Se cayó por la escalera y creó las zapatillas míticas del básquet: hoy las usa todo el mundo

Chuck Taylor fue una persona muy importante en el desarrollo del básquet en los Estados Unidos y alguien clave en la historia de la marca de calzado Converse . Aunque no fue el encargado de fundarla, sí colaboró con la promoción de la compañía y su nombre quedó impreso en el modelo más vendido de la firma . Del deporte al rock y el mundo empresario. De la bancarrota a las cifras millonarias. Las All-Stars se convirtieron en un ícono y su historia empezó hace más de 100 años.

Marquis Mills Converse, fundador de la empresa

Marquis Mills Converse habría tenido la idea de empezar su propio negocio a partir de un pequeño accidente doméstico. Después de caerse por las escaleras decidió crear un calzado con suela de goma y mejor adherencia para evitar que eso volviera a sucederle. Así, a los 47 años, fundó Converse Rubber Shoe Company en 1908 en Malden, Massachusetts.

Primeros años

Al principio solo fabricaban calzado para la época invernal, pero esto ataba demasiado sus ventas al clima. Entonces, para funcionar durante todo el año, sumaron una línea de calzado deportivo en 1915. Tres años después lanzaron las zapatillas que se volverían un emblema de la marca, las Converse All-Stars .

Los primeros modelos de las All-Stars se hacían en lona marrón con una trama negra en la suela. Después, en los 20, pasaron a tener una versión de lona negra y otra de cuero. Los deportistas empezaron a utilizar estas zapatillas para entrenar, pero un día Charles "Chuck" Taylor se presentó en las oficinas de Converse con una serie de quejas .

Nacen las Chucks

Taylor era toda una personalidad en el mundo del básquet . Jugaba para los Akron Firestones, en la Liga Nacional de Básquet de EE.UU., y era una voz escuchada entre los fanáticos de este deporte. Chuck usaba las All-Stars, sin embargo estas le lastimaban los pies, por lo que fue a la empresa con varias ideas para mejorarlas.

Converse escuchó sus recomendaciones, lo contrató como vendedor y embajador de la marca y se transformó en un auténtico influencer de las All-Stars. Incluso era tal su carisma que estas zapatillas pasaron a ser conocidas como las Chuck Taylor o simplemente como Chucks. En 1932 la empresa incluyó la firma de Taylor en el cuello de este modelo.

El primer modelo de All Stars de Converse

Las zapatillas de lona de la marca se transformaron en la etiqueta insignia del básquet estadounidense. Fueron el calzado oficial de la NBA y durante más de tres décadas calzaron al equipo olímpico de los Estados Unidos. No obstante, la aparición de otras empresas enfocadas en la indumentaria deportiva, como Puma, Nike, Adidas y Reebok, fueron erosionando su liderazgo .

Del deporte al rock

A medida que su protagonismo en el básquet iba disminuyendo, fue creciendo su presencia en la música y el cine. Por caso, algunos de los que utilizaban sus diseños eran Michael J. Fox, Axl Rose, Kurt Cobain y Rocky Balboa (interpretado por Sylvester Stallone).

No obstante, las ventas de Converse empezaron a caer y finalmente se declaró en bancarrota en 2001. Al poco tiempo pasó a manos de Footwear Acquisitions y a mediados de 2003 Nike pagó u$s 305 millones para quedarse con la marca. Hoy continua dentro del portfolio de la empresa de la pipa y en 2021 exhibió ventas por más de u$s 2000 millones.