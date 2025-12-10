En esta noticia

En este martes, 9 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2243 - Balcón

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 9 de diciembre

 1°2243 11°4134
 0315  12°8646
 3°9376 13°6572 
 4407  14°8262 
 8123  15°2547 
 6°2096  16°0701
 5265  17°1226 
 0854  18°7142 
 6650  19°8363 
 10°0722 20°6709 

¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un balcón puede simbolizar una nueva perspectiva o una oportunidad para observar la vida desde un ángulo diferente. Este sueño a menudo refleja el deseo de libertad y la necesidad de escapar de situaciones restrictivas.

Además, el balcón puede representar la conexión entre el interior y el exterior, sugiriendo que el soñador está en un momento de transición o reflexión sobre su vida y sus relaciones. Puede ser un llamado a abrirse a nuevas experiencias.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.