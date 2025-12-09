En esta noticia Un ecosistema para transferir y usar dinero

La plataforma fintech Takenos anunció el lanzamiento de pagos con QR para usuarios argentinos, una nueva funcionalidad que les permitirá pagar en cualquier comercio que acepte QR, directamente desde la app.

“La función está diseñada para ofrecer una experiencia simple, transparente y sin fricciones, permitiendo a los usuarios pagar, pero utilizando dólares digitales liquidados en tiempo real”, detallaron desde la plataforma.

“La propuesta de valor de Takenos siempre fue la misma: que cualquier persona en Argentina y en Latinoamérica pueda cobrar desde cualquier parte del mundo de forma simple. Ahora estamos avanzando un paso más: seguir incorporando opciones para que ese mismo dinero que llega desde afuera pueda usarse en la vida cotidiana. Nuestro objetivo es lograr que mover divisas entre países sea tan instantáneo como operarlas dentro de tu propio país con moneda y herramientas locales”, Lucas Posada, CEO y cofundador de Takenos.

La app de Takenos ahora permite pagar con QR en los comercios de la Argentina.

La nueva funcionalidad se suma a un ecosistema que ya permite enviar y recibir dólares digitales desde más de 20 países, ahorrar y mover valor en segundos. Takenos también anunció que ahora acepta depósitos en euros de terceros, además de dólares, USDC/USDT y reales, ampliando las opciones de ingreso a la plataforma.

Con este hito, la fintech busca consolidarse como una alternativa para viajeros, freelancers, emprendedores, creadores de contenido y trabajadores remotos que buscan una forma simple de operar en cada país.