Un informe de la BBC de Londres señala que Uruguay es uno de los mejores países del mundo para viajar en 2026 y lo ubica en el puesto 10 del ranking y encabeza a los países sudamericanos.

“A pesar de su modesto tamaño, esta nación ofrece una deslumbrante variedad de atractivos naturales, arquitectura colonial y dunas golpeadas por el viento”, señala el informe del medio internacional.

Para ubicarlo en los primeros lugares, la BBC maneja el argumento de que Uruguay “es calificado como uno de los lugares más seguros para los viajeros LGBTQ+ y su campaña Uruguay Natural alienta a los visitantes a respetar el medio ambiente mientras apoyan a las comunidades locales”.

También elogia a la capital, Montevideo, una “vibrante capital que da la sensación de un balneario, a pesar de ser un concurrido puerto”.

“Aunque durante mucho tiempo fue eclipsada por Buenos Aires, justo al otro lado del Río de la Plata, Montevideo es también uno de los lugares de nacimiento del tango, hogar de buena carne y cuna del carnaval más largo de América del Sur, que dura al menos 40 días, de enero a marzo”, señala el medio.

La publicación también destaca que “Colonia del Sacramento -fundada por portugueses- es un tesoro arquitectónico y, entre los fértiles pastizales del campo uruguayo, se produce una de las mejores carnes del planeta”.

Fuente: uruguayturismo Fuente: uruguayturismo

Por último, “la costa de Uruguay está salpicada de buenas playas, lugares de surf, pueblos de fiesta y de pescadores, sin mencionar las lagunas llenas de flamencos, como la de Rocha y la Garzón, además de las dunas de arena de Cabo Polonio”.

Los primeros puestos del ranking:

1. Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

2. Costa de Oregón, Estados Unidos

3. Costa Rica

4. Guimarães, Portugal

5. Islas Hébridas, Escocia

6. Ishikawa, Japón

7. Loreto, Baja California Sur, México

8. Montenegro

9. Santo Domingo, República Dominicana

10. Uruguay

11. Valle de Colchagua, Chile

12. Valle de Slocan, Columbia Británica, Canadá