Gigante en venta: la megamillonaria cifra que pagarían por Subway

La cadena de comida rápida especializada en sándwiches Subway es la más grande en el rubro en los Estados Unidos. Incluso superó a otro gigante como McDonald's en cantidad de locales. Sin embargo, en los últimos años sus ventas empezaron a desinflarse tras una expansión agresiva que duró hasta principios de 2000. Ahora la empresa familiar estaría analizando una posible venta .

Según consignó Reuters, a partir de la información brindada por una fuente, la compañía explora la posibilidad de vender su negocio. En total cuenta con más de 37.000 puntos en 100 países. Desde su fundación hasta ahora siempre estuvo en manos de las dos familias fundadoras, los DeLuca y los Buck. Pero algo cambió en el último año porque las dos personas que iniciaron la compañía ya no están.

Una cifra millonaria en juego

El último informe de Technomic sobre la industria de comida rápida en los Estados Unidos arrojó que la marca experimentó un gran desplome en sus ventas en los últimos años. De operar u$s 12.300 millones en 2013 pasó a registrar ventas por u$s 9400 millones en 2021. Asimismo, registró caídas en su cantidad de sucursales por cinco años consecutivos.

A pesar de estas cifras, The Wall Street Journal reportó que la operación de venta podría valuar a Subway en más de u$s 10.000 millones . El proceso, no obstante, está en una etapa inicial. Por el momento solo se estarían buscando atraer a potenciales compradores corporativos y fondos de private equity.

"Al ser una compañía privada, no hacemos comentarios sobre la estructura de propiedad y planes de negocios", indicó un vocero de la firma a través de un correo eléctrico a Reuters.

La historia detrás de Subway

La historia de la cadena comenzó con un préstamo. Fred DeLuca, de 17 años, quería estudiar medicina y le pidió ayuda al doctor en física nuclear Peter Buck, que era un amigo de su familia. Él le dio u$s 1000, pero con una condición: que los utilizara para crear un emprendimiento . A su vez, el doctor le sugirió la idea de los sándwiches y así fue como en 1965 DeLuca abrió Pete's Super Submarines.

Peter Buck y Fred DeLuca, los cofundadores de Subway.

El primer local no sobrevivió. No obstante, DeLuca siguió con la idea y abrió otro restaurante con el mismo enfoque y en 1968 lo rebautizó Subway. Esta vez el modelo sí logró despegar, seis años después lanzó sus primeras franquicias y para 1982 ya contaba con 300 sucursales operativas.

Boom, caída y nuevo plan

Subway creció vendiéndose a sí misma como una opción de franquicia barata y como una alternativa "saludable" con respecto a las otras marcas de fast food. Pero a partir de 2014 su gran crecimiento tocó techo. Las ventas empezaron a caer y por primera vez la cadena cerró sucursales. A esto se le sumó el fallecimiento de DeLuca en 2015 a los 67 años. En tanto, Buck murió en noviembre de 2021.

En el último año, la empresa lanzó un plan para revertir sus finanzas. Amplió la oferta con otros productos, como sopas; remodeló sucursales y renovó el menú para favorecer la velocidad del servicio. Además, hizo un acuerdo con una cadena de supermercados para llevar sus productos a las góndolas. Hoy la firma está en manos de la sociedad Doctor's Associate, que estaba repartida en partes iguales entre los herederos de ambos socios fundadores.