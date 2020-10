VACACIONES 2021: cuáles son los 20 mejores hoteles de Sudamérica según Condé Nast 2020

Se vienen las vacaciones de verano 2021. Y, pese a la pandemia, hay algunas buenas noticias para viajar fuera del país. Lujosos, sofisticados, algunos con premiados restaurantes y otros con obras de arte en sus habitaciones y salones. Rodeados de naturaleza, ubicados en importantes centros históricos o en grandes ciudades cerca del mar. Así son los mejores hoteles de Sudamérica según un prestigioso ranking difundido por Condé Nast Traveler.

Los lectores de esta publicación de referencia en viajes, lujo y lifestyle eligieron los mejores hoteles del mundo como parte del Readers’ Choice Awards 2020, con un apartado dedicado a Sudamérica. En este último, la mayoría de los alojamientos se encuentra en Perú y Colombia y sólo hay uno de Argentina, en el puesto 15.

En la encuesta participaron más de 700.000 viajeros del mundo. En ella definieron que el Sofitel Legend Santa Clara Cartagena, en la costa caribeña de Colombia, se ubica primero en la lista de los mejores hoteles de Sudamérica y segundo a nivel mundial.

Sofitel Legend Santa Clara Cartagena, mejor de Sudamérica y segundo del mundo

El hotel es un antiguo convento de las hermanas clarisas del siglo XVII y combina elementos de su pasado con la modernidad de una manera elegante. Se encuentra en el centro histórico de Cartagena de Indias, declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la Unesco, muy cerca del Palacio de la Inquisición y las plazas de Santo Domingo y San Pedro Clavel.

El mejor hotel de Sudamérica fue un claustro construido en el siglo XVII

Sus habitaciones ubicadas en el área colonial tienen un estilo contemporáneo con vistas al mar Caribe y a la piscina, la más grande del centro histórico. Además hay 4 suites presidenciales que hacen un especial homenaje a artistas plásticos colombianos de reconocimiento mundial: Fernando Botero, Ana Mercedes Hoyos, Olga y Jim Amaral y Enrique Grau.

Obras del cotizado Fernando Botero en una de las suites presidenciales

Pasar una noche en este lujoso hotel, en enero de 2021, cuesta desde u$s 285 la habitación clásica hasta los u$s 1965 la suite presidencial de 147 metros cuadrados con capacidad para dos adultos y un niño.

En el segundo lugar del ranking sudamericano figura Aranwa Cusco Boutique Hotel, ubicado en Cusco, Perú, también elegido como el tercer mejor hotel del mundo. Condé Nast Traveler lo destacó por ser patrimonio histórico de la ciudad y hotel museo, ya que alberga una gran colección de obras de arte del siglo XVIII.

Aranwa Cusco Boutique Hotel, un cinco estrellas en el corazón de la ciudad inca

Se trata de un hotel boutique de 5 estrellas ubicado en pleno corazón de la ciudad inca, a dos cuadras de la Plaza de Armas de Cusco. Cuenta con una importante colección de muebles coloniales, una galería de arte y tours guiados por el museo del hotel. Pasar una noche, en enero de 2021, varía entre los u$s 116 en una habitación clásica y los u$s 209 en una suite para tres personas.

Estilo colonial en el segundo mejor hotel de Sudamérica, ubicado en Cusco

Aranwa Hotels Resorts & Spas también tiene un hotel ubicado en el Valle Sagrado de Urubamba, a orillas del río Vilcanota, que obtuvo reconocimiento de los viajeros al quedar en el puesto 9 dentro de los mejores hoteles en Sudamérica.

Aranwa también tiene un hotel premiado en el Valle Sagrado de Urubamba

En tanto Sofitel Bogotá Victoria Regia, en la capital colombiana, se ubicó tercero en la región y en sexto lugar a nivel mundial. Este hotel de 5 estrellas fue diseñado por el arquitecto Miguel Soto, quien logró un equilibro entre la elegancia y modernidad francesa y el característico y marcado carácter local.

