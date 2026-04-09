El nuevo economista jefe de la OCDE afirmó que los gobiernos que se apresuraron a recortar impuestos sobre los combustibles tras el inicio del conflicto deben eliminar rápidamente los costosos subsidios energéticos universales. Más de 25 países, desde estados miembros de la Unión Europea hasta mercados emergentes como Brasil e India, han reducido los impuestos al combustible para proteger a los consumidores del shock de precios energéticos provocado por el conflicto. Alternativas como controles de precios, subsidios o ayudas directas en efectivo han sido menos adoptadas. Sin embargo, Stefano Scarpetta, quien asumió este mes como economista jefe de la organización con sede en París, dijo al Financial Times que los recortes fiscales, aunque rápidos de implementar, son demasiado costosos para mantenerse por mucho tiempo. La experiencia de la crisis energética europea de 2022 demostró que “el costo de estas políticas es especialmente alto”, señaló Scarpetta, refiriéndose a los subsidios implementados tras la invasión rusa a Ucrania. Estos alimentaron la inflación, acumularon problemas fiscales y redujeron los incentivos para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles. La Comisión Europea también advirtió a los 27 estados miembros de la UE que no gasten en exceso para proteger a consumidores e industrias de los altos precios del petróleo y el gas, ya que eso podría llevar al bloque a una crisis fiscal. La OCDE sigue esperando que el conflicto en Medio Oriente impulse la inflación al alza y afecte al crecimiento en los próximos meses, a pesar del potencial de que las exportaciones vuelvan a fluir a través del Estrecho de Ormuz tras el acuerdo de alto al fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, también advirtió el jueves que no habrá “un regreso limpio y ordenado al estado previo” tras el conflicto, incluso si la tregua se mantiene. Afirmó que el escenario “más esperanzador” del fondo sigue implicando una rebaja en las previsiones de crecimiento, debido a daños en infraestructura energética, interrupciones en el suministro, pérdida de confianza y otros efectos duraderos. Scarpetta reconoció que los mayores precios de la energía y la perturbación al comercio a través del Golfo también podrían frenar el despliegue de la inteligencia artificial —otro golpe para las perspectivas de crecimiento global, dado que la rápida adopción de herramientas de IA era una de las principales razones por las que la OCDE estaba por mejorar sus previsiones para la mayoría de las grandes economías antes de que Estados Unidos e Israel comenzaran los ataques contra Irán a finales de febrero. Scarpetta señaló que la intensa incertidumbre hace más importante que los gobiernos establezcan límites temporales a las medidas de apoyo energético y las dirijan hacia los hogares de bajos ingresos y las empresas de alta intensidad energética. Un nivel adecuado de apoyo para las empresas sería “más difícil”, dijo, dado el riesgo de que los subsidios sostengan a empresas “zombi” que de otro modo deberían cerrar —algo que ocurrió tras la pandemia de covid-19, cuando los gobiernos pagaron a los empleadores para mantener a los trabajadores en sus puestos. Por ello, argumentó, los gobiernos deben asegurarse de que las empresas asuman parte de la carga del mayor costo energético, aunque ofrezcan cierto apoyo a quienes no puedan afrontarlo. Scarpetta habló con el FT antes del lanzamiento de un informe de la OCDE que establece vías para que los gobiernos superen un estancamiento prolongado en la productividad que ha mermado el crecimiento y los niveles de vida. Señaló al Reino Unido como uno de los pocos países cuyas perspectivas de crecimiento no habían mejorado ni siquiera antes de que comenzara el conflicto con Irán, e instó al gobierno de Sir Keir Starmer a hacer más para incorporar a los jóvenes a programas de aprendizaje, reducir los costos de cuidado infantil para los padres trabajadores y corregir las “distorsiones” en el sistema de impuesto sobre la renta que debilitan los incentivos al trabajo para quienes tienen ingresos más altos.