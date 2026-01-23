El Gobierno de Miami advierte en su sitio web oficial culas consecuencias de no cumplir con los protocolos establecidos al momento de botar elementos del hogar antiguos o basura voluptuosa y tirarlos en la acera.

Este tipo de actividad se conoce como “vertido ilegal” y no sólo puede denotar en importantes multas, sino también en arrestos para quienes no respeten esta normativa de vivienda.

Multas puerta por puerta y arrestos para quienes hagan esto en la acera

Según lo informan las autoridades, el vertido ilegal es la eliminación de objetos de gran volumen en lugares equivocados. Un ejemplo frecuente es tirar sofás, neumáticos y otro tipo de basura.

“El vertido ilegal o la eliminación de objetos grandes en el momento o lugar equivocados puede conllevar una multa de 500 dólares o un arresto”, indican las autoridades.

Botar basura de manera incorrecta puede devenir en multas de 500 dólares. Fuente: archivo.

Cómo se puede cumplir con esta normativa de vivienda en Miami

En la ciudad una vez a la semana pasará el servicio de recogida de basura. Quienes deseen consultar la agenda de recolección, podrán hacerlo clicando aquí.

Este tipo de residuo debe colocarse la noche antes del día de recogida a cinco pies de distancia del resto de los objetos que se encuentran en el bote.

Información importante para quienes viven en apartamentos

“Si eres residente de la ciudad de Miami y vives en un edificio de apartamentos que utiliza un contenedor, NO PUEDES dejar basura voluminosa en la acera para su recogida. Para deshacerse correctamente de tus objetos voluminosos y evitar el vertido ilegal, por favor contacta con tu administrador o propietario para programar la recogida de basura”, se indica.