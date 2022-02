Mercado Libre imparable: cuanto ganó en su año record de usuarios y transacciones

Mercado Libre, el mayor unicornio nacido en la Argentina, volvió a galopar por horizontes azules en 2021. El año pasado, la empresa que fundó y lidera Marcos Galperin, obtuvo una ganancia neta de u$s 83,3 millones, número que contrasta con la pérdida, de u$s 707 millones, que había registrado en 2020.

"El año pasado, nos presentó múltiples desafíos. Pero, también, muchas más oportunidades", aseguró su CFO, Pedro Arnt. "A través de la resiliencia de nuestros equipos y el foco en cumplir con nuestros objetivos estratégicos, pudimos superar las cambiantes restricciones derivadas de la pandemia y los cambios macroeconómicos, en un entorno altamente competitivo", agregó.

Entre esos desafíos, el ejecutivo enumeró las "altas presiones inflacionarias" y un entorno "altamente competitivo en el espacio del comercio electrónico". " El resultado final fue un año con resultados record, un crecimiento fuerte y sostenido en las principales métricas, tanto de negocio como financiera, y mejores márgenes e ingresos operativos por segundo año consecutivo ", destacó.

Fundada en 1999, MercadoLibre es la mayor empresa de correo electrónico de América latina. Presente en 18 países de la región, sus acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York desde 2007. Con una capitalización de mercado que superó los u$s 100.000 millones hace un año, hoy roza los u$s 45.000 millones. Es la compañía argentina más valiosa del mundo.

El año pasado, los ingresos de MercadoLibre crecieron 78%, a u$s 7069,4 millones, de los cuales u$s 4365 millones fueron por su negocio de comercio (81,1% más que en 2020) y u$s 2434 millones por su división fintech (creció 72,2%). La base de usuarios únicos se expandió de 132,5 millones a 139,5 millones. El volumen total de pagos procesados creció de u$s 49.756,8 millones a u$s 77.371,1 millones y los hechos en su marketplace subieron de u$s 20.926,8 millones a u$s 28.350,9 millones.

La cantidad de productos vendidos a través de su plataforma subió de 719,3 millones a 1014,3 millones. En tanto, los enviados a través de su plataforma de entregas (Mercado Envíos) escalaron de 649,2 millones a 962,3 millones. Sus inversiones de capital (capex) se incrementaron de u$s 254,1 millones a u$s 630,1 millones, según las cifras anuales que difundió la empresa, que registró en su último trimestre de 2021 una pérdida neta de u$s 46,1 millones.

País por país: el resultado en la Argentina

Más del 55% de los ingresos de MercadoLibre se generaron en Brasil: u$s 3910 millones, un 78,2% más que en el año previo. En la Argentina, pese a las pérdidas cambiarias, la facturación creció 56,2%, a u$s 1531 millones. De ese volumen, u$s 856 millones fueron por su negocio de comercio electrónico, 52,4% más que en 2020. Su unidad fintech subió 61,2%, a u$s 675 millones. México es el tercer mercado en relevancia para la empresa. Creció 103,8% en 2021, a u$s 1172 millones. Avanzó 96,1% en comercio, a u$s 925 millones, y 138,9% en fintech, a u$s 248 millones.

En términos generales, MELI acumuló una base de activos únicos en fintech de 51 millones, otorgó préstamos por más de u$s 3800 millones y emitió más de 1 millón de pólizas de seguros.