La ira del ministro Caputo con intendentes que aumentan tasas municipales tiene su lógica: mientras la Nación va reduciendo o eliminando gravámenes, del otro lado los suben. Unos sacan agua del barco, otros arrojan baldazos. En los borradores de la reforma tributaria que van circulando se mantiene la filosofía del Plan Milei: ir eliminando tributos, especialmente los que poco recaudan y más conspiran contra la actividad.

Según datos a los que accedió este diario, la intención oficial pasa por los siguientes puntos:

Shutterstock

1) Reducir al 10,5% el IVA al suministro de energía eléctrica para sistemas de riego del sector agroindustrial.

2) Se podrán actualizar los quebrantos impositivos por IPC solamente aquellos generados en ejercicios fiscales que inicien a partir de enero de este año.

3) Se eximen de Ganancias las obtenidas por alquiler de inmuebles con destino a casa habitación; se eximen desde enero los resultados derivados de la venta de inmuebles.

4) Se exime todo resultado derivado de renta financiera de fuente argentina (inclusive acciones y obligaciones negociables sin cotización, ADRs), salvo monedas digitales.

5) Bajan tasas de la seguda y tercer escalas de Ganancias para empresas a 27% y a 31,5% respectivamente.

6) Se eliminan impuestos internos para Seguros, telefonía celular y satelital; Objetos suntuarios; automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves.

Ante el éxito del RIGI (Regimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) el gobierno apunta al “RIMI”, buscando a las medianas inversiones aunque por los montos, podrían ser también las pequeñas. Abarcaría la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos amortizables (excepto automóviles), y realización de obras, destinadas a actividades productivas. Obviamente no califican las inversiones en activos financieros. Los montos mínimos arrancan en u$s 150.000 hasta u$s 30 millones. ¿Cuál es el beneficio de participar? Amortización acelerada de inversiones y la devolución de créditos fiscales de IVA.

El triunfo de LLA el 26 de octubre abrió las puertas a una ola de medidas clave a ser aprobadas en el Congreso. El verano estará centralizado en la actividad legislativa. Que el riesgo país perfore los 500 puntos depende del avance de estos proyectos. Hoy habrá un nuevo test con la licitación del nuevo Bonar 2029, el que tendrá amplia participación de inversores locales. Los extranjeros, más interesados en papeles con legislación Nueva York para la solución de diferendos (default), podrán aguardar a fines de enero para la emisión de un Global.

Es lo que viene.