La Fontana di Trevi cobrará la entrada de ingreso para visitarla

Las autoridades de Roma tomaron la decisión de cobrar la entrada a la Fontana di Trevi, con el fin de contribuir a su mantenimiento. Desde enero de 2026, el escenario del clásico ritual de arrojar una moneda dejará de ser de acceso libre para los visitantes internacionales.

La medida se tomó para poner límites a la multitud que a diario se concentra frente a este ícono emblemático. El ingreso tendrá un costo a partir del 7 de enero, siguiendo un modelo similar al que ya se aplica en el Panteón.

Dicha iniciativa fue impulsada por el concejal de Turismo, Alessandro Onorato, con el objetivo de reducir el impacto del turismo masivo y preservar el monumento.

¿Cuántos visitantes tiene la Fontana di Trevi?

Si bien la plaza ya cuenta con un sistema que restringe la presencia a 400 personas al mismo tiempo, el gobierno local considera que el cobro permitirá ordenar de manera más eficaz el tránsito de visitantes.

Se busca evitar que la tradicional afluencia de personas afecte la estructura de la fuente.

Según adelantaron las autoridades, el dinero recaudado en la Fontana di Trevi se destinará a las siguientes tareas:

Limpieza

Mantenimiento

Restauración del patrimonio artístico y cultural de la ciudad

¿Cuánto costará la entrada a la Fontana di Trevi?

El nuevo esquema de ingreso contempla un trato diferencial para los habitantes de la capital italiana. Las condiciones serán las siguientes:

Valor de la entrada: los turistas extranjeros deberán pagar 2 euros.

Residentes: los ciudadanos de los ciudadanos de Roma podrán acceder sin costo, conservando el uso libre de los espacios públicos de la ciudad.

Sistema de acceso: se habilitarán dos filas diferenciadas mediante postes de latón: una para residentes y otra para visitantes, quienes podrán abonar la entrada con tarjeta de crédito al momento de ingresar.

La decisión se apoya en la experiencia del Panteón, que desde mediados de 2023 cobra una entrada de 5 euros y generó ingresos significativos destinados a la conservación del edificio.

¿Qué cambios habrá en la Plaza de Trevi?