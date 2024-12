El plan de Trump para su política exterior: con qué medida simple y "soberbia" serán juzgado aliados y enemigos

Los aliados tradicionales de Estados Unidos en Europa y Asia oriental , para no hablar de sus enemigos, son muy conscientes de que Donald Trump quiere mantener el misterio acerca de sus planes. Pero en algunos temas es claro como el cristal, afirman asesores.

Insisten en que está dispuesto a actuar a velocidad vertiginosa para terminar con las guerras en Ucrania y el Medio Oriente. Al mismo tiempo prevé la amenaza de imponer aranceles incluso más altos para empujar a los aliados norteamericanos a que gasten más en defensa y equilibren sus relaciones comerciales con los Estados Unidos, mientras mantiene la presión sobre China.

La audaz plataforma internacional de "Primero Estados Unidos" que imaginan aliados, asesores y ex o futuros consejeros de Trump implica que amigos y enemigos por igual serán juzgados a partir de una medida simple y única: el superávit comercial bilateral con los Estados Unidos.

"No se trata de que seas aliado o adversario; si comercias con nosotros tiene que ser algo recíproco", comenta el senador Bill Hagerty, quien fue embajador en Japón en el primer mandato de Trump y se lo barajó como posible integrante del gabinete en el segundo.

"Buscó reciprocidad en todo el tiempo que estuvo en el cargo y me dijo que se precisará de algo drástico para llamar la atención de los países con los que comerciamos ", agregó.

Los adversarios de Trump señalan que buena parte de esa receta es apresurada y soberbia. En opinión de muchos economistas convencionales, se trata de analfabetismo económico. Funcionarios en distintas partes del mundo creen que es una manera de ignorar las complejidades a las que deberá enfrentarse. Pero también admiten que la mirada hacia adentro del primer mandato de Trump no sólo permea el pensamiento de los republicanos sobre el papel de los Estados Unidos en el mundo, sino que también alcanza a los demócratas.

La mayoría de los aliados de Estados Unidos tienen pocas dudas respecto de un punto : tendrán relaciones turbulentas con el segundo mandato de Trump. Se percataron de la cantidad de figuras del establishment diplomático de su primer mandato que ahora tomaron distancia de su antiguo jefe, o que en algunos casos presentaron testimonios denigrantes de su gobierno.

Los confidentes de Trump responden que los aliados norteamericanos hacen bien en ponerse nerviosos. "La previsibilidad es algo terrible", ironiza Ric Grenell, un implacable aliado de Trump que estaba llamado a ocupar un papel importante. "Por supuesto que el otro lado (los enemigos de Estados Unidos) quiere previsibilidad. Trump no es previsible y a los norteamericanos nos gusta ".

Quienes conocen la política exterior de Trump se indignan ante la acusación demócrata de que son aislacionistas, u n término con resonancias incómodas de la década de 1930. Insisten en que, de ser necesario, desplegarán el poderío militar norteamericano, pero lo harán de manera selectiva antes que impulsiva. En cuanto a las alianzas aclaran que siguen creyendo en ellas, pero que los socios de los Estados Unidos tienen que poner más de su parte.

"Por veinte años redacté discursos para secretarios de Defensa en los que implorábamos a nuestros aliados que dieran un paso al frente", afirma Mike Waltz, legislador republicano que ya fue designado como Asesor de Seguridad Nacional de Trump. "En conjunto la OTAN puede asumir una buena porción del peso de su defensa. Si no lo hacen ahora, ¿cuándo lo harán?"

Debido a la presión en el primer mandato de Trump, los miembros de la OTAN y algunos aliados asiáticos aumentaron los porcentajes que destinan a la defensa en sus presupuestos. A junio de este año, 23 de los 32 miembros de la OTAN habían cumplido con la meta de gastar el 2 por ciento del PBI en defensa, el doble que hace cuatro años . Pero en el segundo mandato de Trump afrontarán la presión de hacer más .

Los miembros de la OTAN se "apuraron a palmearse la espalda" en la reunión cumbre de julio, ilustra Waltz. "¿Felicitas al alumno que pasó de sacarse 4 a 6? Todos los miembros tendrían que llegar al 2 por ciento, y deberíamos festejar a los que aportan tres o cuatro por ciento".

