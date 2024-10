Cambia el mapa de las grandes fortunas, qué países eligen los multimillonarios

Los multimillonarios de Europa están inquietos. En el Reino Unido la decisión del nuevo gobierno laborista de eliminar un régimen impositivo que beneficiaba a extranjeros acaudalados sin domicilio fiscal en el país provocó un aluvión de supuestos traslados.

En Francia, la falta de claridad política tras las elecciones legislativas de julio, que dejó como bloque principal a una alianza de partidos de izquierda, llevó a muchos ricos a preparar planes de contingencia en caso de que vuelva a instalarse un controvertido gravamen a la riqueza.

Desde que en 2022 Noruega modificó su régimen de impuestos a la riqueza y las ganancias de capital, un flujo constante de millonarios y mil millonarios se trasladó a Suiza.

A los súper ricos nunca les resultó tan fácil mudarse. En consecuencia, también se intensificó la competencia para atraer a los pudientes valiéndose de edulcorantes impositivos, junto con trámites de ciudadanía o residencia. Jurisdicciones nuevas como Dubai y Singapur pelean con territorios tradicionales como el Reino Unido, Suiza o Mónaco.

Antes de su abolición, el sistema británico para "no domiciliados" había sido el régimen de beneficios impositivos de mayor duración en el mundo, cuyas raíces se remontaban dos siglos hasta la época colonial. Permitía que los extranjeros con residencia en el Reino Unido pero que tenían domicilio en el exterior no pagaran impuestos británicos sobre ingresos y ganancias de capital en el exterior durante un plazo de hasta 15 años.

Pero en marzo el anterior gobierno conservador anunció que reemplazaría al régimen con un nuevo sistema de cuatro años. Los sucesores laboristas indicaron que eliminarán además la potestad conferida a los no domiciliados de que activos extranjeros incluidos en fideicomisos queden protegidos de manera permanente del impuesto a la herencia. El Laborismo también prometió cerrar la lucrativa cláusula de "participación en ganancias" que usan socios de fondos de capital, muchos de los cuales tampoco tienen domicilio en el país.

El segundo régimen bien afianzado de privilegios impositivos es el de Suiza, que lleva más de un siglo de existencia. Funciona con un sistema de gravamen fijo o "forfait" , mediante el cual individuos pudientes llegan a acuerdos de palabra con autoridades cantonales referidos a los impuestos que pagarán. Los datos más recientes indican que unas 4.500 personas pagaron impuestos de ese modo .

Pero en las últimas décadas varios competidores nuevos adoptaron sistemas de beneficios fiscales pensados para atraer a extranjeros adinerados, entre ellos Chipre, Grecia, Italia, Malta, Portugal y España.

También las ciudades estado de Dubai y Singapur han competido para captar a expatriados prósperos ofreciendo impuestos bajos o, en el caso de Dubai, ningún gravamen a los ingresos o al capital en el caso de individuos. Ello reforzó la tendencia de los millonarios y mil millonarios a levantar campamento y mudarse, señalan investigaciones de Henley & Partners, una firma de asesoramiento a migrantes. Los impuestos suelen ser un factor clave en las decisiones de esos emigrados pudientes.

La firma rastrea el movimiento entre países y ciudades de unas 150.000 personas de alto patrimonio. Prevé en que en 2024 se habrá mudado la cifra récord de 128.000 millonarios, por encima de la marca fijada el año anterior de 120.000.

Dominic Volek, director de clientes privados en Henley & Partners, consideró que la gran emigración de millonarios es "el canario en la mina de carbón" respecto de los cambios profundos en el paisaje de la riqueza mundial, algo que podría tener efectos significativos sobre los países que adoptan o dejan atrás.

Los gobiernos valoran la riqueza y el consumo que vienen con los ricos, pero también existen riesgos para la población local si la llegada de extranjeros adinerados hace subir los precios de las propiedades, exige la infraestructura pública o conduce a una exagerada "gentrificación".

Sólo en el año pasado tres de los regímenes impositivos más populares de Europa han endurecido sus ofertas en respuesta a la presión política. Además de la reforma británica al sistema para no domiciliados, Portugal canceló el año pasado su programa para no residentes y este año lanzó un plan nuevo que ya no está disponible para aquellos cuyos ingresos sólo provienen de jubilaciones. Los países nórdicos se quejaban de que el viejo sistema atraía a jubilados que dejaban de pagar impuestos en sus países de origen.

(Lisboa) Portugal es uno de los países que pensó en beneficios fiscales para atraer a extranjeros.

Semanas atrás Italia duplicó súbitamente hasta los 200.000 euros el impuesto único anual sobre los ingresos de residentes extranjeros . Un asesor internacional impositivo admitió en privado que los programas de beneficios fiscales siempre van a despertar rechazos políticos de parte de los habitantes locales a menos que logren mantenerse fuera de la atención pública. "Son difíciles de justificar políticamente porque, al final, se trata de hacerles un favor a los ricos", admitió el asesor.

