Karina Milei, “el Jefe”, repetía en cada reunión que había dos caminos para el armado de listas. “Le damos lugar a los gobernadores y tenemos seis meses de convivencia y dos años de extorsión o al revés”. El plan funcionó y todo indica que las sesiones extraordinarias tendrán un viento a favor de los mandatarios que, aunque buscarán alguna modificación o ventaja para su provincia, darán sus votos.

Eso no significa que el Gobierno tendrá un trámite sencillo. El ministro del Interior, Diego Santilli, los recibe uno por uno, pero ya dejó correr algún fastidio por la falta de herramientas para avanzar en negociaciones bilaterales. Pragmático al extremo, pide “soltar la rienda” para avanzar cuanto antes con el Presupuesto.

Para la aprobación del mismo el objetivo de máxima que tiene Martin Menem (titular de la cámara de Diputados) es votarlo en el recinto el martes 16 y luego que Patricia Bullrich encuentre la manera de hacer lo propio el 23, al filo de la Nochebuena.

“ Antes los proyectos que se aprobaban en Diputados iban en carreta al Senado. Ahora con Patricia ahí van en tren bala ”, resumió un libertario a El Cronista. Después vendrán las discusiones laborales, penales y la reforma a la Ley de Glaciares que el Gobierno buscará llamar de otra manera para evitar “una discusión ambiental”.

Más allá de la negociación con la oposición, el jefe de bloque Gabriel Bornoroni deberá ordenar a 93 libertarios, muchos de ellos sin experiencia parlamentaria. “Mientras no nos grabemos en las reuniones...”, llegó a decir un asesor suyo. El cordobés tampoco tiene años en el recinto. Hay algunos que lo llamaron “Blandoroni” pero un libertario salió al cruce “es lo más parecido a Felipe Solá”.

La reforma laboral será prioridad. Bullrich quiere comenzar la discusión en el Senado. Busca un trámite “exprés”. Aún no están conformadas siquiera las comisiones. En paralelo al recinto, los abogados de la CGT, Marta Pujadas, Federico West Ocampo y Pablo Topet comenzaron a analizar el proyecto. La central obrera mastica bronca por no tener acceso al proyecto antes que la opinión pública. Creen que usaron a Gerardo Martínez, aunque el hombre de la UOCRA se muestra, en reuniones en off the record, proclive a la negociación.

El Gobierno apela a la pésima imagen que tienen los gremios. La consultora Explanans le puso cifras. Tras relevar más de 6 mil casos concluyeron que un 43,1% adhiere plenamente a la propuesta de Milei de reforma, mientras que un 18,7% reclama una reforma distinta. En el otro extremo, cerca del 30% la rechaza de plano.

Cuando se indaga por la imagen de los sindicatos, el 49% dijo tener una imagen “muy mala”. Otro 29%, “mala” y un 7% dijo “no saber”. Es decir que el 85% de los encuestados se desentiende de lo que puedan representar. “Fin”, titularía el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Antes de su arribo a Oslo para observar la entrega del Nobel de La Paz a Corina Machado y mantener su propia agenda oficial, el Presidente ordenó analizar si avalarán que la provincia de Buenos Aires tome la deuda que aprobó la Legislatura bonaerense. Detrás está la pelea con Axel Kicillof y una votación que escandaliza a quienes dirían “máster class” si hubiera salido desde el Ejecutivo nacional.

Se abrió una grieta importante entre el PRO y los libertarios. La discusión legal es por el artículo 25 del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. Allí se establece que el Ministerio del Interior junto al de Economía deben autorizar el endeudamiento de gobiernos provinciales. Los nombres que están detrás de los escritorios son una mala señal para Kicillof. En Economía está Luis Caputo, quien llama “comunista” al mandatario bonaerense. En Interior, Santilli, que quiere ser gobernador de esa provincia en 2027.

Las tensiones políticas van en un carril distinto al de las económicas. Conviven dos realidades distintas. La expectativa por grandes inversiones y la “reconversión” de las PYMES. Las ventas y el consumo no encuentran piso. Las ventas minoristas pymes cayeron 9,1% mensual desestacionalizado en noviembre y bajaron 4,1% interanual a precios constantes, de acuerdo con un informe de CAME que refleja un consumo contenido.

El retroceso pegó en la canasta diaria: Alimentos y bebidas cayó 5,9% y Perfumería 17%, con un escenario de “consumo dual” entre compras básicas y no esenciales . En ese contexto, la fábrica de galletitas Oreo y alfajores Terrabusi frenó tres semanas su producción. Mondelez licenció a 2300 empleados. Una semana antes se conoció el cierre de la fábrica de Whirpool en Pilar. Echaron a 220 personas.