Alemania y Francia, dos de las mayores economías de Europa que hace poco alcanzaron la meta del 2 por ciento, podrían enfrentarse a una presión específica dirigida al gasto en defensa y a los superávit comerciales con Estados Unidos.

"Será complicado para ellos y para los miembros de la OTAN que no aporten el 2 por ciento. A Trump le importa mucho eso", explica Fred Fleitz, ex analista de la CIA que integró el equipo de Trump en la Casa Blanca y ahora pertenece al America First Policy Institute en el Center for American Security. Aunque aclara que no habla en nombre de Trump y dice desconocer sus planes de política exterior, Fleitz cree que la seguridad energética, los equilibrios comerciales y la protección de las líneas de suministro serán las prioridades en el segundo mandato.

Proteccionismo

Partiendo del proteccionismo de su primer mandato Trump ha amenazado con un nuevo régimen de aranceles , que sería del 20 por ciento para todas las importaciones, y de hasta el 60 por ciento en el caso de los productos chinos, además de incrementos dirigidos a otros objetivos no precisados. El senador Hagerty dice que es "totalmente posible" un arancel "general", que no incluya excepciones para países específicos.

Ante semejante situación, muchos aliados creen que las relaciones bilaterales tendrán mayor importancia que las redes de alianzas ampliadas durante el gobierno de Biden. Elbridge Colby, funcionario del Pentágono en el primer mandato de Trump, quien también aclara que no habla en nombre de la campaña, comenta que el segundo gobierno de Trump podría "estar a favor de las alianzas, pero con una mirada diferente sobre las alianzas" . Menciona a Polonia, Corea del Sur, la India e Israel como modelos de ese tipo de aliado que "son autosuficientes, capaces y dispuestos a hacer cosas de interés común, aunque no siempre coincidan con nosotros".

En cuanto al multilateralismo, lo más probable es que se reduzca a los márgenes de la gestión. Grenell, quien fue un locuaz embajador en Berlín y enviado a los Balcanes en el primer mandato de Trump, alega que los aliados de los Estados Unidos en Europa occidental están "atrapados" en una forma anticuada de pensar que los lleva a buscar soluciones multilaterales en el Consejo de Seguridad de la ONU. "A nosotros nos gustan las coaliciones por voluntad", aclara.

"La ONU puede ser importante pero no es la única herramienta, y a veces no resulta útil -distingue-. Preferiríamos formar coaliciones con gente que quiera que se hagan las cosas".

Trump y su compañero de fórmula, J.D. Vance, hablaron repetidamente de su deseo de terminar con la guerra en Ucrania. La pregunta es cómo. Un raro esclarecimiento se verificó en septiembre, cuando Vance esbozó la idea de un conflicto congelado, con regiones autónomas separadas por una zona desmilitarizada, y Kiev en un limbo diplomático, por fuera de la OTAN.

Un veterano asesor de Trump indica que una posible guía podría ser la reedición de los acuerdos fallidos de Minsk de 2014 y 2015, que buscaban poner fin a los combates en el este de Ucrania entre fuerzas ucranianas y separatistas de la minoría de habla rusa apoyada por Moscú. Esos pactos delinearon un plan para mantener la integridad territorial de Ucrania a la vez que garantizaban zonas autónomas, pero nunca llegaron a cumplirse.

El asesor agrega que esta vez podría haber mecanismos de imposición para quienes violen el acuerdo. Y debería ser vigilado por soldados europeos, no por fuerzas de la OTAN ni de la ONU. "Hay dos cosas en las que insistirá Estados Unidos. No pondremos hombres o mujeres en el mecanismo de aplicación, y no vamos a solventarlo. Lo va a pagar Europa".

Kiev responde que un arreglo sin claras garantías de seguridad para Ucrania equivaldría a rendirse ante Vladimir Putin, ya que podría dar margen al líder ruso para aprestar un nuevo ataque, a la vez que enviaría una señal de debilidad al resto del mundo. También podría conducir a la división de Europa: algunos miembros de la OTAN podrían discrepar respecto de cómo responder si Estados Unidos se retira.

