El mamífero terrestre más grande de Sudamérica reaparece después de 100 años: por qué lo catalogan como “hecho histórico”.

La inesperada reaparición del tapir sudamericano (Tapirus terrestris) en la región de la Costa Verde, en Brasil, después de más de un siglo sin registros, ha generado sorpresa entre científicos y conservacionistas a nivel global.

Las imágenes captadas por las cámaras del Instituto Estatal de Medio Ambiente (INEA) convierten este hallazgo en un hito para la biodiversidad del país y refuerzan el papel decisivo que desempeñan las áreas protegidas en la recuperación de especies emblemáticas.

Un tapir hembra y su cría fueron captados por cámaras en el Parque Estatal Cunhambebe, en Río de Janeiro.(Foto: Wikimedia)

El redescubrimiento del tapir sudamericano en la Mata Atlántica

El tapir sudamericano, conocido como el mamífero terrestre más grande de Sudamérica, ha sido registrado en el Parque Estatal Cunhambebe (PEC), una reserva de 38.000 hectáreas en la Mata Atlántica. Las cámaras instaladas por el INEA y la empresa Vale han captado 108 imágenes y vídeos de tres tapires, incluyendo una hembra y su cría, caminando por este bosque tropical.

La última vez que se tuvo constancia de esta especie en la región fue en 1914, en el Parque Nacional Serra dos Órgãos, antes de que la urbanización y la caza redujeran su presencia a cero.

Este reciente avistamiento supone la vuelta del tapir a su entorno natural y, a su vez, subraya el importante papel de las áreas protegidas en la recuperación de especies en peligro de extinción.

Desde el INEA destacan que el tapir actúa como un "jardinero del bosque“, ayudando a la dispersión de semillas, una función vital para la salud del ecosistema de la Mata Atlántica.

La Mata Atlántica, uno de los ecosistemas más amenazados del mundo, recibe esperanza con este histórico redescubrimiento. (Foto: Wikimedia)

Los beneficios ecológicos del regreso del tapir sudamericano

La presencia del tapir sudamericano en la Mata Atlántica genera importantes beneficios ecológicos: