VERANO 2021 VACACIONES Mendoza, qué bodegas visitar, cuáles son las mejores bodegas

Dos bodegas mendocinas recibieron un reconocimiento especial de la plataforma TripAdvisor, que releva la opinión de millones de viajeros de todo el mundo, por su propuesta enoturística.

Bodegas Bianchi, ubicada en San Rafael, y Bodega Ruca Malén, en Luján de Cuyo, fueron seleccionadas entre las mejores atracciones del mundo según los premios Travellers´ Choice 2020 de TripAdvisor.

Actualmente ambas están preparándose para volver a recibir público cuando se alivie la situación sanitaria por la pandemia de coronavirus,

San Rafael es reconocido por sus opciones de turismo aventura de alta montaña y sus actividades de rafting en el Cañón del Atuel y el río Diamante, pero en los últimos años se ha desarrollado un atractivo Camino del Vino que tiene como punto de partida la Champañera Bianchi, la más visitada del país.

“Las experiencias que ofrecemos buscan conectar a cada visitante con lo más lindo del mundo del vino: poder caminar, andar en bicicleta o a caballo por los viñedos, degustar o crear un vino propio. El objetivo es acercar el vino al consumidor, explicándole el valor que tiene todo el proceso, desde los cuidados del viñedo todo el año hasta el embotellado, disfrutando de una copa en el escenario donde se crea”, señaló Alexia Robinson, jefa de Turismo y Eventos de Bodegas Bianchi.

Pedalear por los viñedos, una propuesta de Bodegas Bianchi, en San Rafael

Bodegas Bianchi es una bodega con herencia familiar. Con más de 90 años de historia, es parte del patrimonio argentino y está situada en su histórico terruño en San Rafael, y también en Valle de Uco, es reconocida mundialmente por su larga trayectoria elaborando vinos y espumantes de excelencia, con marcas como Enzo Bianchi, Bianchi Particular, Famiglia Bianchi, Bianchi Premium Extra Brut, New Age y Don Valentín Lacrado.

Los programas turísticos disponibles son:

Visita a la bodega: recorrido para aprender sobre el proceso de elaboración, visita a la legendaria cava, degustación de un vino de tanque. Visita y degustación de vino: recorrido por la bodega y cata dirigida para apreciar sensorialmente los vinos, mpas degustación del espumante método tradicional. Visita a una calicata: para descubrir cómo las características del terroir influyen en la calidad de las uvas. El viñedo en bicicleta o a caballo: experiencia al aire libre para recorrer las fincas. Enólogo por un día: degustar y decidir qué corte es el preferido para crear el propio blend. Sommelier por un día: Degustación de tres vinos, analizando la ficha técnica y las notas de cata de cada ejemplar. Picada y vino: en un escenario imponente de viñedos, degustación de deliciosa carnes exóticas ahumadas, quesos y otras delicias que maridan con los vinos Bianchi.

La otra bodega mendocina seleccionada entre las mejores atracciones del mundo según los premios Travellers´ Choice 2020 de TripAdvisor es Bodega Ruca Malén, en Luján de Cuyo. Fue pionera en incorporar el concepto de menú-degustación en su restaurante en 2004, de la mano del chef Lucas Bustos.

“Haber ganado este premio nos renueva las energías para seguir ofreciendo una de las mejores experiencias de bodega en la Argentina. Cada año son miles los visitantes locales, nacionales y extranjeros que pasan por la bodega y gracias a sus opiniones y valoraciones logramos ser una de las atracciones mejor calificadas. Seguimos trabajando para que así sea y volver con lo mejor de nosotros”, apuntó Fernanda Vila, gerente de Hospitalidad.

Vila señaló que el restaurante de Bodega Ruca Malen, reconocido por su menú de pasos maridados y por usar en su mayoría ingredientes de su propia huerta, está trabajando para su futura apertura con "otra opción transición, que se adapte a esta nueva realidad”. "La idea es igual seguir sorprendiendo a nuestros comensales y destacar el espíritu inquieto del ADN de la bodega", añadió.

Todos los años TripAdvisor reúne los millones de opiniones, calificaciones y elementos guardados que los viajeros comparten en todo el mundo y usa esa información para destacar "lo mejor de lo mejor". El premio Travellers' Choice 2020 Best of the Best es el reconocimiento más alto, que representa anualmente al 10% de las empresas del mundo en las categorías hoteles y alojamientos, destinos, atracciones, restaurantes y experiencias.

En este sentido, hace poco se conoció que el Museo Evita, ubicado en el barrio porteño de Palermo, fue votado entre las mejores atracciones turísticas del mundo.