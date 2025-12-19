En esta noticia

Las autoridades de Roma tomaron la decisión de cobrar la entrada a la Fontana di Trevi, con el fin de contribuir a su mantenimiento. Desde enero de 2026, el escenario del clásico ritual de arrojar una moneda dejará de ser de acceso libre para los visitantes internacionales.

La medida se tomó para poner límites a la multitud que a diario se concentra frente a este ícono emblemático. El ingreso tendrá un costo a partir del 7 de enero, siguiendo un modelo similar al que ya se aplica en el Panteón.

La Fontana di Trevi cobrará la visita a partir de enero de 2026
La Fontana di Trevi cobrará la visita a partir de enero de 2026

Dicha iniciativa fue impulsada por el concejal de Turismo, Alessandro Onorato, con el objetivo de reducir el impacto del turismo masivo y preservar el monumento.

Te puede interesar

El Tren Ligero ya dio inicio a la terminal Tasqueña y ahora el servicio será más extenso en estas zonas de Ciudad de México

¿Cuántos visitantes tiene la Fontana di Trevi?

Si bien la plaza ya cuenta con un sistema que restringe la presencia a 400 personas al mismo tiempo, el gobierno local considera que el cobro permitirá ordenar de manera más eficaz el tránsito de visitantes.

Se busca evitar que la tradicional afluencia de personas afecte la estructura de la fuente.

Según adelantaron las autoridades, el dinero recaudado en la Fontana di Trevi se destinará a las siguientes tareas:

  • Limpieza
  • Mantenimiento
  • Restauración del patrimonio artístico y cultural de la ciudad
Temporada de descanso.Cierran las escuelas el 22 de diciembre y todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria se quedarán sin clases
Plan de movilidad.Ya es oficial la fecha de inauguración del Sistema de Transporte Eléctrico Mexiquense: será para viajar en teleférico dentro de Edomex

¿Cuánto costará la entrada a la Fontana di Trevi?

El nuevo esquema de ingreso contempla un trato diferencial para los habitantes de la capital italiana. Las condiciones serán las siguientes:

  • Valor de la entrada: los turistas extranjeros deberán pagar 2 euros.
  • Residentes: los ciudadanos de Roma podrán acceder sin costo, conservando el uso libre de los espacios públicos de la ciudad.
  • Sistema de acceso: se habilitarán dos filas diferenciadas mediante postes de latón: una para residentes y otra para visitantes, quienes podrán abonar la entrada con tarjeta de crédito al momento de ingresar.

La decisión se apoya en la experiencia del Panteón, que desde mediados de 2023 cobra una entrada de 5 euros y generó ingresos significativos destinados a la conservación del edificio.

Te puede interesar

El SAT alertó a todos los pensionados del país: ya no habrá dinero para quienes no cumplan con este impuesto

¿Qué cambios habrá en la Plaza de Trevi?

Para aplicar el nuevo sistema de visitas, el Ayuntamiento prevé retirar las vallas actuales y sustituirlas por elementos más acordes con la estética histórica del lugar. De este modo, se busca mantener la plaza en condiciones óptimas, mientras personal identificado con chalecos azules se encargará de organizar el acceso de los visitantes.