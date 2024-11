Quería ser matemática, eligió otro camino por consejo de su madre y ahora lidera Oracle en la región

"Tengo una característica y es que nunca soñé ser gerenta general en una compañía", dice Cristina Lorenzo a pocos minutos de haber comenzado la charla con APERTURA.

Licenciada en Sistemas por la Universidad de Buenos Aires, la número uno de Oracle para Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia , admite que en realidad su pasión eran las matemáticas, pero que por recomendación de su madre, prefirió ir hacia lo que consideraba que le iba a dar una mayor estabilidad económica.

"Sigo amando las matemáticas. Creo que esa parte, de hecho, es una de la que me trajo hasta acá, pero tal vez no hubiese tenido empleabilidad". Gran parte de ese amor es su necesidad por siempre "despejar la x", como menciona. "Necesito resolver cosas y eso me da una satisfacción enorme".

La ejecutiva, que hoy es madre de una hija de 15 años y un hijo de 17, habla rápido, enérgica y sincera: "Vengo de una familia donde mi mamá era docente, mi papá trabajaba en Prefectura y no había una idea de estudio universitario, pero sí un fuerte peso de ellos a nosotros (a mi hermano y a mí) de tener una carrera para poder desarrollarnos".

Fue gracias a la Facultad que un profesor la invitó a hacer la pasantía en lo que fue, como dice ella, "su primera empresa", InterSoft, donde se desempeñó como líder de producto. "La UBA me dio todo", dice. "De esa pasantía, después me buscaron para Oracle".

En 1997, con 24 años empezó como programadora semisenior a desarrollar su carrera profesional en Oracle - en la que hoy ya lleva 26 años -. Admite que para ella era un orgullo por el renombre que tiene la empresa y lo que significaba profesionalmente trabajar ahí.

Ahora cuenta que como gerenta general, posición que tiene desde 2022, tiene responsabilidades basadas en tres pilares: business -alcanzar los objetivos que se proponen a nivel negocio y el impacto en números-; clientes -asegurar su satisfacción-; y la cultura laboral .

Lorenzo puede ser una antítesis de lo que suele venderse como la fórmula del éxito. Ella no tenía -dice- un objetivo claro de qué quería hacer en la empresa ni cuáles iban a ser sus pasos a seguir. Pero en el camino se encontró con personas que la ayudaron a ganar confianza, a reconocer sus capacidades y a ver todo lo que había logrado hasta el momento. "Esta compañía siempre promocionó mi desarrollo e identificó dónde me puedo desempeñar mejor", dice con orgullo.

La número uno de Oracle para Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia sostiene que todavía falta alcanzar un alto porcentaje de representatividad de mujeres en las empresas.

Ahora ve esa experiencia que vivió ella como una oportunidad para apoyar y ayudar a las mujeres en su desarrollo profesional . "En términos generales, a nivel país, todavía no estamos en los valores que queremos de representatividad de mujeres en las empresas, independientemente de posiciones de liderazgo. Ahí estamos mucho peor". Además, Lorenzo resalta que hay un factor subjetivo de confianza que muchas veces impide que las mujeres se postulen a ciertos cargos.

"A través de este liderazgo que desarrollé todo este tiempo busco apoyar a las mujeres de Oracle a saltear esas barreras que se te van presentando porque te cuestionás, porque no ves todo lo que hiciste. Si yo no hubiese tenido esas personas que vieron en mí las capacidades para liderar determinadas posiciones, ¿lo hubiese pedido? Yo creo que no ", apunta.

El negocio se transforma

Cristina Lorenzo asegura que el desarrollo tecnológico fue transformando el negocio y reconoce que eso les implica estudiar constantemente el mercado, analizar el negocio y ver cómo lo encaran.

"Todo cambió. Antes los clientes venían a comprar, ahora tenemos que salir a vender. Los clientes que antes eran exitosos, ahora capaz que no lo son, porque las industrias que están desarrollándose más son aquellas que exportan".

Pero Argentina no avanza al ritmo de la aceleración tecnológica. Según la ejecutiva, el país "está muy retrasado y tiene tecnología obsoleta". "Quiero acompañar a mi país a ponerlo a nivel mundial porque la capacidad del talento lo tenemos. Lo que nos falta es la gestión" , dice, y en referencia a esto último sostiene que, con el nuevo contexto político y económico, ven un "buen momento para hacer cosas distintas en el país" y están analizando cómo hacer para generar negocios.

Sin embargo, admite que no es fácil porque eso implica modificar prácticas y romper con el statu quo. "Empiezan a liberar la economía y tenemos que empezar a tomar decisiones nosotros (las empresas), de manera directa, sin excusas", resume y dice que ahora que cambió el panorama para las empresas, desde el sector privado están analizando los próximos pasos. "Nos replanteamos qué es lo que tenemos que hacer y qué partido tenemos que jugar".

"Estamos muy atrasados entre lo que decimos que vamos a hacer y lo que estamos haciendo a nivel mercado. Si seguimos como estamos, no vamos a llevar a Argentina a otro nivel, lo de vamos a dejar sexto en Latinoamérica como está ahora ".

En septiembre Oracle y Amazon Web Services anunciaron un acuerdo por el que los clientes podrán acceder a las bases de datos de Oracle en la plataforma de Amazon . En el mismo mes, la empresa también anunció innovaciones en la nube para ayudar a satisfacer la creciente demanda global de sus servicios de inteligencia artificial.

Sin embargo, Lorenzo sostiene: "Argentina no está en ese top of mind que yo quiero a nivel de Cloud y de servicios". Y hace hincapié en que es necesario definir concretamente qué implica invertir en tecnología. "Invertir en tecnología es hacer una transformación real: una transformación cultural de la gente para que puedan usar la nueva tecnología y optimizar el negocio. No es tener la versión de base de datos antigua que sigue corriendo en la compañía".

En ese sentido apunta que ayudan a sus clientes en la adopción de nuevas tecnologías: "Estamos tratando de que los clientes no tengan miedo, porque hoy es peor no tomar la decisión que tomarla, porque el que la haga va a tener un crecimiento exponencial".

La ejecutiva remarca que actualmente el negocio está orientado al cliente. "La sociedad cambió y la tecnología también, no podemos ignorar eso en nuestro negocio. Ahora para que me elija el cliente tengo que ser el mejor".

Hay un aspecto que destaca y es la importancia de la educación . Actualmente, al buscar cubrir posiciones, encuentran poco talento disponible que, en última instancia, elige la empresa basándose en la competencia salarial. "Tenemos que cambiar eso, pero solo se hace generando más profesionales. Por eso estoy enfocada en la educación", indica. En esa línea, Oracle ofrece capacitaciones y da charlas a los chicos de último año de secundaria para acercarlos a las empresas tecnológicas.

"Quiero invertir en el desarrollo de las personas. Buscamos ser más competitivos a nivel interno para que nos elijan porque ahora hay más competencia".