Los aliados de Trump sostienen que Ucrania está perdiendo la guerra y que buscar un arreglo es correcto moralmente; agregan que Biden debería haber hablado con Putin, tal como en la guerra fría los presidentes hablaban con los líderes soviéticos; y que la incorporación de Ucrania a la OTAN no es una opción a corto plazo.

Fleitz, quien integró el primer gobierno de Trump, dice que la incorporación debería postergarse durante varios años para negociar con Rusia. "Congelamos el conflicto, Ucrania no cede territorio, no renuncian a sus reclamos territoriales y mantenemos negociaciones con el entendimiento de que posiblemente no sean el acuerdo final hasta que Putin abandone la escena", comentó.

Una estrategia de ese tipo no tendría el apoyo uniforme del partido Republicano. Aunque subyugado por Trump, el partido tiene tres sectores que compiten por la atención del presidente electo, indican en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores: los "contenidos", que son los partidarios de "Primero Estados Unidos"; los "prioritaristas", que quieren concentrarse en China; y los "primacistas", creyentes de la vieja escuela de proyectar el poder estadounidense en todo el mundo, con una fuerte presencia en el Senado. Los primeros dos están unidos en dejar que Europa se ocupe de Ucrania.

Colby, que se ubica entre los "prioritaristas", rechaza el argumento de que alcanzar un acuerdo fortalecería a Beijing. "Ellos no están esperando pacientemente a que les enseñen moral a miles de kilómetros de distancia -bromea-. Van a fijarse en el equilibrio de fuerzas en Asia y en nuestra decisión allí. Como mínimo favorece más sus intereses contar con una Rusia debilitada en una guerra de larga duración y que por lo tanto se vuelva más dependiente de China".

Agrega que los Estados Unidos sólo dispone de un "poder de protección", que debe desplegarse de la mejor manera para evitar una guerra con China, "y eso es Asia".

En cuanto a cómo obligar a negociar a un Putin que piensa que sus fuerzas van ganando, Waltz propone que Trump amenace con aplastar la economía rusa bajando el precio del gas y el petróleo. "El presidente entiende de presiones y nosotros tenemos una enorme capacidad de presión económica sobre Rusia -acota-. El primer paso sería volver a perforar. Inundar el mundo con petróleo y gas norteamericano barato y limpio. Así bajaríamos el precio".

Arabia Saudita, un aliado importante de Trump en su primer mandato, no aceptaría semejante jugada . Pero gente próxima el presidente electo insiste en que se inclina a ejercer una potente presión económica sobre Putin. Dan el ejemplo de los Acuerdos de Abraham, firmados durante el primer mandato entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán, como prueba de su rutina a la hora de negociar la paz.

"Ha demostrado que sabe cómo llevar a ambas partes a la mesa -explica Grenell-. Lo hizo de manera constante. Árabes e israelíes. Los próximos serán los rusos y ucranianos".

A fines de septiembre Trump pronunció un contundente discurso en el Consejo Israelí-Estadounidense de Washington DC. Allí declaró que si triunfaba su adversaria demócrata, Kamala Harris, Israel "dejaría de existir en dos años".

El lenguaje apocalíptico estaba orientado a conseguir el voto judío, al destacar que sería un defensor de Israel incluso más firme que el presidente Joe Biden. Pero si bien el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, claramente esperaba la victoria de Trump, la relación entre ambos ha ido fluctuando . Gente cercana a Trump insiste en que no vacilará en presionar a Netanyahu cuando crea que llegue el momento de promover un acuerdo .

"El presidente Trump puede distinguir Israel de Netanyahu", señala Grenell. "Puede criticar las decisiones de su gobierno en tanto mantiene el apoyo al derecho del país a defenderse".

Estados Unidos insistirá en dos cosas. No enviará hombres o mujeres a sostener un mecanismo de cumplimiento, y tampoco proveerá financiamiento; Europa lo aportará.

Una hipótesis consiste en que Trump invite rápidamente a Netanyahu a Washington para presionarlo en favor de un alto el fuego que facilite la liberación de los rehenes capturados por Hamas. "Entonces le podrá decir a los israelíes que la terminen y que busquen un acuerdo de paz", indica el veterano asesor.

