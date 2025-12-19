Este paraíso natural se revela con un número creciente de visitantes que exploran su serenidad y sus experiencias memorables. (Fuente: Archivo)

En Santa Marta, el turismo de playa se caracteriza por su alta afluencia, sin embargo, aún existen lugares donde prevalece el silencio natural. Uno de estos lugares es Playa Inca Inca, un destino que ofrece la fusión del encanto del Caribe con una experiencia íntima y consciente.

Esta playa, situada entre El Rodadero y Playa Blanca, ha evolucionado de ser un secreto local a convertirse en una opción atractiva para aquellos que buscan paisajes vírgenes, caminatas ecológicas y un contacto auténtico con la naturaleza samaria.

Al llegar, el contraste con otras playas se hace evidente: arena blanca, vegetación densa y aguas tranquilas, ideales para descansar o sumergirse con serenidad.

Santa Marta se presenta como una oportunidad única para visitar. EFE

Descubre lo mejor de Playa Inca Inca para los turistas

Playa Inca Inca se ha consolidado como una de las joyas ocultas del Caribe colombiano. Para acceder a este destino, se puede optar por una caminata de aproximadamente 40 minutos desde El Rodadero, atravesando un sendero de bosque seco tropical, donde el canto de aves acompaña el trayecto.

Cada tramo del camino ofrece postales del mar que se revelan entre las ramas, convirtiendo el recorrido en una experiencia visual y sensorial. Alternativamente, es posible llegar en lancha desde la bahía de El Rodadero. Este trayecto, que dura entre 15 y 20 minutos, brinda la oportunidad de disfrutar de una vista privilegiada del litoral samario.

Playa Inca Inca: una aventura ecológica y sensorial

El establecimiento ofrece servicios de gastronomía característica del Caribe. Los visitantes tienen la oportunidad de practicar snorkel en aguas diáfanas, así como de aventurarse en kayak o jet ski, o simplemente relajarse sobre la arena para disfrutar del calor del sol y el murmullo del mar.

Más allá de su atractivo paisajístico, Inca Inca fomenta un turismo sostenible. La empresa Taximarino, encargada del transporte marítimo, lidera iniciativas de limpieza y educación ambiental.