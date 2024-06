Es una de las agencias de publicidad más icónicas y trabaja como un "hospital escuela"

"Siento que mi apellido es Ogilvy. Soy Connie de Ogilvy... Connie Ogilvy...". Las palabras de Constanza Archain van acompañadas de una enorme sonrisa. No, no representan una crisis de identidad, sino el más absoluto sentido de pertenencia a una empresa a la que está unida desde hace 24 años y que, a partir de enero de 2023, la tiene como CEO para América Latina.

Creada en 1948 por el francés David Ogilvy, una de las figuras más relevantes del universo publicitario, la agencia es hoy una de las más reconocidas en el mundo. Ofrece una amplia gama de servicios que van del ámbito del marketing a la publicidad y las comunicaciones integradas.

A esa firma, Archain se unió en febrero de 2000, después de dar sus primeros pasos en Lintas Argentina y en Agulla & Baccetti. Lleva una vida en Ogilvy. "Esto es algo muy de Ogilvy, de su cultura. Nosotros llevamos el apellido de David, que fue un pionero en un montón de cosas y prevalece su cultura. La cultura es tratar a Ogilvy como un hospital escuela, un lugar donde se busca que la gente haga carrera, crezca...", explica la CEO sobre su larga permanencia en la compañía.

Ese crecimiento, según Connie, no termina jamás: "Uno avanza y siento que el cielo es el techo, que aún puedo seguir creciendo porque hoy tengo esta posición liderando en Argentina y Chile, pero puedo tener un puesto regional, puedo tener un puesto global... En Ogilvy no hay límites".

Con entusiasmo agrega que "el crecimiento está en uno, en tener ganas, valentía y, por supuesto, en que se presente la oportunidad. A mí se me han presentado oportunidades... pero nunca me planteé otra cosa. Estuve en otras agencias... puedo comparar. Ogilvy hizo bien su trabajo en retenerme. Retenerme en el sentido de darme herramientas para hacerme sentir cómoda, recompensar mi trabajo y hacerme sentir que valgo y, por otro lado, hacerme crecer, que es uno de mis grandes objetivos".

Y a la hora de plantearse metas al frente de la empresa, cuenta que "el más importante es algo que va muy de la mano con lo que es nuestra misión como agencia: generar un impacto, hacer cosas que dejen un impacto en la sociedad. Queremos dejar huella en la vida de las personas. Por eso me encanta cada vez que hacemos campañas que van vinculadas con temas sociales o que tocan determinadas tensiones que hoy son temas fuertes en la sociedad. Ese es un gran objetivo en términos de comunicación".

Archain relata que "otro gran objetivo es tener el mejor talento y ser un un lugar de trabajo que se sienta "sexy", que uno quiera venir a trabajar a Ogilvy. Tener ese sentido de pertenencia, querer formar parte de eso me parece súper importante".

Para esta profesional con tres décadas de experiencia en la industria publicitaria existen atributos que definen su día a día. "Hay un valor muy fuerte que siempre pongo sobre la mesa que es la transparencia. Otro es la sinceridad. Yo digo que no sé mentir. Se me nota en la cara. Busco esa sinceridad para conmigo mismo y para con quienes trabajo. Otro es la valentía, el coraje para avanzar, tener fuerza para agarrar al equipo y decir `vamos todos juntos´. Eso permite explorar cosas nuevas y buscar nuevos horizontes, nuevos desafíos".

Admite que se "vive a un ritmo bastante alocado propio de la industria, de los tiempos que manejamos y de las presiones". Por esa razón, le otorga una importancia fundamental a que "la gente trabaje contenta y en un ambiente saludable para hacer crecer a la agencia. Hoy estamos haciendo navegar el barco en este escenario tan complejo... Es una hazaña crecer en esta situación en la que es muy difícil planificar un año. Planificamos mes a mes para poner objetivos de crecimiento. Y llegar a lograrlos es uno de los grandes desafíos".

Estar al frente de una agencia como Ogilvy impone retos muy significativos. "La responsabilidad es enorme. Se trata de inspirar a otros y de retener el talento, preservar nuestra marca potente y mantenerla sexy y atractiva", confiesa. Y para hacer todo eso desde su posición de líder debe "tener mucha confianza, seguridad y oídos grandes. Hay que saber escuchar, correr riesgos y ser valiente".

Esta madre de dos hijos adolescentes que unió la vocación de servicio de sus padres -ambos profesionales de la salud- con la creatividad -le gustan las manualidades, el diseño, coser, cocinar y huir de la rutina-, mira hacia el pasado con satisfacción. "Si tuviera que hablar con la Connie de la niñez le diría que me siento orgullosa de todo lo transitado, de todos los logros que me han llevado al crecimiento. Me siento orgullosa de ver el producto de tanto esfuerzo con un foco en el objetivo. Desde el día que entré en la agencia, quise estar en este lugar", dice Constanza Ogilvy.