Queda por definirse cómo reaccionará Netanyahu ante tal suposición, pero Trump se inclina por volver a la idea de una gran negociación entre Israel y Arabia Saudita para alcanzar la paz regional a largo plazo.

También es probable que Trump aumente la presión sobre el antiguo enemigo de Israel, Irán. En su primer mandato retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015. Fleitz cree que dejará en claro que los países que infringen las sanciones impuestas por Washington afrontarán castigos adicionales . "El objetivo debería ser empujar de nuevo a Irán a la quiebra y adoptar otra vez la máxima presión", alega Fleitz.

A pesar de los antecedentes de Trump frente a Teherán, no queda claro que se declare a favor de la guerra con ese país. "En general tiene una aversión al conflicto -dice un diplomático europeo de alto nivel en Washington-. En eso no se diferencia de Biden".

La relación con China

Tras las elecciones del 5 de noviembre, una duda importante es de qué manera Trump resolverá las divergencias entre los halcones de su partido que hablan de una nueva guerra fría con China , y sus propios instintos de aplicar presiones económicas y cerrar pactos con Beijing.

"China es una amenaza existencial para los Estados Unidos con el rearme más rápido desde la década de 1930 -advierte Waltz-. Su Armada ya es más grande que la nuestra. Nosotros debemos hacer inversiones significativas en nuestra capacidad de reacción".

Pero Waltz agrega que, en su contacto con Trump, e l presidente electo sostiene que China necesita más a los Estados Unidos que Estados Unidos a China. "Habla mucho más de acuerdos comerciales, aranceles y monedas, que de cómo actuaríamos en un conflicto en el estrecho de Taiwán", apunta Waltz. "Cree en la aplicación del poderío económico sostenido por una sólida presencia militar para evitar esas guerras".

Esta es una época inquietante para Taiwán. Trump dejó en claro que espera que aumente su gasto en defensa. "Ahora gastan más en comparación con unos años atrás, pero tienen que hacer más", alerta Heino Klinck, ex funcionario del Pentágono en el primer mandato de Trump.

Los aliados en Asia oriental deben presumir que serán evaluados en función de cuánto aportan a la seguridad del continente, agrega Klinck. "Ya no somos el país que éramos. No tenemos los recursos que alguna vez tuvimos", completa.

Trump llegó a insinuar que Taiwán no puede dar por sentado el apoyo estadounidense en caso de que Beijing ordene una invasión. Sin embargo, sus partidarios dicen que promoverá la mayor disuasión posible para impedir que China ataque. "Xi Jinping sabe que si adopta acciones agresivas, habrá consecuencias reales de parte Donald Trump", asegura Hagerty.

En la política frente a China se ha visto un raro terreno en común entre Trump y Biden. Una vez que asumieron los dos aplicaron aranceles para proteger industrias estratégicas norteamericanas. La diferencia principal estuvo en la magnitud y el énfasis. Trump amenaza con un régimen mucho más extendido que el de Biden . En tal supuesto, Europa quedaría atrapada en el medio, y la idea de Trump sería que acompañaran a Estados Unidos aumentando sus aranceles a las exportaciones chinas.

"Precisamos claridad de los europeos respecto de China -insiste Grenell-. Muchos en Europa no vieron las señales de advertencia de Putin y ahora tienen entre manos una guerra enorme. Nosotros venimos implorando a los europeos que vean lo que hace la China comunista".

Tal como sucede siempre con un nuevo gobierno, mucho dependerá de las designaciones importantes y del equilibrio de poder en el Congreso. Funcionarios internacionales que ven con ansiedad a Trump confían en que las incoherencias y las disputas internas que frenaron su plan en el primer mandato, entorpezcan también su segundo mandato.

No será así, avisan sus aliados. "El presidente Trump entiende que sólo tendrá cuatro años, así que el tiempo es limitado -observa Hagerty-. Si su intención es ponernos a la par de otros países, deberá adoptar medidas drásticas".

*Información adicional de Felicia Schwartz, Alex Rogers y James Politi.