La riqueza y los gastos que acompañan la llegada de los súper ricos a un país son la principal motivación para ponerles la alfombra roja fiscal. Pero algunos estados también exigen que los extranjeros acaudalados paguen ciertos impuestos. A menudo no son montos irrelevantes. Las cifras más recientes indican, por caso, que en el Reino Unido 74.000 no domiciliados pagaron 8.900 millones de libras .

"El principal beneficio es que esas personas consumirán más que las personas corrientes", señala Sean Bray, director de política europea en la Tax Foundation Europe. "Por eso los gobiernos están dispuestos a conceder algún alivio del lado de los impuestos para ganar más por la vía del consumo ".

Bray agrega que los tres caminos principales consisten en crear millonarios, retener millonarios o atraer millonarios de otros países. En la práctica, muchos países procuran intentar los tres. Sin embargo, gerentes de riqueza señalan que la competencia para atraer inmigrantes ricos que eluden gravámenes elevados en otros lugares es singularmente feroz en este momento, ya que está empujada por el endurecimiento en jurisdicciones rivales.

Asesores en países como Italia, Suiza y Emiratos Árabes Unidos dicen que están recibiendo cada vez más consultas de residentes sin domicilio en el Reino Unido. "Muchos territorios ven que los no domiciliados británicos están a disposición", ilustra Tim Sovold, socio en Moore Kingston, firma contable del RU.

En Reino Unido la decisión de eliminar los beneficios impositivos provocó una aluvión de traslados.

Anthony Richardson, abogado en tribunales de Londres que se ocupa habitualmente de temas impositivos internacionales, afirma que a muchos individuos ricos les preocupa el rumbo general de los viajes en países occidentales.

" A consecuencia de la enorme cantidad de deuda que tomaron los gobiernos debido a la pandemia, empezamos a ver un éxodo de las clases de millonarios y milmillonarios fuera del RU y hacia lugares como los EAU ", señala.

"Juzgan peligroso que se vea que su riqueza pueda estar disponible en efectivo -agrega-. No diría que se hayan intensificado las gestiones para atraer a esa gente, diría que el éxodo se acentuó".

Paul Donovan, economista jefe en el sector de gestión mundial de riqueza en UBS, añade que la emigración de millonarios también está impulsada por la "transformación estructural de la riqueza mundial", lo que incluye el impacto de las sanciones sobre cantidad de rusos acaudalados y el deseo de muchos dueños de empresas de vivir cerca de donde se encuentran sus negocios.

En julio UBS publicó un informe que preveía que hacia 2028 el RU y Países Bajos perderían la mayor cantidad de millonarios, una caída del 17% y el 4% respectivamente . Los dos países contradijeron la tendencia mundial según la cual la cantidad de millonarios habrá de crecer en 52 de los 56 países que estudia el banco. Los datos incluyen a quienes se volvieron millonarios gracias a la creación de riqueza y también a emigrados.

Donovan dice que esto se debe en parte a que en el RU y Países Bajos había una cantidad desproporcionada de millonarios en relación con el tamaño de sus economías. De ahí que cualquier alteración estructural que afecte a millonarios nómadas tendrá un impacto desorbitado en ambos países.

Otros mencionan cambios en el panorama financiero internacional del último decenio que tuvieron impacto sobre la capacidad de los súper ricos para proteger su riqueza.

" Históricamente, la gente se quedaba en su país y guardaba el dinero en paraísos fiscales del exterior", recuerda Pascal Saint-Amans, ex director de impuestos en la OCDE. "Pero el fin del secreto bancario y el aumento en el intercambio de información hicieron que si no quieren ser gravados en un país, se vayan ".

La decisión de reubicarse no sólo tiene que ver con los impuestos. Emma Chamberlain, asesora de temas internacionales en Pump Court Tax Chambers con sede en el RU, dice que otros factores como la seguridad, la educación, la infraestructura empresaria, la estabilidad, la cultura y la comunidad también son importantes, y que las personas por lo general se trasladan donde ya hay colegas, amigos o parientes.

Philippe Pulfer, socio del estudio suizo Walder Wyss ayuda a personas de gran patrimonio a decidir dónde vivir y recalca que les resulta muy importante la estabilidad política y económica.

"La tendencia que vemos es que las familias ya no son estáticas y cambian de lugar de residencia con más facilidad que antes. Pero incluso en ese caso, les gusta la estabilidad -observa Pulfer-".

La decisión del Reino Unido de retirarse de la UE fue uno de esos cambios. Según datos de Henley, el país sufrió entre 2017 y 2023 una pérdida neta de 16.500 millonarios.

China también padece el éxodo de súper ricos debido a las medidas draconianas contra el covid y al plan de "prosperidad común" para redistribuir la riqueza que promueve el presidente Xi Jinping.