Sofitel Bogotá Victoria Regia, 3° mejor de Sudamérica y 6° del mundo

El alojamiento tiene muebles tapizados en terciopelo vintage, obras de arte locales en rotación, flores frescas que se reemplazan a diario y artículos de tocador Hermès para los huéspedes. Sus 102 habitaciones, incluidas 5 suites privadas, son elegantes, mientras que el restaurante Basilic ofrece alta cocina francesa y una amplia carta de vinos.

Artículos de tocador Hermès y obras de arte colombianas en las suites

La noche en una habitación clásica arranca en los u$s 128 para enero 2021 y asciende a u$s 266 en el caso de las suites de 50 metros cuadrados y capacidad para 2 personas.

Cuáles son los 20 mejores hoteles de Sudamérica

De Cartegena a Cusco, pasando por San Pablo, Santiago y Buenos Aires -que aparece sólo una vez en el ranking- esta es la lista de los 20 mejores de Sudamérica.

Sofitel Legend Santa Clara, Cartagena, Colombia Aranwa Cusco Boutique Hotel, Cusco, Perú Sofitel Bogotá Victoria Regia, Bogotá, Colombia W Bogota, Bogota, Colombia Inkaterra La Casona, Cusco, Perú Titilaka, Puno, Perú Casa Gangotena, Quito, Ecuador Country Club Lima Hotel, Lima, Perú Aranwa Sacred Valley Hotel & Wellness, Valle Sagrado, Perú Tivoli Mofarrej São Paulo Hotel, San Pablo, Brasil Hotel B, Lima, Perú Hotel Magnolia, Santiago, Chile Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel, Cusco, Perú JW Marriott El Convento Cusco, Cusco, Perú Faena Hotel, Buenos Aires, Argentina Fairmont Rio de Janeiro Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil Inkaterra Machu Picchu Pueblo Hotel, Aguas Calientes, Perú Belmond Hotel Monasterio, Cusco, Perú The Singular Santiago Lastarria Hotel, Santiago, Chile Belmond Hotel das Cataratas, Parque Nacional Iguazú, Brasil

Qué dice la crítca de Condé Nast sobre Faena Hotel Buenos Aires

"El barrio es Puerto Madero, frente a un dique. Desde fuera, el edificio de ladrillo rojo que ocupa Faena no hace nada por insinuar la decoración exuberante de su interior. El lugar está diseñado por Philippe Starck. ¿Necesitamos decir más? Es oscuro y dramático, con cortinas de terciopelo rojo, alfombras profundas, vidrio teñido de rosa y sofás de cuero rojo como el color de un camión de bomberos. Mucho rojo y negro por todas partes, con un toque kitsch. ¿Cabezas de unicornio blanco con ojos enjoyados? Sip. ¿Reloj de abuelo y fotos antiguas de gauchos? Obvio. Nada de eso tiene sentido, pero se siente bien. Agradable", describe Celeste Moure, colaboradora de Condé Nast.

Con relación a los huéspedes y visitantes ocasionales, los define como "una mezcla ecléctica de miembros del jet-set", un combo de Baby Boomers y Millennials "vestidos con jeans caros y algo de la última colección Comme des Garçons"

Sobre las suites, opina que "afortunadamente, Starck mostró un poco de moderación al diseñar las habitaciones. Son estudios al estilo Faena. El rojo característico está ahí, pero en lugar de negro, se combina con blanco y dorado. Los sillones de cuero tienen brazos de cuellos de cisne. Hay muchos espejos y detalles metálicos".

Con relación a la gastronomía y actividades lifestyle, apunta: "Todo blanco y dorado, Bistro Sur es la versión de Faena de una experiencia culinaria elegante. El más informal El Mercado tiene un horno tradicional de adobe del que salen carnes y verduras perfectamente cocidas. Hay espectáculos nocturnos de tango y performances en El Cabaret".

"En resumen: vale la pena. ¿Por qué? Faena Hotel Buenos Aires es caro, pero si querés estar en Puerto Madero y sos fanático del diseño de la marca Starck, este hotel es para vos".

Con relación a la tarifa por noche para enero 2021, algunos precios son u$s 289 (Room Park View), u$s 379 (Room Skyline View), u$s 429 (Duplex).