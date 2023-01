La marca de motos que tiene club de fans y empezó como una bicicleta con motor

Es un emblema de la industria estadounidense. Todos los años, sus fanáticos se encuentran en todas partes del mundo para compartir su pasión por esta marca, que vale más de u$s 6500 millones . Harley Davidson es la compañía de motocicletas más reconocidas a nivel global y su historia empezó con el sueño de dos amigos.

La familia de William Harley emigró desde Inglaterra a Milwaukee, Wisconsin, y su padre era un ingeniero experto en ferrocarriles. El joven desarrolló la misma pasión del padre, aunque su corazón no estaba en los trenes, sino en las bicicletas. Por eso, a los 15 años empezó a trabajar en una fábrica y a pulir sus primeros diseños .

Harley conocía a Arthur Davidson desde que eran pequeños porque vivían a unas pocas cuadras de diferencia y compartían la misma pasión por los vehículos. En su tiempo libre, Harley había empezado a diseñar un motor de combustión de un cilindro y sumó a su amigo al proyecto . Ellos usaron el torno del padre de Davidson para afinar el prototipo.

Bicicletas a motor

El primer modelo de moto vio la luz en 1903, aunque, básicamente, se trataba de una bicicleta con un motor incorporado. Ese primer diseño no tuvo éxito, entonces Davidson convocó a sus hermanos para que colaboraran. Walter, el mayor, trabajaba como maquinista; mientras que William, el menor de los tres, era mecánico. Juntos crearon un segundo modelo que salió al mercado en 1904 .

Walter Davidson junto a uno de los primeros modelos de la marca.

Los cuatro decidieron crear la sociedad Harley Davidson para empezar a comercializar su creación. Decidieron que Harley estuviera primero en el nombre porque él había tenido la idea del motor desde un principio. Se dividieron tareas: Walter Davidson sería el presidente; Arthur se encargaría de las ventas, Harley tomaría la pata de ingeniería, en tanto, William Davidson tendría a cargo la mano de obra.

Para 1907 la fábrica, instalada en el patio trasero de la casa de la familia Davidson, ya producía 150 motocicletas por año. En ese momento, Harley diseña el motor V-twin, de dos cilindros, que se volvería un ícono de la marca. Siete años después, la producción había escalado a 16.000 unidades anuales .

Ícono cultural

A lo largo de los años, Harley Davidson cultivó un club de fanáticos fieles. En parte tiene que ver con la identidad de libertad, patriotismo y rebeldía con la que se asocia a la marca.

En Easy Rider (1969) utilizaron una Harley Davidson de 1952 y le pintaron su tanque con los colores de EE.UU.

Entre enero y septiembre de 2022 facturó u$s 4612 millones, de los cuales u$s 3132 millones fueron solo de venta de motocicletas. Su marca se volvió un ícono cultural. Un relevamiento en 2004 indicó que era el logo que los estadounidenses estaban más dispuestos a tatuarse en la piel. Actualmente sus ingresos por venta de indumentaria Harley Davidson rozan los u$s 200 millones .



La compañía produjo motos para el ejército durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Además, sus modelos formaron parte de la película Easy Rider, protagonizada por Dennis Hopper y Peter Fonda. Y el acróbata "Evel" Knievel utilizaba una de sus motocicletas para realizar sus piruetas.

En 2021 Harley Davidson vendió más de 194.000 motos a nivel mundial.

En la Argentina está presente desde 1994 y se calcula que existe un parque de 3000 motos activas de la marca en el país. Desde noviembre de 2022 su distribución en el mercado local está en manos de Grupo Simpa, que dentro del rubro también maneja a Royal Enfield, KTM, Vespa y Piaggio.