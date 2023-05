El polémico juego que casi no sale a la venta y logró un boom gracias a un conductor de TV

"Están vendiendo sexo adentro de una caja", exclamaron sus competidores. La empresa juguetera Milton Bradley estuvo a punto de no lanzarlo al público porque uno de las principales cadenas de retail no se quería arriesgar a tenerlo en su vidriera. Sin embargo, un talk show nocturno lo convirtió en una sensación que vendió más de 3 millones de unidades en su primer año.

El Twister debutó oficialmente en 1966 y cambió el paradigma del entretenimiento. Por primera vez, las piezas para jugar eran las propias extremidades de los participantes. Si bien hoy la marca está presente en todo el mundo, antes de su salida al mercado la compañía tenía algunas inquietudes con respecto a la performance que podía tener. Sobre todo por la cercanía física entre los participantes, ya que era un juego apuntado para niños y adolescentes.

El origen del Twister

Reynolds Guyer trabajaba en la empresa de diseño de su padre en St. Paul, Minnesota. Ahí se encargaba de desarrollar pequeños regalos que las compañías utilizaban para promociones. Mientras pensaba ideas para un betún para zapatos, visualizó una alfombra a lunares de distintos colores.

Twister salió al mercado en 1966, pero las cadenas creían que era inadecuado para niños.

En ese momento estaban de moda los juegos con tableros de mesa, como el Monopoly o El juego de la vida, no obstante no había juegos que se desarrollaran en el piso. Con esa premisa, Guyer se reunió con el artista Neil Rabens y el diseñador de juegos Chuck Foley para darle forma a su visión.

Poco después habían logrado el producto final. Cada jugador debía girar una ruleta la cual indicaba qué extremidad debía colocar en qué color. El que se caía quedaba eliminado. Al principio lo llamaron Pretzel porque decían que los jugadores terminaban enredados entre sí como un pretzel.

¿Juego inadecuado?

Guyer, Foley y Rabens le llevaron la idea a la juguetera Milton Bradley Company que se encargó de producirlo. Sin embargo, dentro de la empresa había detractores. "Cuando se lo mostré a mi gerente de ventas me dijo: ‘Lo que estás intentando es poner sexo adentro de una caja'" , contó Mel Taft, director de Desarrollo de la empresa, en diálogo con The Guardian en 2014.

Chuck Foley y Neil Rabens tuvieron que acudir a la oficina de patentes para mostrar cómo se jugaba.

Como MBC no logró conseguir los derechos para la palabra "Pretzel" decidieron renombrarlo Twister. La primera versión mostraba en su caja una ilustración con un grupo de adultos de traje y vestido jugando. Esto era a propósito porque temían que los padres pensaran que era un producto inadecuado para niños.

El show de TV que lo impulsó

Twister debutó en la Feria de Juguetes en Nueva York, pero las cadenas de retail parecían no estar interesadas. Las ventas eran mínimas y muchos no entendían cómo se jugaba. Por eso, la juguetera decidió apelar a la televisión. Consiguieron que Johnny Carson, conductor del talk show The Tonight Show, lo mostrara en vivo. Sin embargo, ese mismo día la cadena Sears optó por no colocarlo en sus tiendas .

Johnny Carson y la actriz Eva Gabor fueron responsables de impulsar las ventas del juego.

Esto cambió los planes de la empresa. Guyer creyó que esto marcaba el certificado de defunción de su juego. Por su parte, tras recibir la noticia, MBC decidió suspender la producción del Twister. Pero nada de esto llegó a oídos de la producción del programa de Carson.

El presentador jugó en vivo con la actriz húngara Eva Gabor. Al día siguiente la gente hacía largas filas para conseguir un Twister en las tiendas. Los competidores de la juguetera decían que el juego era inapropiado para estar en las jugueterías. "Una vez que los hombres y las mujeres están en posición de juego, uno se olvida de lo sexual. La urgencia de ganar es mayor", comentó Foley en una entrevista en 1994.

Recién consiguieron la patente por su invento en 1969. Ahí se describía al juego como un "aparato para un juego en el que los jugadores constituyen las piezas".

En los 80, ya en manos de Hasbro, el Twister se popularizó en los campus de las universidades y también tuvo participaciones estelares en series de televisión, como es el caso de la sitcom Friends. Y también en películas, como El alucinante viaje de Bill y Ted, donde Alex Winter y Keanu Reeves juegan una partida contra La Muerte.