento en la tasa de homicidios y terrorismo, un indicador de impacto". A pesar de esto, sigue siendo el país más seguro del mundo.

Islandia cuenta con solo 300.000 habitantes y ocupa una superficie de 100.000 km². La capital, Reikiavik, es la ciudad más poblada con 112.853 habitantes, según datos de 2016 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Aunque la gente es muy amable y suele recibir bien a los inmigrantes, existen varios trámites burocráticos para obtener permisos de trabajo y residencia en ese país para quienes decidan emigrar.

Además de ser considerado uno de los países más seguros del mundo, Islandia se posiciona como un gran lugar para emigrar.

¿Cuáles son los requisitos para emigrar y residir en Islandia?

Los migrantes que deseen residir en Islandia deben contactar a la embajada y presentar la siguiente documentación:

Con contrato de trabajo:

Formulario de solicitud con sus datos;

Pasaporte extranjero y copias de todas las páginas;

Certificado de empleo;

Foto en color (3,5x4,5).

Para abrir un emprendimiento:

Documentos de empresario individual;

Certificado de una institución educativa;

Comprobante de capacidad financiera para gastos;

Seguro médico.

En Argentina, la página del Gobierno redirige los trámites relacionados con Islandia a la Embajada de Noruega.





Salario en Islandia: ¿cuánto se percibe realmente al año y al mes?

El salario promedio en Islandia es de u$s 60.000 al año y cerca de u$s 5.000 mensuales, según Average Salary Survey. Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que el ingreso promedio en Islandia alcanza los u$s 73.000 anuales, lo que se traduce en aproximadamente u$s 6.083 al mes.

Según la recopilación de "Trabajar por el Mundo": existen varias agencias de empleo donde los interesados pueden buscar y postularse a diferentes trabajos:





Alfreð

Starfatorg

Störf

HH Ráðgjöf

Talent

Tvinna

STRÁ MRI

Ráðum

Intellecta

Capacent

Islandia: educación sin costo y un abundante legado cultural vikingo

Islandia se distingue por su excelente sistema educativo, gratuito y accesible para todos los residentes. Además, el país posee una rica herencia vikinga y tradiciones que cautivan a turistas de todo el mundo.

Islandia: Salud de calidad y alta participación femenina

Islandia también ofrece un sistema de salud de alta calidad, lo que la convierte en un lugar atractivo para vivir. Además, el país promueve la igualdad de género y tiene una de las tasas más altas de participación femenina en el mercado laboral.