Turismo y coronavirus: cómo es el protocolo en los hoteles 5 estrellas de Argentina Volver a viajar, cuando se levante la cuarentena, será muy diferente. Los hoteles se preparan con medidas como check-in virtual, desayunos en la habitación o take away, sanitizantes y kits de limpieza para los huéspedes y el uso obligatorio de tapabocas.

La cuarentena sigue en Argentina, aunque muchas provincias se encuentran en fases más avanzadas que el Área Metropolitana de Buenos Aires, y en este contexto es muy difícil determinar cuándo se podrá volver a viajar. Sin embargo, muchos argentinos ya piensan en hacer alguna escapada cuando se levanten las restricciones o en sus vacaciones 2021.

En este escenario incierto, la única certeza es viajar va a ser muy diferente. Los protocolos que elaboró el Ministerio de Turismo y Deportes de la Argentina para los hoteles y los establecimientos gastronómicos del país dan cuenta de eso: reinará el distanciamiento social de las personas y la limpieza e higiene de los puntos de interacción.

En líneas generales, estos protocolos le recomiendan a los hoteles establecer el uso de tapabocas para sus empleados, recomiendan digitalizar el proceso de check-in y check-out, ofrecer alcohol en gel en habitaciones y áreas comunes, implementar el servicio de desayuno en la habitación o servirlo en modo take away y readecuar sus espacios con señalética indicativa.

¿Cómo será hospedarse en un hotel cuando se pueda volver a viajar? Desde Clase Ejecutiva hicimos un relevamiento sobre los protocolos anunciados por algunos de los hoteles 5 estrellas más destacados de Argentina.

La cadena internacional NH Hotel Group, que en Argentina cuenta con varios hoteles 5 estrellas, diseñó varios protocolos que dan respuesta a las necesidades de los viajeros en la nueva realidad social provocada por el Covid-19.

El plan que permitirá la reapertura de hoteles con las máximas garantías de seguridad para clientes y empleados incluye: procesos de limpieza e higienización, nuevas soluciones digitales, cambios en la gestión de alimentos y bebidas, normativas de distanciamiento social y control de la purificación del aire y el agua, entre otros.

Por ejemplo, con el objetivo de reducir al máximo las interacciones entre personas y el contacto con superficies, el check-in y check out se realizarán en modo online, el servicio a la habitación se gestionará desde un dispositivo móvil, al igual que la posibilidad de reservar una mesa para el desayuno, y habrá un chat instantáneo con el equipo del hotel.

Además, se buscará la mínima manipulación de los alimentos, eligiendo materiales de un solo uso y prefiriendo el room service, a la carta o take-away como opciones principales.

La cadena Accor presentó por su parte 150 protocolos sanitarios orientados a ofrecer una estancia segura y protegida, tanto para trabajadores como huéspedes.

Las medidas contemplan el uso de tapabocas en el interior de los hoteles, medición de temperatura para empleados y clientes, higienización rigurosa de las habitaciones y zonas de alto contacto, el distanciamiento físico, la disposición de alcohol gel en espacios comunes de cada hotel y un programa reforzado de limpieza y desinfección.

También incentivarán el uso de las plataformas digitales para entregar información y para tramitar los procesos de pago, de modo de evitar el efectivo o las tarjetas de créditos en recepción. En esta línea, se promoverá un check-out “fast & paper less” que permitirá dejar la llave de la habitación en una caja y recibir los cargos extras por mail.

A su vez, precisaron que se intensificará la limpieza profunda en las habitaciones: para ello, al cuarto día de alojamiento se entregará al huésped una nueva habitación higienizada. Y tras el check-out, las mismas pasarán 24 horas sin acceso antes que reingrese el personal de limpieza.

En tanto, las cartas de los restaurantes estarán disponibles a través de código QR o Whatsapp, las mesas se mantendrán sin montaje y se eliminarán los buffets.

La cadena Álvarez Argüelles creó un protocolo con nuevos parámetros de seguridad, higiene y limpieza para la reapertura de sus hoteles, cuando se termine la cuarentena.

El mismo presenta nuevas rutinas de higiene para los miembros del staff, utilización de la tecnología para minimizar contacto físico con los huéspedes -tanto a su ingreso como durante su estadía y al retirarse del hotel-, medición de temperatura y registro de DDJJ de salud al check-in.

También contempla reducir el contacto entre las diferentes áreas del hotel, barbijo y alcohol en gel a disposición del huésped, alternativas para el servicio de desayuno (room service o a la carta) y la Intensificación de los procedimientos de limpieza y desinfección, entre otras cuestiones.

El hotel Four Seasons se encuentra trabajando en un protocolo para proporcionar a los huéspedes, residentes y empleados la confianza y la seguridad de que su salud y seguridad son la prioridad.

Para su reapertura, ya confirmó que trabajará con los siguientes cambios: check in y out sin contacto, por la app de Four Seasons; menúes digitales en restaurantes y room service (no habrá servicio buffet); aforo reducido dentro de los restaurantes, aprovechando los lugares al aire libre; sanitizantes y kit de limpieza alrededor de todo el hotel; las habitaciones se dejarán 48 horas vacías luego de hacer la desinfección entre un huésped y el otro.

Los protocolos para el uso de spa y gimnasio señalaron que aún no están definidos.