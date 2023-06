Es argentina, está al frente de un laboratorio clave y planea crear 25 nuevos medicamentos en dos años

Hace solo tres meses que asumió, pero cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria. Su paso por la función pública le dio una mirada integral del sistema de salud y su actividad en altos cargos en el exterior, la versatilidad de adaptar su perfil para mercados muy diferentes.

Agustina Ruiz Villamil es la flamante Country Manager de Pfizer Argentina, Uruguay y Paraguay. Su experiencia suma más de 20 años en la industria farmacéutica y respalda, con creces, el plan de la compañía de desarrollar hasta 25 nuevos medicamentos para 2025.

En su nuevo cargo, Ruiz Villamil tiene como tiene como tarea intensificar los esfuerzos para trabajar de manera coordinada con autoridades de gobierno, la comunidad médica, académica y asociaciones de la sociedad civil.

"Durante la pandemia, ha quedado en evidencia la importancia del trabajo colaborativo para mitigar sus efectos devastadores. No debemos bajar los brazos, no sólo porque la pandemia todavía no ha terminado, sino porque hay millones de pacientes con enfermedades crónicas y potencialmente mortales , que cuentan con todos nosotros para poder vivir más y mejor. Mi objetivo es trabajar para esos millones de pacientes", dice.

La ejecutiva es Médica, egresada de la Universidad Austral, con prácticas de residencia internacional en la Universidad de Indiana . Su camino profesional no solo la condujo por diferentes empresas del sector sino también en el sistema público y en el exterior, lo que considera un gran plus.

Previo al actual cargo, Ruiz Villamil fue Presidenta de Novartis Argentina y Chief Scientific Officer para la misma compañía. Previamente, estuvo del otro lado del mostrador. Fue Jefa de Gabinete en PAMI.

Trabajó en mercados tan diferentes como China y España, en roles de investigación clínica y desarrollo en el laboratorio Baxter International.

Entrevista a Agustina Ruiz Villamil, Country Manager de Pfizer Argentina, Uruguay y Paraguay

¿La buscaron o se postuló para llegar al puesto número uno de Pfizer?

Fui convocada a través del área de People Experience de Pfizer a nivel regional. La oportunidad surgió a raíz del cambio de posición del Country Manager anterior, quien estaba dejando este rol para asumir una nueva posición dentro de la compañía a nivel global. Sin dudas, fue una propuesta desafiante que llamó mi atención y así iniciaron las conversaciones.

¿Hay diferencia entre hacer carrera dentro de la empresa hasta llegar a ser CEO y venir desde otra compañía?

Se trata de dos circunstancias diferentes, cada una con sus fortalezas y oportunidades. Hacer carrera dentro de una empresa hasta llegar a ser CEO suele ser el camino más habitual, ya que la persona va adquiriendo experiencia y se forma dentro de la cultura de esa organización hasta alcanzar el rol de liderazgo. En los casos donde se llega desde otra empresa, hay un proceso de onboarding que atravesar para conocer el negocio en detalle. Pero sobre todo, el mayor desafío reside en conocer a fondo la cultura de la organización, a las personas y sus procesos. También implica llegar con una mirada fresca y con experiencias de otros lugares, que pueden ayudar a generar una visión más amplia de cómo encarar las cosas.

¿Cómo fue su experiencia de trabajo en el exterior y cuánto pesa en su perfil actual como CEO de Pfizer?

La experiencia internacional es un valor que, sin dudas, suma. Cada cultura tiene sus particularidades al igual que los modelos de negocios que se aplican en cada lugar . Eso enseña mucho sobre formatos de trabajo, contextos complejos, toma de decisiones, entre otras cosas. Convivir con esas diferencias ayuda a tener una mirada más amplia que, al momento de liderar una organización, resulta una herramienta de gran utilidad.

¿Cómo fue su experiencia en el sector público y cuánto de ese aprendizaje le sirve en su nuevo cargo corporativo?

Trabajar en el sector público fue una experiencia muy enriquecedora. Me ayudó a entender al sistema de salud desde adentro, comprender cómo se observan las cosas del otro lado y cuál es el racional en la toma de decisiones. Gracias a esta experiencia, hoy puedo comprender las dos caras de una misma moneda y pensar en mayor profundidad de qué manera podemos colaborar desde el sector privado para encontrar sinergias que nos ayuden a construir un modelo de atención sanitaria más sustentable.

¿Cuál es su principal objetivo en su puesto actual y qué desafíos avizora?

Mi objetivo es colaborar para que la innovación farmacéutica llegue a las personas que la necesitan. En los próximos 18 meses, Pfizer espera tener hasta 19 nuevos productos o indicaciones a nivel global, abarcando diversas patologías. Es una gran oportunidad para pacientes de todo el mundo y Argentina no será la excepción. Durante este año, a nivel local estaremos acercando nuevas moléculas innovadoras en las áreas de Dermatología, Oncología, Migraña y Crecimiento Infantil.

En lo que respecta a desafíos, el acceso sigue estando en el centro de la escena. Debemos encontrar fórmulas adecuadas para incentivar la innovación, asegurar que las personas puedan acceder a ese valor y salvaguardar la sostenibilidad del sistema. Es un tema en discusión en todo el mundo, que requiere del compromiso y colaboración de todos los que lo integramos: gobiernos, sector privado, asociaciones de pacientes y financiadores.

¿Qué tiene que tener hoy un ejecutivo para ser CEO en la Argentina y qué rasgos que pueden ser importantes en otros países, aquí no lo son?

La flexibilidad y la resiliencia son valores importantes a la hora de liderar una organización en Argentina. El entorno cambiante en el que se desarrolla nuestra actividad implica una mirada versátil. Asimismo, es importante comprender el contexto local y contar con una mirada de largo plazo. En otros países suele ponderarse más la previsibilidad.

¿Los CEO de la industria farmacéutica tienen un perfil determinado?

En la industria farmacéutica, los CEOs tenemos un perfil muy enfocado en conocer el ecosistema sanitario y la coyuntura local. En general, todos tenemos muchos años de experiencia en este sector o hemos transitado por algún eslabón del sistema de salud.

¿Se puede ser innovador entonces?