Productor de Mad Max y ex funcionario de Trump: quién es el empresario que quiere comprar TikTok

Steve Mnuchin tiene muchas facetas. Trabajó durante más de una década en Goldman Sachs, manejó y fundó fondos de cobertura, anotó su nombre como productor ejecutivo de películas que fueron récord en taquilla y también formó parte del gobierno durante la presidencia de Donald Trump . Ahora aseguró que está armando un grupo de inversores para comprar el negocio estadounidense de TikTok .

"Es un gran negocio", indicó en diálogo con CNBC. Y agregó: "Debería ser manejada por estadounidenses. No hay manera de que los chinos dejaran a una empresa de los Estados Unidos ser dueña de algo así en China".

La semana pasada, la Casa de Representantes (lo que en la Argentina sería la Cámara de Diputados) aprobó un proyecto que lleva el aval de ambos partidos políticos y forzaría a la empresa china ByteDance a desprenderse de su app más popular . El cuerpo legislativo indicó que son 170 millones los estadounidenses que utilizan la plataforma en ese país.

Mnuchin trabajó en el gobierno de Donald Trump como secretario del Tesoro hasta 2021.

Mnuchin fue secretario del Tesoro de Trump entre 2017 y 2021. Tras dejar su puesto formó el fondo de private equity Liberty Strategic Capital. En solo nueve meses recibió más de u$s 2500 millones en inversión, principalmente de fondos controlados por el gobierno de Arabia Saudita y otros estados del Golfo Pérsico. A principios de marzo su compañía inyectó u$s 1000 millones para rescatar al banco New York Community Bancorp.

Si bien el proyecto todavía tiene que recibir la aprobación del Senado, el presidente Joe Biden ya anticipó que lo firmará en caso de que llegue a su despacho. En tanto, el CEO de ByteDance Shou Zi Chew deslizó que vender su negocio estadounidense no es una opción.

Quién es el empresario que quiere comprar TikTok

Su padre Robert Mnuchin trabajó más de tres décadas en Goldman Sachs y abrió la galería de arte Mnuchin Gallery. Por su parte, Steve tiene un bachillerato en Ciencias Económicas en la Universidad de Yale y en 1985 entró al mismo banco de inversión en el que trabajaba Robert .

En 2002 dejó su puesto en la banca para meterse en el mundo de los fondos de cobertura. Fundó y formó parte de varios proyectos, como ESL Investments, SFM Capital Management y Dune Capital Management. Con este último también creó un spin off llamado Dune Entertainment en 2004 para dedicarse a producir películas.

Su productora financió películas como Batman v Superman, Avatar y Mad Max.

Su nombre aparece como productor ejecutivo de varios éxitos de 20th Century Fox, entre ellos la franquicia de largometrajes de X-Men y Avatar. Luego fusionó su productora con RatPac Entertainment con la que financió American Sniper, Batman v Superman, Suicide Squad, The Lego Movie y Mad Max: Fury Road, entre otras.

Su experiencia laboral no está exenta de controversia. En 2009 organizó un grupo de inversores para adquirir IndyMac, una firma de créditos hipotecarios que estaba en caída tras la burbuja inmobiliaria . La renombró como OneWest y en 2015 se la vendió al grupo CIT. Tras su nominación como secretario del Tesoro, los congresistas demócratas lo acusaron de embargar decenas de miles de viviendas durante su rol en OneWest.

Si el Senado de los Estados Unidos aprueba el proyecto, TikTok se vería forzado a vender su negocio.

Si bien durante muchos años fue aportante del partido demócrata, en 2016 se convirtió en el principal recaudador de fondos de la campaña del magnate republicano Donald Trump. Ya era secretario en 2020 cuando el entonces presidente acordó con Oracle y Walmart para que compraran una parte de TikTok en los Estados Unidos, sin embargo el arreglo nunca se llevó a cabo.