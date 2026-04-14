Por segunda vez en la historia del venture capital latinoamericano, México está superando a Brasil como país que más inversión de capital de riesgo recibe. Kavak, el marketplace de compraventa de autos seminuevos, recibió casi un tercio de la inversión en el país. La ronda de u$s 300 millones de dólares para la Serie F de Kavak, liderada por Andreessen Horowitz y WCM Investment Management en febrero, le dio a México el primer lugar en inversión de venture capital en el primer trimestre de 2026, superando a Brasil, el histórico líder, de acuerdo con datos de Crunchbase. Debido a esa mega ronda, las startups mexicanas superaron a sus homólogas brasileñas en el primer trimestre, recaudando un total de u$s 404 millones de dólares frente a los u$s 240 millones de Brasil. Kavak, que tuvo que contraer su ambiciosa expansión por Latinoamérica a sólo México, Brasil, Chile y Argentina, sigue siendo un modelo atractivo para los inversionistas de riesgo con capital extranjero. El lanzamiento oficial de su vertical fintech, a finales de 2025, puede ser un punto fuerte. Mediante esta vertical fintech, Kavak asegura que ha logrado la preaprobación de 7 de cada 10 solicitudes, incluso para las personas que no contaban con historial crediticio previo. Consultado sobre su nueva valuación tras esta Serie F, el equipo de Kavak dijo: “Más que enfocarnos en un número de valuación estático, lo que esta ronda de 300 millones de dólares confirma es el valor intrínseco y la resiliencia del modelo de Kavak en el nuevo ciclo económico. Atraer la inversión más grande de Andreessen Horowitz (a16z) en la historia de Latinoamérica es el mensaje más potente de confianza que podría recibir”. Kavak también aseguró que actualmente cuenta con alrededor de 4,000 personas a nivel global. “Esta estructura ha permitido contar con la agilidad necesaria para cerrar 2025 con 120,000 transacciones y llegar al primer mes de rentabilidad consolidada en los mercados donde Kavak mantiene presencia”. No es la primera vez en años recientes que México supera al país sudamericano. México también recaudó más fondos en el segundo trimestre de 2025. En ese entonces, el neobanco Klar fue clave para alcanzar ese primer lugar. Su ronda Serie C de u$s 170 millones de dólares valoró a la empresa en u$s 800 millones. Otras grandes rondas en el trimestre Las startups en América Latina recaudaron un total combinado de u$s 1,030 millones de dólares en el periodo de tres meses que finalizó el 31 de marzo, según contabilizó Crunchbase. Eso supuso un aumento del 12% interanual y un 6% menos que en el cuarto trimestre. La ronda de Kavak no fue la única mega ronda que la región vio en el primer trimestre. También la mexicana ARQ (antes DolarApp), una aplicación financiera con sede en Ciudad de México basada en stablecoins, recaudó u$s 70 millones de dólares en una ronda co-liderada por Founders Fund y Sequoia Capital. En Argentina también se vieron grandes rondas. El neobanco con sede en Buenos Aires, Ualá, recaudó u$s 195 millones de dólares con una valoración de u$s 3,200 millones en marzo, en una ronda liderada por Allianz X. Asimismo, Pomelo, una startup argentina de infraestructura de pagos consiguió una financiación Serie C de u$s 55 millones de dólares co-liderada por Insight Partners y Kaszek.