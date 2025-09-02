El país más seguro del mundo brinda pueblitos hermosos, sueldos de u$s 6000 y se puede emigrar ya

Islandia se establece como el país más seguro del mundo, de acuerdo con el Índice de Paz Mundial. A pesar de su clima frío, tiene uno de los salarios más altos de toda Europa.

Por estas razones, se convierte en un destino atractivo para quienes desean emigrar. El informe internacional destaca que Islandia "mantuvo su posición como el país más pacífico del mundo cada año desde el inicio del informe".

Islandia, el destino más seguro del mundo

Según el Global Peace Index, la nación nórdica "sufrió un descenso del cuatro por ciento en su puntuación general debido al incremento en la tasa de homicidios y terrorismo, un indicador de impacto". A pesar de esto, sigue siendo el país más seguro del mundo.

Islandia cuenta con solo 300.000 habitantes y ocupa una superficie de 100.000 km². La capital, Reikiavik, es la ciudad más poblada con 112.853 habitantes, según datos de 2016 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Aunque la gente es muy amable y suele recibir bien a los inmigrantes, existen varios trámites burocráticos para obtener permisos de trabajo y residencia en ese país para quienes decidan emigrar.

Requisitos para residir en Islandia: documentación esencial para migrantes

Los migrantes que quieran residir en Islandia deben contactar a la embajada y presentar la siguiente documentación:

Con contrato de trabajo:

Formulario de solicitud con sus datos;

Pasaporte extranjero y copias de todas las páginas;

Copia del pasaporte nacional;

Certificado del empleo;

Foto en color (3,5x4,5).

Para abrir un emprendimiento:

Documentos de empresario individual;

Certificado de una institución educativa

Comprobante de capacidad financiera para cubrir gastos;

Seguro médico.

En Argentina, la página del Gobierno redirige los trámites relacionados con Islandia a la Embajada de Noruega.

¿Cuál es el salario promedio en Islandia?

El salario promedio en Islandia es de u$s 60.000 al año y cerca de u$s 5.000 mensuales, según Average Salary Survey. Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que el ingreso promedio en Islandia llega a u$s 73.000 anuales, lo que equivale a aproximadamente u$s 6.083 al mes.

Según la recopilación de "Trabajar por el Mundo", existen varias agencias de empleo donde los interesados pueden buscar y postularse a diferentes trabajos: