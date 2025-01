El país europeo que es uno de los mejores para emigrar después de los 60 años: cuál es el costo de vida

Emigrar después de los 60 años es una decisión importante, por lo que muchos optan por destinos que les ofrezcan una jubilación tranquila. Un país europeo se destaca por su ambiente acogedor y un costo de vida accesible.

Según el sitio web Internacional Living, entre los mejores países para emigrar siendo jubilado se encuentra Italia. A continuación, conocé todo sobre este destino que presenta un costo de vida bajo en comparación con otros del continente.

Italia: cuál es el costo de vida del país europeo ideal para emigrar después de los 60 años

Italia, y en particular la región de Puglia, se presenta como uno de los destinos más atractivos para quienes desean emigrar después de los 60 años.

Con su cálido clima, rica historia cultural y gastronomía excepcional, Puglia es ideal para quienes buscan tranquilidad, integración comunitaria y una vida relajada.

En cuanto al costo de vida, Puglia es bastante accesible. Dependiendo de la ubicación, el precio de las propiedades puede variar:

En las colinas del norte de la región se pueden encontrar casas por menos de u$s 75.000.

En ciudades cercanas como Bari los precios rondan los u$s 200.000.

El alquiler de un departamento de una habitación comienza en u$s 550 mensuales, mientras que los gastos promedio mensuales de una pareja oscilan los u$s 1730. Comer fuera también es económico, con cenas que oscilan entre los u$s 20 y u$s 50 por persona.

¿Por qué elegir Puglia para empezar una nueva etapa después de los 60?

Puglia, Italia, ofrece un costo de vida accesible, una excelente calidad de vida y una comunidad cálida, ideal para quienes buscan un nuevo comienzo después de los 60.

Clima agradable : con más de 300 días de sol al año, Puglia ofrece un clima templado ideal para quienes buscan evitar inviernos severos.





: con más de 300 días de sol al año, Puglia ofrece un clima templado ideal para quienes buscan evitar inviernos severos. Comunidad acogedora: los residentes locales son conocidos por su hospitalidad, lo que facilita la integración en pueblos y ciudades.

