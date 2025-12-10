El dólar cotiza a 18.19 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este miércoles, 10 de diciembre de 2025.Esta cifra muestra que la moneda subió un 0.01% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.21 pesos y un mínimo de 18.18 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.52%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.46%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un ligero aumento en algunos momentos. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se ha mantenido en ciertos puntos, lo que sugiere un comportamiento variable pero con una predominancia de descensos en su valor.

En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 20.9 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 18.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.80%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.34%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del Dólar ha ido en aumento, lo que puede reflejar un mayor interés en la moneda o cambios en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una disminución en la confianza hacia el Dólar. Sin embargo, la estabilidad se habría indicado con un dato de 0, lo que no es el caso en esta ocasión.

Este aumento en la cotización del Dólar podría ser un indicativo de factores económicos que están impulsando su valor al alza, lo que merece un seguimiento cercano.

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.