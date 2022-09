Crearon una empresa multimillonaria en un lugar impensado, pero una disputa familiar los separó

Cuatro hermanos crearon un negocio multimillonario en una localidad de 1600 habitantes. Dos de ellos lo hicieron crecer y lo manejaron, a la par, durante varios años hasta que una disputa los distanció. Hoy su apellido es sinónimo de papas fritas y la semilla de su empresa se sembró hace 200 años.

Andrew McCain, junto a sus hermanos, decidió dejar Irlanda en 1820 con el objetivo de buscar oportunidades en el "nuevo mundo". Lo que buscaban era dejar de trabajar para terratenientes y tener su propia tierra para trabajarla. Llegaron a New Brunswick, una pequeña colonia británica en lo que hoy es Canadá, y ahí consiguieron 300 hectáreas donde empezaron a cultivar papas .

El oficio se fue transmitiendo de generación en generación hasta que los hermanos Harrison, Wallace, Andrew y Robert, bisnietos de aquellos inmigrantes, optaron por darle una vuelta a su negocio. Robert, el mayor, propuso la idea de ingresar al mundo de los productos congelados y los cuatro se asociaron para fundar su compañía en 1957 .

Los McCain inauguraron su planta de comida congelada en 1957 en New Brunswick.

"Si uno tuviera que elegir una comunidad en la que podría surgir una empresa de miles de millones de dólares, Florenceville no saltaría a la mente", asegura en su libro Donald Savoie, autor de la biografía Harrison McCain: single-minded purpose. Florenceville, al noroeste de New Brunswick, era una localidad de poco más de 1600 habitantes cuando los hermanos iniciaron su emprendimiento con u$s 100.000.

Aprender del que sabe

Si bien eran cuatro, Andrew y Robert solo aportaron capital inicial, en tanto Harrison y Wallace tomaron el mando de la empresa. El primero de ellos tenía la visión, mientras que el segundo se ocupaba de los detalles y el día a día.



Ellos no fueron los pioneros en el negocio de las papas congeladas, sino que se nutrieron del inventor del producto. Olof Powers Pierson era un ingeniero que en los 40 había desarrollado este segmento para la procesadora de alimentos HC Baxter and Bros. Luego se transformó en consultor de alimenticias y los McCain lo contrataron para que los ayude a armar su planta en Florenceville .

Los hermanos Wallace, Robert, Andrew y Harrison McCain junto a su madre.

En 1965 llegó el momento de la expansión y empezaron a vender sus productos en el Reino Unido. Luego encararon una fórmula que se basaba en dos pasos : primero, lanzar sus papas congeladas en un determinado mercado y, luego, comprar o levantar una fábrica ahí. Así fue que se lanzaron en Australia (1968), Estados Unidos (1969) y Países Bajos (1973).

Más que papas

El gran negocio de McCain está fuera de los hogares con la venta a restaurantes, bares y, en particular, cadenas de fast food. Su principal cliente dentro de este rubro es McDonald's, a la que proveen en varios países del mundo. No obstante, las papas no son el único rubro en el que está presente la empresa de origen canadiense.

La firma abrió una fábrica de pizzas en Canadá y otra en Australia en 1976. Cinco años después cortaron cinta de una nueva planta dedicada a este segmento en Francia. Para 1983 inauguraron una línea de producción de jugo en su ciudad natal. Durante los 80 también se lanzaron a otros verticales, como los vegetales, appetizers, fertilizantes y equipamiento agrícola.

Hermanos en discordia

Harrison y Wallace llevaron el timón de McCain juntos como coceos hasta que en los 90 una disputa entre ambos quebró la paz interna de la compañía. El conflicto se mantuvo en secreto durante un tiempo hasta que estalló en 1993 con mediaciones judiciales y una decisión del directorio que terminó con la salida de Wallace de la operación.

Las papas representan un 90% del negocio de McCain en Argentina

Según consignó New York Times en 1994, los hermanos no estaban de acuerdo respecto a quién tenía que sucederlos en la dirección ejecutiva. Wallace quería que el sucesor fuera su hijo, Michael, quien se encargaba de la operación en el mercado estadounidense, mientras que Harrison había elegido a Allison, su sobrina y titular de McCain Reino Unido, como su delfín.

"Pareciera que mientras más flexible me pongo, más rígido es su approach conmigo", aseguró Wallace en una carta pública, según recopila McLean's. En 1993 Harrison hizo un primer intento de remoción de Wallace como coCEO, pero un juez determinó que el menor de los hermanos tenía que mantener su puesto. Finalmente, en 1994, el mayor de ambos logró convencer a los familiares de sus hermanos ya fallecidos para que voten en contra de Wallace .

Un año más tarde, Wallace adquirió una participación mayoritaria de la procesadora Maple Leaf Foods y colocó a Michael, su hijo, como número uno. El actual chairman de McCain es Scott, otro de los hijos de Wallace.

Negocio en Argentina

Al mismo tiempo, en 1995, la compañía plantó bandera en Argentina con una planta en Balcarce. Ahí procesan alrededor de 440.000 toneladas de papa por año y en la actualidad controlan dos tercios del negocio de en el mercado local. No obstante, un 70% de la producción nacional se exporta en particular a Brasil, el mercado regional más relevante.

La compañía procesa 440.000 toneladas de papa en su planta en Balcarce.

Las papas representan un 90% de su negocio argentino. También cuentan con una unidad de vegetales congelados que importan desde Bélgica y solo venden en su tienda online y una marca de appetizers (Pickers) que, por el momento, es exclusiva para el canal gastronómico.

A esto se le suman las pizzas congeladas. En 2007 adquirió la marca Sibarita con la que manejan un 70% del market share, aunque dentro del mix local representa un porcentaje menor.