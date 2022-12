Le prestaron u$s 1000 para pagar sus estudios y con esa plata fundó la cadena de sándwiches más grande del mundo

"No sabía nada sobre hacer sándwiches ni de la industria alimenticia", aseguró Fred DeLuca en su libro. Pero, a veces, la experiencia no lo es todo. En 1965 fundó una cadena de comida rápida que se convertiría en la más grande del mundo con más de 44.000 locales. Subway no surgió como un gran plan emprendedor , sino más bien para financiar una necesidad puntual de DeLuca. Y el plan sobrepasó las expectativas .

Su idea era clara: quería estudiar medicina. DeLuca había nacido en Nueva York en 1947 y se había criado en una vivienda pública en el Bronx. Su madre le había inculcado la importancia de la educación. Por eso, después del colegio, trabajaba en una tienda de hardware para tener sus propios ingresos. Pero la universidad tenía otro costo.

Peter Buck (izquierda) y Fred DeLuca (derecha) fundaron Subway en 1965.

La familia se mudó a Bridgeport, Connecticut, y ahí se hicieron amigos del doctor en física nuclear, Peter Buck. "Yo pensé: ‘A él le va bien'. Así que decidí preguntarle si tenía alguna buena idea de cómo juntar dinero para la universidad esperando que metiera la mano en su bolsillo y me diera un fajo de billetes de u$s 100", contó DeLuca en una entrevista con CNBC.

En cambio, Buck le prestó u$s 1000 con la condición de que los utilizara para fundar un emprendimiento. El físico recordaba que, con su padre, iba siempre a una tienda italiana de sándwiches submarinos (hechos con pan francés), entonces le propuso al joven de 17 años que abriera su propio local . DeLuca le hizo caso e inauguró Pete's Super Submarines en 1965.

Antes de obtener su nombre definitivo, el restaurante se llamó Pete's Subway

El primer día vendieron más de 300 sándwiches a un valor de u$s 0,49 cada uno. Con los ingresos de la compañía, DeLuca logró financiar sus estudios de Psicología en la Universidad de Bridgeport. Aquel primer local no tuvo una buena performance, no obstante, los socios optaron por abrir un segundo, el cual sí logro despegar.

Expansión rápida

En 1968 decidieron recortar el nombre y pasó a llamarse simplemente Subway. Seis años más tarde, cuando ya manejaban 16 sucursales, lanzaron el sistema de franquicias para acelerar su expansión. Para 1981 contaban con 200 puntos en los Estados Unidos y al año siguiente abrieron 100 más . El paso internacional llegó en 1984 cuando pusieron un pie en Bahréin.

Subway emprendió un crecimiento agresivo entre los 80, 90 y principios de los 2000. Durante aquella época se agrandó con locales en todo el mundo, principalmente porque se trataba de una franquicia más económica que otras del sector fast food. A su vez, se vendía a sí misma como una alternativa más "saludable" que los otros restaurantes del rubro.

La cadena se promocionaba a sí misma como una alternativa más "saludable" que el resto del fast food

Incluso en el 2000 la empresa convirtió a Jared Fogle en uno de sus principales voceros. Él era un joven oriundo de Indiana que aseguraba haber bajado más de 100 kilos solo comiendo en Subway . Fogle pasó a ser la cara visible de campañas publicitarias, spots televisivos y eventos. En 2002 la cadena superó a McDonald's como la más grande del mundo.

Todo lo que sube, baja

A la Argentina llegó en 1996 a través de un grupo de socios brasileños y llegó a tener cinco locales, sin embargo, al poco tiempo los licenciatarios abandonaron la operación. La marca retornó recién en 2004 con una sociedad local al mando. Actualmente cuentan con más de 60 locales activos y proyectaban lanzar nuevas unidades de negocio en el mercado nacional, como el servicio drive-thru y máquinas expendedoras.

El gran crecimiento de la empresa empezó a desinflarse a partir de 2014 cuando las ventas iniciaron su descenso. A esto se le sumaron dos hechos que marcaron a la marca en 2015. Por un lado, la muerte de su cofundador, DeLuca, a los 67 años . Y por el otro, el caso Fogle, con quien cortaron lazos luego de que se declarara culpable por posesión de pornografía infantil y por pagar para mantener relaciones sexuales con menores de edad.