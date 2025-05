Las gorras más famosas del mundo tendrán cuatro nuevos locales en los shopping argentinos que más venden y al precio de EE.UU.

Los fanáticos de las gorras más famosas del mundo ya no deberán viajar a Nueva York para comprar la que acaba de salir a la venta y ya tienen las más grandes celebridades del mundo. Es que con el diseño y espíritu del local imperdible que New Era posee en Time Square, el Grupo Caffaro -los nuevos distribuidores en la Argentina y Uruguay de la marca- invertirán este año más de u$s 2 millones para abrir cuatro nuevos locales icónicos en los shoppings más populares de Buenos Aires.

Acaba de inaugurar un local en Unicenter que el fin de semana tuvo cola para entrar y ayer abrió el segundo, en Alto Avellaneda, donde en los primeros 10 minutos de recibir al público ya habían cerrado ventas.

Sucede que la marca de gorras y moda urbana New Era se convirtió en un aspiracional que no deja de atraer clientes alrededor del mundo. En la Argentina, el nuevo distribuidor de la firma con locales y plataforma de e-commerce propia es el holding familiar de capitales nacionales Grupo Caffaro.

Comandado por la segunda generación, el grupo creado en 1955 cuenta hoy con la licencia de marcas internacionales destacadas en otros rubros, negocios en real estate, la marca de juguetes Vulcanita y una cadena de jugueterías en la Argentina.

Ahora, la apuesta es por la indumentaria y sobre todo los accesorios: estas gorras presentes en todas las fotos de celebridades de la música, los deportes y hasta la política proyectan duplicar las ventas de la mano de los Caffaro. Hasta el año pasado, New Era tenía otro grupo distribuidor que contaba con dos locales que permanecerán abiertos por un breve tiempo.

"El nuevo contexto económico colaboró con la propuesta que teníamos para adquirir la licencia como distribuidores en el país. Las importaciones son posibles y están normalizadas, lo mismo que el acceso a dólares para importar los productos y equipamiento de los locales", dijo Cristina Caffaro, directora de marketing del Grupo.

El plan de expansión y el desarrollo de marca en el país -intentan llevarla al nivel de referentes como Nike, Adidas o Puma en el segmento de moda urbana- se aceleró drásticamente. Además de los dos locales que acaban de inaugurarse en shoppings estratégicos, abrirán dos más el próximo mes: uno en el Shopping DOT y otro en una nueva zona del Alto Palermo.

"La inversión total en los locales es de más de u$s 2 millones", dijo Martín Sundblad, gerente comercial, quien ubica las proyecciones de facturación sobre los u$s 5 millones y festeja la tranquilidad de tener una economía más estable en el país. "No tener que estar ajustando precios es un cambio abismal", señaló.

De hecho, los precios están en niveles similares a los de Estados Unidos. En los locales argentinos, tanto como en el ecommerce, ya están disponibles los modelos más representativos de la marca, como las gorras 59FIFTY, 9FORTY y truckers, incluso las nuevas colecciones, con valores que arrancan en alrededor de $50.000.

Variedad de modelos en el nuevo local de New Era en Unicenter

La historia de New Era comenzó con Ehrhardt Koch, un inmigrante alemán que revolucionó la industria del sombrero. Lo que comenzó como una fábrica de gorras en Buffalo, Nueva York, pronto se transformó en el principal proveedor de gorras de béisbol para la MLB. Con los años, la marca amplió su presencia en ligas como la NBA (básquet) y la NFL (fútbol americano) , y se consolidó como la gorra oficial de los equipos más importantes del mundo.

Desde Estados Unidos y una fábrica en México se importan los productos de New Era a la Argentina. Los materiales utilizados en las gorras son premium, se hacen en 22 pasos de forma artesanal y "hay tantos modelos y diseños como clientes", explicó Caffaro, en relación a los tipos de viseras, coronas y materiales específicos.

En la Argentina, New Era se hizo más popular tras convertirse en la encargada de lanzar la gorra oficial de Bizarrap, que se agotó apenas lanzada .