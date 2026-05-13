El mercado de los teléfonos inteligentes suma una nueva oferta destacada con la rebaja del Google Pixel 9a en El Corte Inglés. El dispositivo, que pertenece a la nueva generación de móviles de Google, combina herramientas de inteligencia artificial, conectividad 5G y un sistema de cámaras preparado para grabar en 4K. Además, incorpora el procesador Google Tensor G4 y siete años de actualizaciones de sistema operativo y seguridad, una de las apuestas más fuertes de la compañía para competir en la gama media-alta. El Google Pixel 9a llega con una pantalla P-OLED de 6,3 pulgadas y tasa de refresco de 120 Hz, diseñada para ofrecer imágenes más fluidas y una mejor experiencia visual tanto en videojuegos como en contenido multimedia. En el interior incorpora el procesador Google Tensor G4 junto al coprocesador de seguridad Titan M2. El equipo funciona con Android 15 y está preparado para conectividad avanzada gracias a la compatibilidad con Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 3.2 y redes 5G. En fotografía, el dispositivo integra una doble cámara trasera con sensor principal gran angular de 48 MP y ultra gran angular de 13 MP. También ofrece zoom digital de hasta cinco aumentos y grabación de vídeo en 4K tanto con la cámara trasera como con la frontal. Para selfies, suma una cámara de 13 MP con campo de visión ultra gran angular. Otro de sus puntos fuertes es la autonomía. Según la información del fabricante, la batería inteligente puede superar las 30 horas de duración y alcanzar hasta 100 horas utilizando el modo Ahorro de Batería Extremo. El Google Pixel 9a está disponible en El Corte Inglés por 379,90 euros, frente a su precio original de 549 euros. Por su parte, la tienda ofrece diferentes modalidades de entrega y recogida. El envío a domicilio es gratuito y puede realizarse incluso en el mismo día en determinadas zonas. También existe la posibilidad de retirar el producto sin coste en tienda, puntos CORREOS, SUPERCOR, CELERITAS o mediante el servicio Click&Car.