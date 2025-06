De fabricar gorras de béisbol a vestir a Bizarrap: la historia de una marca que se volvió ícono

Desde el cineasta Spike Lee -director de Malcom X- hasta Bizarrap, las gorras de New Era Cap se caracterizan por trascender fronteras y estilos. La marca, reconocida por ser el fabricante oficial de las gorras de los principales clubes de las ligas de béisbol, básquet y futbol americano en los Estados Unidos, abrirá dos locales en Buenos Aires, mediante una inversión de más de US$ 2 millones.

La historia de New Era Cap se extiende por más de un siglo. La empresa fue fundada en 1920 por Ehrhardt Koch, un inmigrante alemán radicado en los Estados Unidos, en un barrio al este de Buffalo, Nueva York. Allí aprendió a fabricar sombreros y, luego de un tiempo, a sus 37 años, decidió crear su propia compañía. Con un préstamo de su hermana Rose fundó E. Koch Cap Company (lo que luego se transformaría en New Era Cap Co.).

La marca, que se especializaba en fabricar sombreros de moda para hombres, produjo, durante su primer año, 60.000 gorras, algo inédito para la época. Pero, hacia fines de los años 20, y con el ingreso de Harold Koch -hijo de Ehrhardt- a la compañía, New Era cambió de rumbo. Harold notó que, mientras que las gorras de moda perdían terreno, el béisbol comenzaba a ganar popularidad en la sociedad norteamericana.

Así, en 1934, la empresa lanzó su primera gorra de béisbol profesional para los Cleveland Indians, lo que marcó el inicio de la compañía como proveedor líder de gorras deportivas. Hacia 1950, New Era se había convertido en la única marca independiente que vestía a equipos de primera como los Dodgers y los Detroit Tigers. Se trató de una década crucial para la compañía: en 1954 crearon su icónica gorra 59FIFTY, diseñada por Harold y que años más tarde aprovechó el auge de la cultura hip-hop de fines de los 60.

Una nueva era

Bajo la dirección de Christopher -cuarta generación al frente de la empresa desde 1993-, la marca se consolidó como el único proveedor oficial de la MLB (las Grandes Ligas de Béisbol) y amplió su presencia en el fútbol europeo al convertirse en proveedor del Manchester United y el Tottenham.

Pero, el verdadero boom llegó de la mano del cineasta Spike Lee, quien popularizó la gorra roja de los Yankees de Nueva York, hoy convertida en el modelo más vendido de la compañía.

El cineasta Spike Lee.

En los años 2000, New Era continuó su expansión global, con oficinas en Europa, Japón y Australia. Además, se convirtió en el proveedor oficial de dos ligas clave: la NFL (National Football League) en 2012, y la NBA cuatro años después.

En 2021, el fondo Acon Investments concretó su primera inversión en la compañía. Un año más tarde, elevó su participación al 20% y, en agosto de 2022, reforzó su posición con un desembolso de u$s 700 millones. En el marco de esa operación, las ligas MLB, NBA y NFL también pasaron a ser accionistas minoritarios de la empresa.

Su llegada a la Argentina

En 2022, New Era Cap desembarcó en la Argentina de la mano de JMC Group -quien fue licenciataria de la marca hasta el año pasado- con una tienda en el shopping Alto Palermo.

En la Argentina, la marca se hizo más popular tras convertirse en la encargada de lanzar la gorra oficial de Bizarrap. En 2023, mediante una alianza con la marca, el productor musical lanzó a la venta su icónica gorra, diseñada en los Estados Unidos.