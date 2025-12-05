Diciembre arrancó tranquilo en materia cambiaria, pero ayer se vio un recalentamiento. El dólar mayorista anotó una leve suba: cerró a $1455, marcó una suba de $ 3,50 y tocó su máximo valor en un mes. En tanto, el minorista Banco Nación subió $5 hasta los $ 1480,00.

Pese a que la primera quincena suele ser bajista por la mayor demanda de pesos para el pago de aguinaldo, la presión alcista se hace sentir y en la City se ve mayor demanda impulsada por el pago de sueldos y menor oferta por la incertidumbre del rumbo monetario.