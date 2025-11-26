Santilli sufre la impaciencia de los gobernadores: la obra pública no aparece

La alianza electoral de Javier Milei con gobernadores, y las concesiones que estos hicieron para ser parte del frente que dirimió Karina Milei, podría tambalear tras la victoria. En Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo ya mostró simbólicamente su distancia con Luis Petri , que pretende ocupar su puesto.

Petri deja el Ministerio de Defensa con una gran popularidad en el ámbito libertario, si bien todavía bajo el ala de Patricia Bullrich y una gestión en su cartera que deja una deuda astronómica para la obra social militar y salarios paupérrimos.

El show y la puesta en escena fueron el principal recurso del ministro durante su estadía en el Edificio Libertador. Con ese despliegue y su reciente elección como diputado nacional por Mendoza, el funcionario busca posicionarse ahora como candidato a gobernador de la provincia.

Sin embargo, el ministro que entrega el mando al hasta ahora jefe del Ejército, Carlos Alberto Presti, probó el sabor de la interna durante el fin de semana largo.

Allí, Petri realizó un acto en el Cerro de la Gloria, para comandar la puesta en marcha del destacamento del Regimiento de Granaderos a Caballo. Sin embargo, el gobernador de Mendoza no fue al acto y tampoco lo hicieron ninguno de sus funcionarios ni de los intendentes radicales.

“El gobernador no podía, y la vicegobernadora no fue invitada”, indicaron fuentes allegadas al mandatario en diálogo con este medio.

Ante la falta de los intendentes, que responden al gobernador, sostuvieron que “pregunten a los intendentes”.

Por parte, allegados a Petri indicaron que quizás no podía por agenda, pero que fueron todos invitados. “No tiene importancia”, minimizaron desde el riñón del pronto exministro.

“Las invitaciones se cursaron al gobernador y a la vicegobernadora. Sé que hay problemas de agenda, lógicamente, y uno lo entiende. Habría que preguntarles a ellos”, se limitó a decir Petri durante el acto ante la consulta de la prensa.

Hebe Casado, la vicegobernadora de Cornejo, está oficialmente afiliada a La Libertad Avanza y días atrás respondió a las declaraciones del ministro de Defensa, quien había elogiado el rol de Karina Milei en la elección.

El lunes, durante una entrevista en TN, Petri atribuyó la victoria de la coalición entre libertarios y radicales a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sin mencionar al gobernador Cornejo.

“Karina es una armadora política impresionante. Es la responsable de la elección en Mendoza”, sostuvo el ministro.

A esto, Casado respondió que a Petri “no se lo vio mucho en campaña”.

“El gobernador se puso al hombro la campaña y los acompañamos con los ministros por toda la provincia mostrando la gestión. Creo que la gente reconoció ese trabajo. No digo que el Gobierno nacional no haya tenido nada que ver, pero la verdad es que tanto a Petri como al resto se los vio poco en la campaña”, indicó la vicegobernadora en una entrevista radial.

En este sentido, si bien ya finalizaron las elecciones, la interna por el poder en Mendoza no hace más que recalentarse y crecer a la luz de un nuevo mapa político.