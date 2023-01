El fenómeno Gran Hermano: la verdadera historia detrás del reality más famosos y su millonario negocio

El 16 de septiembre de 1999, un grupo de nueve personas entraron a una casa repleta de cámaras y micrófonos. El objetivo: ser el último en abandonar la mansión y así ganar los más de u$s 100.000 de premio. El formato fue tan exitoso que luego fue replicado en más de 60 países y ya sobrepasó las 500 temporadas al aire en total. Hoy Gran Hermano es el programa más visto de la televisión argentina con su décima edición y aún resulta un negocio millonario para su creadora, Endemol. Sin embargo, no todos conocen que su inspiración no fue un libro sino un experimento que no salió del todo bien.

La cabeza detrás del reality es el neerlandés Johannes Hendrikus de Mol junior, más conocido como John de Mol. Él ingresó muy joven al mundo de los medios, como asistente técnico en un radio, porque su padre era una figura reconocida en Países Bajos. A los 24 años fundó su propia productora y en 1994 la fusionó con la de su principal competidor, Joop van den Ende , y ambos formaron Endemol.

John de Mol es conocido como "el rey de la TV basura". Creó formatos como Fear Factor, La Voz y Big Brother

En 1997, durante una sesión de brainstorming, alguien mencionó el proyecto Biosfera 2 . De Mol quedó intrigado por esto e investigó al respecto.

El proyecto Biosfera 2

Se trataba de un experimento realizado en los Estados Unidos en 1991 en el que se simulaba el ecosistema terrestre en un domo. Ahí había selva, desierto, arrecifes y más de 3000 especies de flora y fauna.

El primero grupo estuvo dos años encerrado en la biosfera. El segundo, solo cinco meses.

El proyecto había sido ideado por John Allen, el líder de una granja sustentable en Nuevo México. Él se encargó de convencer al millonario texano Ed Bass de que financiara los u$s 150 millones que costaba construir la estructura en Arizona. En 1991 ingresó el primer grupo de ocho personas que permaneció encerrado ahí por dos años .

La segunda camada solo estuvo cinco meses en 1994 porque el experimento se interrumpió luego de que dos exbiosferanos ingresaran para tratar de "rescatarlos". Al año siguiente el domo se donó a la Universidad de Columbia.

El nacimiento de Gran Hermano

Esto le sirvió de inspiración a De Mol para delinear el formato del programa. Un grupo de personas encerradas en una casa que se televisaría las 24 horas. Primero pensaron llamarlo La Jaula Dorada y así se mantuvo hasta pocos meses antes de su estreno cuando lo modificaron por Gran Hermano.

La primera edición de GH en Argentina tuvo como ganador a Marcelo Corazza, que entró como suplente.

El único canal neerlandés que aceptó televisar el programa fue Veronica. Pero con una condición: Endemol se haría cargo de los u$s 6 millones que costaba armarlo y se dividirían en partes iguales los ingresos publicitarios. El programa debutó en 1999 y rápidamente fue un éxito. Y el año siguiente terminó de explotar.

Boom mundial

En 2000 la productora no solo lanzó la segunda temporada del show, sino que también vendió el formato a 13 países. Uno de ellos fue Estados Unidos, donde CBS desembolsó u$s 20 millones para poder lanzar la primera edición . Ese mismo año, en marzo, la española Telefónica pagó u$s 5300 millones y se quedó con Endemol.

Esto marcó una apuesta por la producción de contenidos en Europa y América latina por parte de la firma de telecomunicaciones. En España presentó la primera temporada del reality en abril de 2000. En tanto, en la Argentina, mercado en el que ya manejaba el canal Telefé, abrió la casa más famosa del país en marzo de 2001 .

Habían pasado seis años desde la última edición de Gran Hermano Argentina hasta su regreso en 2022.

Doce participantes entraron para competir por los $ 200.000 de premio. Gastón Trezeguet, Tamara Paganini y Santiago Almeyda son algunos de los más recordados del reality cuyo ganador fue Marcelo Corazza. En agosto del mismo pasado presentaron la segunda temporada porque el negocio había sido redondo. Según le aseguró a Página 12 Claudio Villarruel, entonces director de Programación de Telefe, la facturación de Gran Hermano había duplicado su costo de producción .

En otras manos

Seis años después de haberla comprado, Telefónica decidió desprenderse de Endemol para centrarse en su negocio core. En 2007 la productora volvió a manos de su fundador, que la recompró por u$s 3000 millones junto a dos socios: Mediaset, del magnate italiano Silvio Berlusconi, y el banco Goldman Sachs.

Hoy, la compañía creadora de otros formatos, como Fear Factor, Deal or no deal y La Voz, está en manos del grupo Banijay desde 2019. La firma desembolsó más de u$s 2000 millones para comprársela a Apollo Management y Walt Disney. Hoy Gran Hermano continua vigente a nivel global y, por caso, en los Estados Unidos y Brasil ya llevan 25 y 23 temporadas, respectivamente.

En la Argentina se realizaron 10 ediciones, entre Telefe y América. La actual, que otorga $ 15 millones al ganador, comenzó en octubre de 2022 y con menos de dos meses al aire se transformó en el programa con mayor rating promedio del año. A su vez, es el show mejor cotizado de la TV argentina con un costo de $ 792.000 por segundo de publicidad. La producción está a cargo de Kuarzo Entertainment, la exfilial local de Endemol que se independizó en 2016 cuando la adquirió Martín Kweller.