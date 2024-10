La fórmula detrás del negocio de Dadatina que le aseguró el éxito en las redes

Daniela López, más conocida como Dadatina, se hizo viral en 2019 a través de un hilo en el que recomendaba marcas nacionales y accesibles de productos para la piel. En su perfil reseñó una de las mascarillas de ACF, ofreció un cupón de descuento para su comunidad y fue un éxito. Rodolfo Prieto, el creador de las marcas ACF (formulaciones cosmecéuticas avanzadas, por sus siglas en inglés), y NIC (nuevas ideas cosméticas para productos de cuidado capilar), decidió asociarse a Dadatina para crear una línea de productos: ACF by Dadatina, que debutaron en 2020.

Hoy las estrategias de AFC están enfocadas en el mundo digital: principalmente las redes sociales, los influencers y diversas acciones de e-commerce. En ese sentido, las acciones que presentan el mejor retorno en cuanto a venta y conversiones son el uso de cupones a través de influencers y las campañas en redes sociales . Por su parte, los sorteos y eventos son los más importantes en cuanto a branding.

"Desde ACF le damos mucha importancia al marketing de influencers. Constantemente buscamos cuentas para pedir reseñas y recomendaciones. Pero, además, nos interesa que los productos lleguen a las profesionales como cosmetólogas, cosmiatras, y dermatólogas para que también puedan probarlos con sus pacientes y tener un feedback de ese lado", destaca la cosmetóloga e influencer en diálogo con la revista APERTURA.

Fueron los primeros en producir las máscaras oclusivas en el país.

Los productos más vendidos de la línea By Dadatina son el serum Balance, la crema Defensa, el fotoprotector toque seco y la crema de contorno de ojos .

"Para analizar las ventas y el éxito de nuestras estrategias utilizamos herramientas digitales para medir no solo el alcance de cada publicación, sino también el porcentaje de clics y compras. Esto nos ayuda a mejorar el contenido, a la vez que nos da una idea de lo atractivo -o no- de cada producto en cada momento y en tiempo real", analiza López.

El objetivo que persiguió en sus comienzos Dadatina fue el de traer el concepto de cosmecéutica - cosméticos con base científica que entre sus ingredientes tienen principios activos de uso en productos farmacéuticos- a Argentina. En ese sentido, buscan hacer sus productos "lo más inclusivos posibles": apto para pieles sensibles, veganos, válidos para la rosácea, como para nombrar algunos ejemplos.

El objetivo de Dadatina fue el de traer el concepto de cosmecéutica al país.

"Además hacemos un esfuerzo consciente en mostrar pieles reales tanto en géneros como en edades y complexiones", explica Daniela López. Y agrega: "Empezamos con las máscaras oclusivas, fuimos los primeros en producirlas en Argentina, versus las importadas, y luego desarrollamos una línea más completa para la rutina de cuidado de la piel".

Hoy la marca es un éxito y en el mercado se posiciona como un producto accesible y alternativo a las grandes marcas internacionales .

En cuanto a los desafíos, Dadatina menciona principalmente las trabas a las importaciones y los desafíos logísticos: "Más allá de los sube y baja de la Argentina y el trasfondo del momento en el que estamos, los desafíos más grandes que no dependen de esto es que no podemos traer materias primas novedosas que acá no se producen, lo que nos limita los lanzamientos. Además, una cosa a mejorar en todos los niveles es la entrega de pedidos fuera del AMBA", remarca.