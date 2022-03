Ranking exclusivo: estas son las 100 empresas con mejor imagen de la Argentina

Por tercer año consecutivo, MercadoLibre se queda con el primer puesto en la edición número 20 del ranking que publica APERTURA. Lo que comenzó en 2020 y prácticamente coincidió con el inicio de la pandemia (aunque la votación fue anterior), ve una consolidación en esta oportunidad en la que reafirma una vez más la distancia con la segunda empresa, Arcor, un histórico ganador hasta 2020. De hecho, la distancia entre las dos primeras se amplió un poco más este año. Y el contexto para la compañía creada por Marcos Galperín en 1999 es venturoso: hace pocas semanas dieron a conocer su balance 2021, que muestra una ganancia neta de US$ 83,3 millones, luego de perder US$ 707 millones en 2020. MELI, que en 2020 llegó a valer US$ 100.000 millones, hoy tiene un market cap de poco más de US$ 53.000 millones, lo que la convierte en la empresa más importante de la Argentina. El ranking refleja este hecho.

Al igual que el año pasado -y a diferencia del primer año de su liderazgo-, MercadoLibre quedó primera en los tres subrankings. El de empresarios se mantuvo sin cambios respecto a 2021, con MercadoLibre, Arcor y Toyota en los primeros tres lugares. Y lo mismo ocurrió en el de consultores, en donde Arcor ganó el segundo puesto, dado que hace doce meses apareció en la tercera colocación. El de periodistas mostró el mismo orden, por lo que se mantuvieron las posiciones: la empresa de origen japonés retuvo su lugar tras haber saltado desde el octavo puesto al tercero en 2021.

Cuando de los atributos se trata, MercadoLibre se quedó -por segundo año consecutivo- con ocho de los 11 que toma en cuenta el ranking. Puntualmente, obtuvo Solvencia económica y financiera, Confiabilidad de sus productos y servicios (un terreno que Arcor consideraba como suyo históricamente), Calidad del management, Adaptación frente al Covid-19 (un resultado esperable, teniendo en cuenta que fue central para la continuidad económica de muchos y variados negocios, más en los primeros meses del año cuando la segunda ola llevó a nuevos cierres), Inversión en el país, Publicidad y acciones de comunicación y prensa y Cuidado de sus recursos humanos.

En el ranking general, los nombres del top 3 se mantuvieron respecto a 2021, con Toyota en un sólido tercer puesto por quinto año seguido. Globant, por su parte, también repitió el cuarto puesto, reafirmando su lugar como una compañía clave para la economía argentina. De hecho, hasta el puesto ocho, nada cambió en relación a lo ocurrido doce meses atrás. Luego, Banco Galicia escaló una posición -del 10 al nueve- y Coca-Cola apareció tres posiciones más arriba, en lo que fue la escalada más importante de este ranking, al menos en los puestos de vanguardia. Otra crecida importante fue para Molinos, que pasó de la vigésima posición a la decimocuarta.

Arcor reafirmó su segundo puesto y se quedó con dos atributos, los habituales Ética y transparencia en los negocios y Trayectoria y permanencia en el país. En este último, se vio el crecimiento de Ford, que pasó del cuarto lugar del año pasado a la tercera posición en este. Gestión sustentable fue una vez más para Natura, por tercer año consecutivo, con el dúo Arcor y Toyota en las posiciones siguientes.

Entre las primeras 25, la que más se destacó, por lejos, es la fintech Ualá. Sucede que la compañía creada por Pierpaolo Barbieri, y que alcanzó el estatus de unicornio tras cerrar una exitosa ronda de inversión en agosto del año pasado, subió del puesto 86 al 15, más de 70 posiciones. También hay que destacar el crecimiento de Nestlé (10 posiciones, de la 35 al 25) y Mercedes-Benz (cuatro, de la 28 a la 24).

Luego, hay varias compañías, en puestos por debajo del 25, que también treparon lugares de forma llamativa, como Genneia, L'Oréal, Procter & Gamble y Andreani, que en esta oportunidad aparecieron en las posiciones que van de la 29 a la 32, cuando el año pasado ocupaban la 70, 54, 64 y 53, respectivamente. Hay otras tres recuperaciones dignas de mencionar: Adidas apareció en el lugar 39, ascendiendo desde el puesto 124 de 2021; y Facebook (ahora Meta) pasó de la posición 92 a la 48, tras haber superado un año electoral en los Estados Unidos y con nuevos bríos a partir de las declaraciones sobre su nuevo foco en el metaverso. Asimismo, Despegar subió desde la posición 71 después de un 2020 para el olvido, con el parate en el turismo como lastre, a un puesto 49 en este ranking 2022.

Hay más posiciones nuevas para resaltar, los de las empresas dedicadas a los agronegocios: Los Grobo subió a la posición 38, tras ocupar el lugar 61 en 2021; Syngenta experimentó un vertiginoso crecimiento, desde el puesto 162 al 41; Cargill alcanzó a la posición 44, luego de su puesto 66 hace doce meses; y Bioceres, que fue del puesto 153 al 53 sin escalas. Una posición de fuerza en sus tratos con el Gobierno nacional y su claro lugar como las empresas generadoras del ingreso de dólares al país pueden explicar esta suba sectorial tan marcada.

Cuando se miden entre ellas, la primera fue Los Grobo, luego apareció Syngenta y cerró el top 3 Cargill.

Otros nuevos nombres dentro de las 100 empresas con mejor imagen del país, respecto al ranking del año pasado, son Roemmers (puesto 55, subió 80 lugares), Amazon (puesto 59, 52 lugares arriba), PepsiCo (63, +49), La Anónima (76, +90), Kimberly-Clark (78, +29), Citi (81, +29), Johnson & Johnson (85, +20), IRSA (87, +30), Adecoagro (138, +49), CCU (90, +40), Transportadora Gas del Sur (92, +70), Carrefour (94, +10), Loma Negra (95, +37), Cencosud (98, +11) y Manpower (99, +3). Y hay que resaltar el caso de dos empresas que en 2021 no figuraron: la petrolera Vista, que obtuvo el puesto 77 y el laboratorio Novo Nordisk, que quedó en la posición 79.

Llegado el momento de poner la lupa en las caídas dentro del top 25, las empresas que perdieron posiciones fueron Cervecería y Maltería Quilmes y Santander, que retrocedieron una posición, y pasaron a estar en los puestos 12 y 13; mientras que Mastellone Hnos. y Naranja X perdieron dos lugares y ocupan las posiciones 17 y 18. Pan American Energy perdió dos posiciones también, lo que la dejó en el 20° lugar, Accenture aparece dos lugares más abajo (puesto 21) y American Express cayó ocho posiciones y se ubica en el 22°.

Ahora es el turno de los sectores. Las firmas automotrices mantuvieron la tendencia del año. Toyota conserva su liderazgo, seguidas por Volkswagen y Ford. La primera pasó del puesto 17 al 16, mientras que la segunda subió del 21 al 19. Mercedes-Benz recuperó cuatro escalones y llegó a la posición 24. La caída más importante entre estas empresas fue la de General Motors, que pasó del puesto 37 al 61, y Honda bajó desde el 58 al 71. Renault y FCA quedaron fuera de las primeras 100. En el subranking sectorial, el primer puesto lo tuvo Toyota, al igual que en 2021, pero los siguientes intercambiaron posiciones: Volkswagen quedó segunda y Ford, tercera.

En Consumo masivo, la triada se mantuvo: Arcor, Unilever y Coca-Cola. Lo que es Insumos y bienes durables, Techint lideró, seguida por YPF, al igual que en 2021. En Laboratorios, Pfizer le arrebató el primer lugar a Laboratorios Bagó. Servicios financieros fue para Banco Galicia, con Mercado Pago inmediatamente detrás y Santander en tercera posición. En Tecnología -que este año incluye no solo Alta tecnología sino también Telecomunicaciones-, quedó primera MercadoLibre, seguida por Globant y Google, a diferencia del año pasado, en el que la compañía de Galperín no ganó su propio subranking.

Cómo se hizo el ranking de Las 100 Mejores Empresas en Imagen

Para la elaboración del ranking de Las 100 Mejores Empresas en Imagen, SEL Consultores encuestó, en exclusiva para APERTURA, a 350 líderes de opinión (270 empresarios, 40 consultores de empresas y 40 periodistas), entre los meses de noviembre y diciembre de 2021.

Se emplearon tres criterios metodológicos: la cantidad de menciones recibidas, el orden de mención (primer, segundo o tercer lugar), y el puntaje asignado, de 1 a 10, a cada compañía nombrada. El ranking se construyó considerando las menciones enunciadas al indagar sobre las empresas con mejor imagen, en general, y por atributo de imagen.

El instrumento de la recolección fue un cuestionario semiestructurado, con indagación de respuestas espontáneas que estuvo dirigido por María Laura Cali, directora Ejecutiva de SEL.

Se analizaron 11 atributos de imagen: Confiabilidad de sus productos y/o servicios, Ética y transparencia en sus negocios, Solvencia económica y financiera, Cuidado de sus Recursos Humanos, Trayectoria y permanencia en el país, Calidad del management, Inversión y producción en el país, Gestión sustentable, Publicidad y acciones de comunicación, Innovación y Capacidad de adaptación al contexto Covid-19 (atributo incorporado específicamente). Cada atributo recibió un peso equivalente a la importancia asignada por los entrevistados.

En relación con los rankings sectoriales, se consideraron las menciones enunciadas al indagar sobre las empresas con mejor imagen dentro de cada rubro. Se analizaron puntualmente 10 sectores de actividad: Consumo masivo, Servicios Financieros, Laboratorios e industrias químicas, Insumos y bienes durables, Automotrices, Agronegocios, Tecnología, Servicios públicos e infraestructura, Retail y Medicina prepaga.

Cada sector de actividad fue analizado individualmente considerando la cantidad de menciones, el orden y los puntajes alcanzados por cada compañía en relación con las enunciadas. Cada ranking presenta la posición alcanzada por cada empresa y el puntaje obtenido en relación con el líder.

La versión original de esta nota se publicó en el número 339 de revista Apertura.