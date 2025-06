El té que "lo cura todo": la infusión rica en magnesio, calcio y potasio que fortalece los huesos y regula el colesterol

El té de rooibos, conocido por su distintivo color rojizo y su sabor suave y ligeramente dulce, se volvió cada vez más popular en todo el mundo debido a sus múltiples beneficios para la salud.

¿Qué es el rooibos?

El rooibos, conocido científicamente como Aspalathus linearis, es un arbusto originario de Sudáfrica. Su nombre en afrikáans, el idioma local, significa "arbusto rojo".

A diferencia de lo que se cree, el rooibos no es té, ya que no proviene de la planta Camellia sinensis, que da lugar a las diversas variedades de té. Una de las principales diferencias es que esta infusión no contiene cafeína y, además, su contenido en flúor es notablemente menor.

Beneficios del rooibos para la salud y el bienestar del organismo

La infusión de rooibos resalta por sus numerosos beneficios para la salud, siendo una aliada en el cuidado del organismo. Según expertos de Tea Shop, estos son algunos de los aspectos más destacados:

Protección celular: su alto contenido en antioxidantes como la vitamina C, flavonoides, superóxido dismutasa y quercetina combate los radicales libres, responsables del envejecimiento celular y el estrés metabólico.

Cuidado de la piel: su acción antioxidante resulta eficaz para mantener la piel hidratada y combatir arrugas, además de ser útil en la prevención y tratamiento de afecciones cutáneas por su contenido en zinc y ácidos.

Protección digestiva: actúa como antiespasmódico natural para aliviar cólicos, digestiones difíciles, dolores intestinales, diarrea y gases.

Bebida isotónica: ayuda a reponerse tras el ejercicio físico y previene calambres por su contenido en minerales y vitaminas.

Salud ósea y dental: su riqueza en flúor, calcio y manganeso contribuye al mantenimiento de huesos y dientes sanos.

Efecto antialérgico: la quercetina actúa como antihistamínico natural en casos de asma y alergias respiratorias o cutáneas.

Efecto relajante: cuida el sistema nervioso, previene la ansiedad y puede ser útil para evitar el insomnio y mejorar la calidad del sueño por su contenido de magnesio.

Cuidado vascular: puede ayudar a reducir la presión arterial gracias a sus flavonoides que mejoran la circulación sanguínea y contribuyen a la reducción del colesterol.

Paso a paso: cómo preparar una infusión de rooibos

Para preparar una infusión de rooibos y aprovechar al máximo sus beneficios, se deben seguir los siguientes pasos:

Hervir agua en una cacerola o tetera adecuada.

Medir aproximadamente una cucharadita de rooibos por cada taza de agua que vayas a usar (aproximadamente 250 ml). Si prefieres un sabor más intenso, puedes aumentar la cantidad de rooibos a tu gusto.

Una vez que el agua haya hervido, verterla sobre el rooibos en una taza o recipiente adecuado.

Dejar reposar la infusión durante 5 a 7 minutos para que el rooibos libere su sabor y nutrientes.

Finalmente, colar la infusión para separar las hojas del rooibos del líquido y ¡listo para disfrutar!

Además, para personalizar la infusión, se pueden agregar algunos ingredientes extras durante la preparación. Por ejemplo, se la puede endulzar con miel o azúcar.

También se puede añadir un poco de leche para suavizar su sabor, o un poco de limón para darle un toque cítrico refrescante. También se pueden utilizar especias como canela, cardamomo o jengibre durante el reposo para crear una versión más aromatizada y única.