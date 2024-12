El país de Latinoamérica que es el más económico para emigrar y superó a los paraísos del sudeste asiático en el ranking

Emigrar con un costo de vida bajo es una opción cada vez más atractiva para quienes buscan estirar sus ahorros. Según el Índice Global de Jubilación Anual, un país de Latinoamérica se posicionó como el más económico para vivir, superando a destinos populares del sudeste asiático en el ranking.

A pesar de que lugares paradisíacos del sudeste asiático siguen siendo opciones accesibles, Colombia ofrece una calidad de vida alta a precios bajos, convirtiéndolo en un destino ideal para expatriados.

Colombia: el país latinoamericano más económico para emigrar

Colombia escaló rápidamente en el ranking de destinos para expatriados más asequibles, superando incluso a los tradicionales paraísos del sudeste asiático.

Bogotá, Medellín y Cartagena son populares entre los jubilados

Pereira, Manizales y Bucaramanga destacan por su calidad de vida a precios sorprendentes.

En estas zonas, vivir cómodamente con un presupuesto mensual de entre u$S 1000 y u$s 2000 es completamente posible.

La ciudad de Medellín es una de las más populares entre los jubilados para vivir en Colombia (Fuente: Pixabay)

La vida diaria en este país latinoamericano es notablemente accesible. Por ejemplo, los servicios públicos para una familia de cuatro rondan los u$s 75 al mes, mientras que los alimentos frescos, como frutas y verduras, se pueden adquirir por menos de u$s 15.

El transporte público es eficiente y económico, y muchos expatriados optan por no tener coche, aprovechando los colectivos o teleféricos , o contratando conductores privados a precios razonables, según reveló el sitio de International Living.

La atención médica, otro aspecto clave, es de alta calidad y económica, con primas mensuales de seguro de salud inferiores a u$s 50. La comida también es un placer accesible: un almuerzo típico cuesta alrededor de u$s 5, y una cena en un restaurante de calidad no supera los u$s 20.

Colombia ha superado a cuatro países del sudeste asiático como de los más económicos para los jubilados (Fuente: Freepik)

¿A qué países del sudeste asiático superó Colombia en el ranking?

Si bien Colombia se destaca como el país latinoamericano más asequible para emigrar, el ranking global también incluye otros destinos populares en el sudeste asiático, conocidos por su bajo costo de vida. A continuación, los destinos que completan el ranking de los más económicos: