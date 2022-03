Globant planea contratar 15.000 personas en cinco años: su plan para lograrlo

"Somos la compañía que probablemente no conozcas, pero que está detrás de las transformaciones digitales que sí conoces". Así se presenta la tecnológica Globant en su spot ‘Seek Reinvention' lanzado en enero pasado. Si bien su status de unicornio la situó en los titulares de las noticias en más de una ocasión, su core B2B la llevó a ser más conocida en ámbitos especializados y corporativos. Pero quieren cambiar su bajo perfil y planean relanzar esta campaña .

El objetivo no es solo darse a conocer ante el público masivo, sino también con potenciales nuevos clientes y posibles talentos para incorporar. Estos dos grupos son críticos , el primero por el gran peso que actualmente tienen los clientes ya existentes en los ingresos de la compañía (92 por ciento) y el segundo dado que el mercado laboral tecnológico es uno de los más calientes y ellos planean contratar 15.000 colaboradores en la Argentina durante los próximos cinco años.

"El 2021 fue un año récord de crecimiento, ya sea por la adquisición de talento, porque fuimos a buscar el talento correcto en distintos lugares, también abrimos oficinas y pudimos efectivamente cerrar algunas compras de otras. El crecimiento orgánico año contra año fue altísimo", señala Patricia Pomies, Chief Operating Officer de Globant, en diálogo con APERTURA.

El año pasado la firma rompió el techo de los US$ 1000 millones en facturación (US$ 1297 millones) con un alza interanual del 59,3 por ciento, según su último reporte de resultados. Asimismo, aumentó su ganancia neta de US$ 54,2 millones a US$ 96,3 millones, es decir, un 77,6 por ciento.

En febrero Globant ocupó un lugar (10°) en el ranking de las marcas de servicios de IT más fuertes a nivel global , elaborado por Brand Finance, junto a gigantes mundiales de la talla de Accenture e IBM. Esto, indica Pomies, representó la prueba de que la empresa ya empezó a codearse en las grandes ligas.

"El último año fue un desafío para ver si podíamos ser capaces de hacer lo que nuestros clientes esperaban y fue así. Empezamos a competir con algunas otras empresas que para nosotros eran más grandes y hoy creo que somos un player que está siendo considerado entre los mejores del mundo", destaca.

Una de las principales estrategias de expansión de la compañía fue la compra de empresas. Si bien había comenzado con fuerza en 2020, esta tendencia se acrecentó el año pasado. En total adquirió cinco compañías, desde una consultora española especializada en marketing digital (Habitant) hasta una startup neoyorquina dedicada a lead-to-revenue (Navint) y una firma británica cuya expertise está en la transformación digital multicloud (Cloudshift). A esto se le suma el lanzamiento en Alemania , anunciado en febrero pasado, para atender la región DACH (Alemania, Austria y Suiza) y una inversión 65 millones de libras en el Reino Unido para los próximos tres años con el objetivo de cuadruplicar su equipo ahí.

El viejo continente pareciera ser uno de los nuevos focos de expansión. Durante la charla, Pomies se encontraba justamente en Europa. "Ahora estoy en Madrid hace casi dos meses. Me paso distintos meses del año en distintos lugares de acuerdo con cómo tenemos que potenciar y explorar el negocio", cuenta. Desde abril de 2021 la ejecutiva ocupa su actual cargo (N.d.R: antes ejercía como Chief Delivery & People Officer) el cual la ubica como número dos de la compañía a nivel global, solo por detrás de su cofundador y CEO, Martín Migoya.

+23.500 empleados distribuidos en 18 países de los cuales el 77% están ubicados en América latina

La directiva habló sobre la dificultad para captar nuevos clientes, la preponderancia de América del Norte en los ingresos y el rol de América latina en la operación. Además, detalló las industrias que le interesa explorar a Globant en el futuro cercano y los planes que tiene la empresa para seguir conquistando el mundo tech.

¿La idea detrás del spot es intentar ser reconocidos por un público más masivo? Imagino que no es fácil al estar en el negocio B2B o no producir bienes con su marca

Tenemos dos grandes estrategias y en junio vamos a relanzar ese spot en distintos medios. Por una parte el eslogan está enfocado a nuestros clientes, a poder ampliar ese espectro para que empiecen a ver que también estamos haciendo esto o lo otro porque hacer consultoría o brindar servicios siempre es estar detrás de una marca. Y la segunda estrategia de marketing es el talento tecnológico, que es uno de los lugares más hot y de mayor ocupación. Entonces estamos en una búsqueda constante de que ese talento nos vea como un lugar donde quieren trabajar y desarrollarse.

Ese spot es el primero de un montón más que van a salir y tienen que ver con ser más reconocidos y encontrar un lugar más fuerte en lo que es el conocimiento general de la compañía.

En el último reporte de resultados detallan que el 92 por ciento de los ingresos de 2021 vinieron de clientes ya existentes. ¿Se les dificulta captar nuevos?

Obviamente ese es un proceso más difícil y lleva más tiempo . A nosotros nos gustan las relaciones en las que los clientes nos vean como socios y no como sus proveedores de servicios o de tecnología. Entonces generar esa confianza y ese ida y vuelta entre un cliente y nosotros lleva un tiempo de que nos conozcan y poder profundizarnos. Tenemos una calidad en el delivery de lo que hacemos que hemos logrado que muchos sean clientes que se han trasladado de uno existente a otro. Por ejemplo, el CTO de un gran cliente nuestro cambió de trabajo, se fue a otra empresa y nos llamó. Esa confianza que generamos, ese boca en boca, es lo que más nos ha ayudado a crecer en los últimos años.

Te diría que más que lo que tenga que ver con inside sales o estategias de marketing, para nosotros es fundamental ese crecimiento de cliente. Tenemos un programa que se llama One Hundred Squared que es hacer crecer a algunos clientes a US$ 100 millones y hay equipos dedicados para que cada cliente logre ese cometido. Por otro lado, tenemos otra estrategia para el crecimiento de esas nuevas cuentas que vienen a buscar cosas distintas. Algunos empiezan a veces con algo más chico, como una consultoría, y terminan queriendo que desarrollemos ese end to end.

Hoy tres cuartas partes de la facturación de la compañía vienen de Norteamérica y Europa, mientras que siete de cada 10 empleados están en América latina. Más allá de la importancia del talento, ¿cuánto incide el costo en esta ecuación?

La misión de Globant desde su fundación es brindar el mejor software del mundo desde Argentina. Poder exportar el mejor talento, el mejor conocimiento y la mejor creatividad desde acá al mundo y ese sigue siendo nuestro objetivo. Creemos que el talento latinoamericano sigue siendo único en el mundo por montones de cualidades que tienen que ver con un ADN sumamente emprendedor e innovador. Pero también tenemos muchísimos talentos en Asia y obviamente en Europa que está creciendo fuertemente.

¿Entonces el costo no incide? Tener empleados en la Argentina no cuesta lo mismo que tenerlos en los Estados Unidos o Europa

Tenemos empleados en todos lados del mundo y tiene que ver con cómo servimos a nuestros clientes y que es lo que ellos buscan de nosotros. Somos una empresa con base latinoamericana, con una gran expansión en Asia y eso es lo que el cliente busca cuando nos busca. Busca ese tipo de talento para trabajar. Tenemos muchísima gente trabajando en los Estados Unidos y Europa, pero el fuerte de nuestro desarrollo de talento, y por el cual nos diferenciamos, es el talento donde estamos nosotros.

La participación América latina en los ingresos de la empresa duplica la de Europa. ¿Tiene que ver con un mayor peso en sí de la región o con que aún no habían desarrollado con fuerza el mercado europeo?

Es una mezcla de ambas cosas. Nos tomó más tiempo entender EMEA (Europa, Medio Oriente y África) y para nosotros es un mercado en el que, en cada país en el que aterrizamos, tenemos que ponerle mucho foco y plantear estrategias distintas en cada uno. En América latina, como venimos hace tantos años trabajando en el desarrollo de oficinas y talento, se dio más naturalmente. Por la pandemia y la necesidad de muchas empresas de que la transformación digital tenía que suceder, y como teníamos el talento correcto disponible ya en esas ciudades, el último año creció bastante más América latina que Europa.

¿Hoy hay un foco más orientado hacia hacer crecer el negocio en Europa?

No, nosotros en este momento estamos en 18 países de los cuales son más de 23.500 globers alrededor de todo el mundo y ese crecimiento exponencial que tenemos se da en los distintos lugares del mundo. América latina es uno de los principales que tenemos como foco de atracción de talento. Un 30 por ciento de este crecimiento se da en la Argentina que es el mercado que tiene mayor talento para Globant y más o menos el 20 por ciento de la facturación sigue viniendo de América latina. El resto son zonas a seguir explorando .

Somos una compañía que creció arriba del 50 por ciento y para este año esperamos un crecimiento de arriba de 35 por ciento, entonces esa expansión geográfica para nosotros es fundamental. La nueva forma de pensarnos es Globant Everywhere, pensar que vamos a ir a buscar el talento donde el talento esté y lo que mejor nos sirva para que nuestros equipos de trabajo puedan brindar la mejor calidad para nuestros clientes. La Argentina sigue siendo para nosotros hoy un lugar muy importante. Creemos que para 2022 vamos a estar contratando entre 2500 y 3000 globers y tenemos una meta de contratar 15.000 para los próximos cinco años.

Sin embargo, en septiembre de 2021 anunciaron una inversión de 65 millones de libras en el Reino Unido para los próximos tres años y en febrero pasado se lanzaron en Alemania

La apertura en Alemania es estratégica para nosotros. Tenemos un equipo armado y la idea es potenciarlo para poder atacar el mercado y poder servir desde ahí al resto de Europa. Tenemos una oficina hace muchos años en Londres, pero en estos últimos tres o cuatro años le dimos una fuerte inversión y en el último año particularmente la convertimos en un foco de transformación digital para muchos clientes del Reino Unido. Lo mismo pasa por España, que sigue siendo un mercado superatractivo donde nos está yendo muy bien y lo mismo en India, donde hoy tenemos más de 4000 globers. La idea es siempre pensarnos global.

En el reporte también detallan que Chile es el mercado top en América latina. ¿En qué se diferencia este mercado con el argentino en la operación de la firma?

Tiene que ver con una cuestión cultural y de estilo de cliente. En Chile crecimos fuerte este último año abriendo una oficina más grande y buscando mucho talento ahí también. No existen diferencias como tal entre un cliente y otro porque le ponemos la misma dedicación a ambos. Tal vez en Chile el cliente busca más que los líderes estén localmente , por eso la oficina está creciendo con mucho liderazgo local en tecnología, consultoría, diseño, programación y desarrollo. Fue un mercado que siempre nos costó un poquito más.

En 2021 compraron cinco empresas con sede en distintos países, desde la Argentina y España hasta el Reino Unido. ¿Cómo se trabaja para incorporarlas a la red de la empresa y que congenien ambas culturas? ¿Hay algunas a las que dejan seguir funcionando como estaban?

Las últimas empresas que adquirimos tienen que ver con determinados know how que tal vez es más fácil empezar con la adquisición de una compañía y así crecer y potenciar una industria o un vertical que está incipiente dentro de lo que es Globant.

Tiene que ver mucho con lo que buscamos. Algunas adquisiciones tienen que ver más que nada con la búsqueda de talento y la necesidad de buscar un crecimiento exponencial sobre el talento latinoamericano. Hemos hecho algunas adquisiciones que sí las hemos absorbido culturalmente y han formado parte de Globant en un tiempo bastante corto.

Y aquellas otras que tienen un expertise o algún tipo de llegada diferente sobre lo que nosotros hacemos nos gusta generalmente aprender de ellas, que ellos aprendan sobre nosotros y después de un tiempo caminado decidir si son un valor agregado dentro de lo que es la propuesta de Globant como Globant o directamente siguen siendo como un estudio nuestro.

Las finanzas y el entretenimiento son las industrias más fuertes que tienen en cuanto a clientes. ¿Hay algún segmento que busquen explorar para potenciar?

Hace muy poco lanzamos nuestro estudio de Metaverso y estamos iniciando un gran camino con nuestro estudio de Gaming alrededor de eso. Tenemos muchas propuestas este año para trabajar con varios clientes sobre eso, ya sea para volcar oficinas al metaverso, hacer productos, líneas o establecer un nuevo concepto ahí. Obviamente todo lo que es blockchain y NFT son cosas que este años estamos apuntando muy fuerte como así también poder lograr esa diferenciación en utilización de IA para mejorar los procesos de cada una de las industrias.

También algunas industrias que tenemos que explorar son las que vienen ya con muchos años de trabajo tradicional como las energéticas o las industrias de explotación petrolera, que si bien tenemos algunos clientes, podemos avanzar mucho más profundamente en ellos.

