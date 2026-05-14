El anuncio de una posible reunión entre el presidente de la República, Yamandú Orsi, y su par estadounidense Donald Trump generó este miércoles atención en el ámbito político y diplomático. El senador del Partido Colorado Andrés Ojeda aseguró que el encuentro “ya está acordado” y que únicamente falta ajustar las agendas de ambas partes para concretarlo. Durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, el canciller Mario Lubetkin confirmó que la posibilidad de la reunión forma parte de la agenda del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Presidencia desde hace meses. Lubetkin detalló que el principal inconveniente para fijar la fecha es la coordinación entre las agendas del presidente Orsi y de Trump, y expresó la expectativa de que el encuentro pueda realizarse “en los próximos meses en Washington” durante una visita del mandatario uruguayo a Estados Unidos. El pedido público de gestionar la reunión provino del propio Ojeda, quien tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado señaló la importancia de que Presidencia, Cancillería y la embajada de Estados Unidos en Montevideo trabajen conjuntamente para concretar el encuentro. El objetivo, según dijeron, sería avanzar en temas bilaterales y abrir canales de diálogo a nivel presidencial. En el gobierno evitaron detallar aspectos protocolarios o la agenda que podría abordarse en caso de confirmarse la reunión, limitándose a subrayar que las gestiones diplomáticas siguen su curso y que cualquier confirmación oficial dependerá del cruce definitivo de calendarios entre ambas delegaciones. La posibilidad de un encuentro entre Orsi y Trump se produce en un contexto regional e internacional marcado por cambios en las relaciones políticas y comerciales.