La poderosa cultura hawaiana que lleva a Salesforce a ser unas de las mejores empresas para trabajar

El concepto de familia -consanguínea, adoptiva o elegida- está muy arraigado en la cultura de Salesforce que tiene en el centro de sus políticas el concepto hawaiano de Ohana, término que significa familias unidas. Así, el objetivo es cuidar unos de otros, nunca trabajar solo, siempre apoyando el crecimiento de todos.



Y eso es lo que destaca Silvia Tenazinha, su directora general. "Hay un momentum Argentina", abre la charla con APERTURA la ejecutiva que entró a la empresa de software de gestión de relaciones con los clientes a principio de este año. El día de la entrevista en sus oficinas de Puerto Madero, la firma, que se ubica en el top 3 del ránking de empresas más atractivas para trabajar, acababa de firmar un convenio con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para capacitar durante 12 semanas a 600 personas en tecnología Salesforce . "No es un programa de capacitación, es un programa de empleabilidad donde trabajamos junto con partners en el reskill de personas en nuestra tecnología", recalca con entusiasmo la líder. Y sigue: "La certificación le da empleabilidad directa porque en este momento en la Argentina hay un déficit de entre 5000 y 7000 consultores". "Los que nos motiva en Salesforce con nuestra subsidiaria acá y empleados argentinos es que a Argentina le vaya mejor", refuerza la ejecutiva, quien asegura que no quiere que sus tres hijos se vayan del país.

"Esto te súper moviliza porque no estamos vendiendo un producto más, estamos trabajando por el futuro de la Argentina generando nuevas fuentes de trabajo", señala la número uno de la empresa que en el país tiene un centro de desarrollo de productos y que este año aumentó su dotación y piensan tomar gente en 2025.

Justamente la empresa tiene una política de donar el 1 por ciento del tiempo, el 1 por ciento del producto y el 1 por ciento del revenue a organizaciones sin fines de lucro lo que les permite acceder en forma gratuita a una herramienta de primer nivel. " Crear ecosistemas es parte de nuestro propósito. Nadie se adjudica el proyecto, el objetivo es traer más gente la ecosistema", concluye la experta en transformación de empresas, como ella misma se define.

Con el concepto de familia tan imbuido en la cultura, su Employee Success Business Partner Sr. Manager, Martín Tommasi, asegura que siempre el empleado está en el centro con la confianza como uno de los valores fundamentale s y esa es una característica de su marca empleadora. "En este centro se da la intersección de tres campos: la cultura de familia, donde cada uno se sienta valorado y pueda dar la mejor versión de sí mismo; beneficios súper amplios vinculados al cuidado de las personas y sus familias y los proyectos, las tareas, ser parte de la transformación".

Silvia Tenazinha lidera la empresa desde principio de año

Al respecto, Tenazinha comenta que en un informe reciente de IDC se enumeran las 15 profesiones buscadas en los próximos años y en último número está Consultor Salesforce. "Es la única marca que figura en el ránking", resalta.

En este aspecto de formar para el futuro del trabajo, la empresa trabaja con las dos puntas: no solo con estudiantes secundarios, sino también con economía silver, reconvirtiendo a personas de más de 50 "cuya experiencia tiene un valor enorme".

Entre los beneficios relacionados a la capacitación, cualquier empleados de Salesforce puede anotarse en un curso, en una carrera de grados , posgrados, máster o estudian un idioma y tiene hasta $ 4,5 millones por año de reintegro. "Siempre y cuando esté vinculado con la actividad que el colaborador quiera desarrollar o potenciar", aclara Tommasi, quien señala que cada tres meses se hace una actualización de los valores.

"Co mo empresa de tecnología necesitamos que nuestra gente esté constantemente en desarrollo y en evolución . Nosotros innovamos sobre nuestras propias innovaciones", explica el responsable de RR.HH.

La empresa tiene una plataforma abierta a la comunidad que se llama Trailhead donde la mayoría de las certificaciones son gratis. Y desde 2019, año en que la compañía llegó al país, 2019, más de 25.000 personas accedieron a estos cursos en la Argentina.

Internamente, este año la empresa está trabajando en un proyecto piloto, Mosaico de carrera, que permite que cada colaborador pueda tener experiencias de corto plazo con proyectos asignados no solo en la Argentina, sino en cualquier parte del mundo. "Eso va a ir complementando el perfil de cualquier persona que no deja su rol pero dedica parte de su tiempo al proyecto asignado", señala Tommasi, quien asegura que su rotación no deseada es muy baja con respecto a la industria, entre un 10 y un 12 por ciento.

En la empresa donde la mayoría de los empleados va entre 3 y 4 veces por semana a la oficina pero no es mandatorio, uno de los beneficios que resalta son las de vacaciones ilimitadas. "Respetamos los tiempos de las personas y trabajamos por objetivos. Entonces dentro de un marco cada personas va buscando la mejor versión de sí misma", concluyen.