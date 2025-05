Los emprendedores recibieron cuatro veces más plata de inversores y más fondos miran al país

A pesar de la gran incertidumbre a nivel global, la industria del capital privado en la Argentina da cuenta de su dinamismo: durante 2024 se invirtieron u$s 410 millones en startups de base argentina. El monto es un un 312% superior al de 2023, cuando se invirtieron u$s 100 millones.

En total, hubo 62 rondas entre Capital Semilla y Capital Emprendedor, destinadas principalmente al vertical Fintech -el sector que concentra el mayor volumen de inversión en la región- y Biotech. De la inversión total, u$s 300 millones fueron colocados en Ualá, u$s 40 millones en Pomelo y u$s 22 millones en Tapi , según datos de la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP).

"Cada vez, se miran más los números de la operación de la Argentina que hoy, con el tipo de cambio, empieza a ser más atractivo", explicó Fernando Páez Solchaga, director ejecutivo de ARCAP, quien sostuvo que "la mirada es optimista".

En ese sentido, destacó que la reciente salida del cepo "comienza a marcar el rumbo de la industria" y facilita la llegada de capital extranjero que ve condiciones locales más estables y un panorama previsible en el largo plazo.

"El año pasado se promulgaron la Ley de Bases y el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones). Uno de los pedidos de los inversores era que se comenzara a liberar el cepo. Ahora, estos grandes fondos empiezan a mirar con más interés a la Argentina", resaltó.

En lo que va del año, ya se levantaron más de u$s 100 millones ( Ualá captó u$s 66 millones, Mendel u$s 35 millones y Calice u$s 1,5 millones ). Además del protagonismo de las fintech, en la asociación destacan un crecimiento en la cantidad de deals en los verticales de biotech y agro, sectores donde "hay mucho interés por parte de los fondos", definieron.

"Si bien no son negocios que se hacen de un día para el otro, principalmente en lo que refiere a biotech, hay muchos fondos que invierten para desarrollar el talento científico para luego transformarlo en un negocio. En ese sentido, hay muchas compañías que nacen en la Argentina porque hay un gran talento, y después van a buscar otros mercados más grandes como Brasil, México, Colombia o los Estados Unidos", señaló Solchaga. Y agregó: " Muchos inversores están mirando qué va a pasar en octubre y si se seguirá validando esta macro más ordenada y previsible ".

El aumento del capital recaudado en el país va en línea con la consolidación del ecosistema de Venture Capital y Growth Equity en América latina. Según un informe realizado por Endeavor y Glisco Partners, la región tuvo un crecimiento del 26% en el capital total invertido, alcanzando los u$s 2850 millones.

En ese sentido, América latina registra un crecimiento de capital alineado con los Estados Unidos y superando a Europa y el Sudeste Asiático. "Tras un par de años de ajuste considerable, la región está retomando su camino de crecimiento, impulsada por la madurez del mercado, el interés de los inversionistas internacionales y la alta capacidad de adaptación de los emprendedores latinoamericanos", establece el reporte.