Fido Dido no es un invento de 7UP: este es el verdadero origen del personaje

A los que crecieron en los 90 les resulta imposible no asociar a 7UP con Fido Dido. Esta simpática caricatura con aire cool y pelo de puercoespín estaba presente en kioscos, carteles, publicidades y todo lo relacionado a esta gaseosa de lima limón. Sin embargo, el personaje no nació para ser la mascota oficial de la bebida , sino que fue creado varios años antes por dos amigas, que lo transformaron en un negocio millonario.

Joanna Ferrone y Sue Rose residían en Nueva York y solían juntarse después de su jornada laboral para tomar una copa y charlar sobre la vida. La primera tenía un negocio de fotografía, mientras que la otra trabajaba como directora de arte en una agencia de publicidad. Una de esas noches en 1985 sucedió lo impensado .

Las creadoras de Fido Dido lanzaron remeras y posters en 1985 para promocionar al personaje y su mantra.

Durante sus típicas charlas Rose se la pasaba haciendo dibujos en una servilleta. "Hablábamos mucho sobre cómo se siente ser un joven adulto viviendo en la Gran Manzana", recordó Ferrone varias décadas después. Uno de esos garabatos llamó la atención de su amiga, que inmediatamente sintió algo distinto. " Lo vi y pensé en convertirlo en mi mensajero para ventilar mis ideas ", detalló en una entrevista con The Hindu BusinessLine.

Según Ferrone, era una época de muchos prejuicios raciales, religiosos, étnicos y de clase en los Estados Unidos. "Lo creamos para decir: ‘Sos lo que sos, y lo que sos está bien '", destacó.

Las amigas lo bautizaron Fido Dido y al otro día imprimieron remeras con el personaje y su credo oficial: "Fido es para Fido. Fido no está en contra de nadie, Fido es juventud, Fido no tiene edad. Fido ve todo, Fido no juzga nada, Fido es inocente. Fido es poderoso, Fido viene del pasado, Fido es el futuro".

Su plan original no era convertirlo en un negocio, sino simplemente transmitir un mensaje. Pero la idea llegó a oídos de Patricia Fields, diseñadora de vestuario de la serie Sex and the city, y ella le dio un boom promocional que expandió su llegada por toda la ciudad. Pronto Fido Dido estaba presente por todo Nueva York con remeras, objetos y murales con su imagen y filosofía.

En la tienda oficial todavía se vende merchandising con su imagen, desde gorras hasta remeras.

La licencia del personaje recaló en United Media, que manejaba a otras caricaturas famosas como Garfield y Snoopy. Entonces Fido dejó la Gran Manzana y se expandió por el mundo. Aparecía en juguetes en Australia, recipientes en Japón y secadores de pelo en destinos inimaginables . Ferrone y Rose renunciaron a sus respectivos trabajos para dedicarse full time a su creación.

Fido, la mascota oficial

La unión entre Fido Dido y 7UP se produjo en 1988. Dos años antes PepsiCo había obtenido los derechos de distribución internacional de la marca, en tanto en el mercado estadounidense se encontraba en manos de otra compañía (hoy la maneja Keurig Dr Pepper).

Si bien el acuerdo inicial de licencia era solo por cinco años, la popularidad que ganó el personaje y su simbiosis con la marca hicieron que este se extendiera hasta hoy. El rey de lo cool, como se define en su cuenta de X, se transformó en un ícono de los 90 con la gran expansión de 7UP por el mundo . Además, la familia se agrandó con nuevos personajes, su perro Fido y su gato Gato.

Ferrone y Rose luego incursionaron en el mundo de la televisión. Juntas crearon la serie animada Angela Anaconda. La artista continuó ligada a la pantalla chica con Pepper Ann y otros productos, mientras que Ferrone lanzó su carrera como escritora.

Fido Dido tiene su propia tienda oficial en el que venden remeras y gorras con su imagen. En febrero pasado, crearon una colección de tarjetas digitales lo que marcó el debut del personaje en la web3. Según este sitio, la caricatura garabateada hace casi 30 años ya generó más de u$s 1000 millones en ingresos desde su nacimiento.