Bray coincide en que "la estabilidad económica y la estabilidad impositiva" son altamente apreciadas por las personas pudientes que buscan trasladarse. Agrega, no obstante, que si bien los impuestos no son el único motor de sus decisiones, ciertamente son un factor más importante en comparación con trabajadores de ingresos medios o bajos. "Los dueños de patrimonios altos en capital son sumamente móviles. Suelen reaccionar a incentivos y tienen los medios para aprovecharlos", apuntó.

Chamberlain agrega que hasta hace poco los europeos que trabajan en fondos privados preferían al Reino Unido y ahora se orientan hacia Italia, especialmente a Milán, mientras que Dubai y más recientemente Singapur, son lugares que generan más interés en Asia.

Suiza "parece ser anecdóticamente más popular entre los alemanes, noruegos y franceses", indica, aunque advierte que son generalizaciones. Mucho depende de si tienen hijos en edad escolar o si sus padres se jubilaron.

Peter Ferrigno, director de servicios impositivos en Henley & Partners, dice que Chipre y Malta atraen porque no gravan los dividendos al exterior. Acota que entre los europeos que "necesitan estar cerca de sus mercados nacionales", Grecia o Italia siguen siendo populares debido al monto máximo de sus impuestos únicos. En Grecia es de 100.000 euros anuales, lo que es muy atractivo para todos los que ganan por encima de 250.000 euros.

Grecia es atractiva por el monto máximo de sus impuestos únicos.

Marco Cerrato, socio en Maisto e Associati, estudio legal con oficinas en Italia y el RU, comenta que este año los tres destinos elegidos por expatriados pudientes fueron Italia, Suiza y Mónaco.

Otros países quedaron al margen. "Cuando Portugal puso fin al régimen para residentes nuevos, todas las miradas se dirigieron a Italia. Ahora decidieron subir el precio, lo que sin dudas limitará la cantidad de personas que entrarán en el régimen", apuntó Stovold, de Moore Kingston Smith.

Gerentes monetarios consideran que esos cambios súbitos ilustran los riesgos de cambar de país basándose en razones impositivas: las alteraciones son bruscas si cambian los vientos políticos.

Pulfer agrega que en Suiza no se festejó mucho el cambio del régimen para no domiciliados en el RU. "Durante mucho tiempo los dos países obvios para las personas pudientes fueron el RU y Suiza -evoca-. No creo que favorezca a Suiza que se termine en el RU (el sistema para no domiciliados). La competencia (entre jurisdicciones) es sana y les indica a las autoridades que mantengan los impuestos en niveles razonables".

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sostiene que la brusca decisión de su país de duplicar el nivel de ingreso al régimen de impuesto único fue porque el gobierno quería "mitigar una medida que parecía sumamente generosa".

Su gobierno también afirma que el país quería evitar una carrera descendente con otros países en el intento de atraer personas y compañías mediante franquicias impositivas.

El ministro de Finanzas, Giancarlo Giorgetti, aludiendo a los elevados niveles de deuda soberana de Italia, comentó que "si empieza dicha competencia, países como Italia, que tienen un muy limitado margen fiscal, están destinados inevitablemente a perder".

También hubo inquietud en Milán, la ciudad que se convirtió en un imán para los súper ricos en parte por el régimen de impuesto único, a la que llaman "svuota Londra", "la Londres vacía". Unos 2.700 súper ricos se mudaron a Italia desde la adopción del régimen en 2017, pero algunos milaneses se quejan de que eso aumentó el precio de las propiedades .

Entre 2009 y 2012 algunos cantones suizos como el de Zurich votaron la abolición del sistema forfait. En 2014 se aprobó en referendo federal mantener las normas de gravamen único, pero continúan los debates respecto de si deberían incrementarse algunos impuestos destinados a los ricos, especialmente los referidos a la herencia.

Pulfer y otros asesores son conscientes, junto con sus clientes, de que otros países podrían adoptar más restricciones a los actuales sistemas de privilegios impositivos, y no sólo por presiones locales.

A escala internacional, las discusiones en el G20 giraron en torno a la adopción de un impuesto mundial mínimo para mil millonarios, similar al intento de la OCDE de fijar una tasa impositiva empresaria mínima. Aunque de momento el plan no consiguió respaldos suficientes, algunos lo ven como un indicio de que habrá más acciones en ese sector. "Se piden reglas impositivas internacionales que aborden el tema", dice Grant Wardell-Johnson, líder de políticas impositivas mundiales en KPMG International.

Volek recuerda que la demanda de parte de los súper ricos de paraísos fiscales estables, cordiales y financieramente indulgentes se mantiene tan alta como siempre, y agrega que hay muchas jurisdicciones dispuestas a satisfacerlos. "Los países que adapten e innoven serán los que prosperen", anticipa. Pero Saint-Amans aclara que, si bien la competencia impositiva entre países sigue siendo "feroz", probablemente haya alcanzado ya su punto máximo.