La Argentina multidólar: vuelven los turistas y crece la confusión en los comercios para cobrar

Desde hace ya varios años, el argentino promedio se acostumbró a vivir en una sociedad en la que coexisten distintos tipos de dólar. El oficial, el blue (o libre), el turista y el contado con liqui son solo algunas de las infinitas cotizaciones de la moneda estadounidense en el país. Pero además, para el turista que llega con dólares e intenta abonar con esta moneda, los valores a los que se toma la divisa estadounidense difieren de un local a otro.

Es cierto que los que saben de la existencia del dólar blue cambian en este mercado -algo que el gobierno intenta modificar con el nuevo dólar especial para extranjeros-, pero para quienes quieren abonar con dólar en billetes no existe un criterio uniforme y cada tienda pone su precio.

Algunos negocios lo toman al oficial, otros al blue y un tercer grupo de comercios, directamente prefiere no aceptar pagos en moneda extranjera. Pese a que las operaciones luego quedan registradas en pesos argentinos, algunos locales hasta colocan un cartel en el que indican cual es "su" valor del dólar. Las diferencias de un negocio a otro son abismales.

Para el turista que llega con dólares e intenta abonar con esta moneda, los valores a los que se toma la divisa estadounidense difieren de un local a otro.

Un recorrido el pasado 15 de julio por algunos circuitos comerciales de la ciudad de Buenos Aires permite notar que, en apenas 300 metros de distancia, el dólar puede llegar a valer casi el doble, según la decisión de los comerciantes. Por poner un ejemplo, en el local de la marca XL del centro comercial al aire libre Distrito Arcos, el dólar se toma a unos $ 260. "Eso sí, tenés que tener justo", aclara rápidamente la vendedora. Ocurre que, dentro del mismo complejo, el local de la famosa marca de zapatos Paruolo -ubicado a apenas unos metros del anterior- toma la divisa a un precio absolutamente distinto: unos $ 180, un valor más caro que el del dólar oficial, pero muy inferior al "blue". Un negocio de la marca Kodak, ubicado en las calles Araoz y Juncal, directamente invita con un cartel en la puerta: "Comprar con tus dólares en este local te conviene más". Y ofrece tomarlos a $ 370, por encima del "dólar libre".

Boom de turismo

El combo de la recuperación del turismo -luego de los primeros años de pandemia- y la pérdida de valor del peso argentino, han hecho de la Argentina un destino especialmente atractivo para los extranjeros. Datos del Ministerio de Turismo y Deportes indican que alrededor de 1,5 millones de turistas visitaron la Argentina y gastaron unos US$ 1400 millones en lo que va de 2022.

En la misma línea, un informe de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) arroja que el pasado mes de junio ingresaron al país un total de US$ 217,9 millones por turismo, lo que representa un 80 por ciento de las cifras previas a la pandemia.

El estudio indica que "mientras que en enero de 2022 el ingreso de turistas representaba solo un 20 por ciento de los números de la prepandemia, en junio esa cifra ya represento el 60 por ciento". Por otro lado, la misma cámara asegura que "los brasileños representan el 22 por ciento del ingreso de turistas extranjeros", a la vez que indica que "los estadounidenses son la gran sorpresa del ranking ubicándose terceros, con el 10 por ciento, a la par de los chilenos y paraguayos". Le siguen en la lista España (4,7), Bolivia (3,9), Francia (2,5), Perú (2,5) y Colombia (2,4).

"Vienen porque les atraen los encantos turísticos de Argentina, pero también la situación económica incentiva el turismo", dice Alcira Buceta, quien dirige la carrera de Agente de Viajes en la Universidad de Belgrano.

Desde el sector pronostican que la tendencia creciente del turismo seguirá en aumento. "En el plano del turismo receptivo, que viene mostrando una gran reactivación, esperamos un incremento de turistas, con lo cual observamos que los resultados van a ser óptimos en todos los rubros vinculados al sector y vamos a ver un derrame en el resto de las actividades", asegura Gustavo Hani, presidente de la CAT. Y agrega que "desde la cámara trabajamos para potenciar nuestra industria sabiendo que es uno de los grandes reactivadores de la economía".

Hacer shopping con dólares

Si bien son varios los turistas que acuden al dólar blue para sacar más rédito de su moneda a la hora de comprar indumentaria en Argentina, hay también quienes buscan abonar con dólares y es ahí donde empieza la confusión. "Como no tenemos dólares, los comercios no saben qué precio poner", remarca José Luis Lopetegui, secretario Comercio Exterior de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Consultado por las diferencias que se encuentran en el valor al que se toma la divisa entre los distintos locales, el secretario explica que, a veces, "se toma un precio pactado entre ambas partes. Eso se negocia con el comerciante".

Miguel Calvete, presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo (INDECOM), dice a este medio que sobre todo en las regiones del país cercanas a las fronteras, es muy frecuente que cada comercio ponga un valor distinto al dólar. Es así que, por ejemplo, "en Mendoza, Posadas, Resistencia y Corrientes hay un criterio muy difuso" sobre el valor al que se toma la divisa extranjera. Y se refiere a este fenómeno como "otro desdoblamiento más".

Solo pesos

También hay casos en los cuales los comercios no permiten a los turistas abonar en divisa extranjera y solamente aceptan pesos argentinos o tarjetas como métodos de pago. Esto ocurre, por ejemplo en los locales de las marcas Adidas y Paruolo ubicados en Distrito Arcos, en pleno barrio de Palermo.

Según los expertos consultados, esto es lo que deberían hacer los negocios dado que, al fin y al cabo, el ticket por la compra se realiza en moneda local. En este sentido, Buceta explica que "un negocio de indumentaria debería cobrar en pesos argentinos, ya que la luego venta queda registrada en esta moneda".

"Pese a que muchos turistas, sobre todo aquellos que provienen de países limítrofes, están al tanto de la existencia del dólar blue y cambian allí las divisas, hay quienes pagan en su moneda", sostiene Buceta. En estos casos, claramente, son los comerciantes quienes definen cuál es el valor del dólar.

En tanto, "en el interior del país se usa mucho más el efectivo. Sobre todo, para las compras chicas. La tarjeta se usa en menos del 50 por ciento de los pagos. Sobre todo, la de débito", asegura Fernando Aguirre, vocero de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA). Y agrega que, sin embargo, "en indumentaria hay precios diferentes si se paga en efectivo. Esto se ve también en algunas panaderías".

Esta nota se publicó originalmente en el número 344 de revista Apertura.