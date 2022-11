La historia detrás de la máquina para hacer soda: un invento inglés por el que Pepsico pagó u$s 3200 M

Argentina es uno de los grandes consumidores de soda a nivel mundial con más de 2300 millones de litros por año. El sodero y el sifón Drago son dos íconos dentro de este rubro. Sin embargo, hace cinco años llegó al país una marca centenaria que, con el apoyo de un gigante de los alimentos, busca quedarse con el mercado de las burbujas.

Guy Gilbey, creador de Sodastream

El primero en crear una bebida con burbujas fue el inglés Christopher Merret cuando en 1662 le agregó azúcar a un vino durante la segunda fermentación. Luego, en 1740, William Brownrigg aplicó este conocimiento al agua, no obstante nunca publicó sus descubrimientos. El que sí lo hizo fue Joseph Priestley en 1772 y, por lo tanto, es considerado el padre de la soda moderna.

El encargado de industrializar el agua carbonatada y convertirla en gaseosa fue el alemán Johan Schweppe y esto le siguió la creación de las primeras versiones del sifón de soda. Todo esto inspiró al británico Guy Gilbey, que trabajaba en una destilería de gin, a diseñar su propia máquina para convertir agua corriente en soda en 1903 .

A su creación la patentó como "aerating apparatus" (aparato de aireación) y la misma estaba compuesta de dos elementos: por un lado un tanque de CO2 y, por el otro, un aparato con una boquilla que inyectaba las burbujas a un recipiente con agua. Su inventó se volvió muy popular entre los aristócratas de la época y para 1920 extendió su negocio con el lanzamiento de concentrados de sabores que permitían a los usuarios hacer gaseosas caseras.

Hace falta management

El boom duró solo unas décadas y su popularidad empezó a caer. Pronto se convirtió en un artículo de decoración en las casas de la clase alta. En los 60 se relanzó como un producto masivo y en la década siguiente presentó versiones de colores. Sodastream estaba en manos de Kenwood y en los anuncios de TV apuntaba a un público infantil. Luego, en 1985, fue adquirida por Cadbury Schweppes por 22,5 millones de libras.

En tanto, el israelí Peter Weisburg había creado la empresa Soda-Club con la idea de distribuir estas máquinas en su país. Poco a poco fue sumando mercados en Europa y en 1998 decidió comprar la marca por 15,5 millones de libras. No obstante, el negocio no lograba despegar. En ese momento apareció el fondo israelí Fortissimo Capital y desembolsó u$s 12 millones por Sodastream .

Yuval Cohen, socio de Fortissimo, había analizado en detalle las finanzas de la empresa. Tenía buenos ingresos y los clientes eran leales, pero le faltaba un mejor management. Para eso contrató a Daniel Birnbaum, exCEO de Nike Israel, como número uno de la compañía. Juntos optaron por darle un nuevo enfoque al posicionarla en los Estados Unidos como un producto "ecológico y sano" .

Birnbaum fue CEO de Sodastream hasta 2019 cuando asumió como chairman

La estrategia de marketing apuntaba a que la máquina no generaba tanto desperdicio en botellas de plástico y desalentaba el consumo de gaseosas con mucho azúcar. A su vez, modificaron el modelo de negocios: ya no se concentrarían en vender máquinas ni concentrados, sino tanques de CO2.

Llegada a la Argentina

A fines de 2017 hicieron su desembarco en América latina con su lanzamiento en Argentina. Según Jewish Telegraphic Agency, Sodastream planeaba invertir u$s 36 millones para abrir una planta industrial en el país, sin embargo, finalmente optó por importar su producción .

Sus números llamaron la atención de PepsiCo que en agosto de 2018 pagó u$s 3200 millones para quedarse con la firma. Hoy está presente en 49 países y planea llegar a Chile en 2023. Sus máquinas cuestan desde $ 7500 hasta $ 30.000 , según el modelo.

En el mercado argentino vendieron 49.000 máquinas para hacer soda en 2022, lo que significó un crecimiento del 100% en volumen. El año próximo, detallan, esperan un alza del 40% producto del lanzamiento de otros dos modelos nuevos.