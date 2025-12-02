El yacimiento “ Sacanana 2 ” es uno de los nuevos hallazgos para la minería en Argentina, ya que este espacio cuenta con una potencial explotación de oro, cobre y otros minerales que podría traer una ganancia multimillonaria y la llegada de miles de puestos de trabajo directos e indirectos.

A través de la publicación del Boletín Oficial N° 14445 del 28 de agosto, se informó el registro del descubrimiento en el Departamento Gastre, Sección J-I, Fracción B, Lote 20B que pertenece a una empresa sola.

¿Dónde queda el yacimiento de oro que podría traer una ganancia millonaria?

El Gobierno local confirmó que el yacimiento de oro, cobre y otros minerales se encuentra en la meseta central de la provincia de Chubut y lo denominaron “Sacanana 2”. En la publicación informaron que el hallazgo cumple con las reglamentaciones y las exigencias para el sector .

La explotación de la zona es titularidad de la empresa “ Patagonia Exploración S.A. ”, según consignaron las autoridades en el texto tras presentar la documentación ante la Dirección General de Minas y Geología chubutense .

El descubrimiento se dio en una región de la meseta de Chubut.

La firma cumplió los protocolos exigidos por las autoridades locales , que incluyeron la presentación de muestras minerales, la declaración jurada de los descubridores y la descripción detallada de la ubicación y características del hallazgo.

La compañía informó que la explotación se extiende sobre una superficie de 2396 hectáreas y contiene, entre sus recursos principales, oro y cobre diseminado, lo que lo clasifica dentro de la categoría de primera en términos de riqueza mineral.

“El yacimiento se ubica en una zona que promete un significativo potencial de explotación”, indicaron.

¿Cómo sigue la explotación de la zona minera?

La manifestación del descubrimiento fue acompañada por la correspondiente solicitud de minería , que se presentó ante la Dirección General de Minas y Geología.

El documento incluye las coordenadas precisas de la zona de reconocimiento exclusivo y la demarcación de la superficie del yacimiento, aunque todavía resta saber cómo será el trabajo de la empresa sobre la zona aprobada .

El hallazgo incluye piezas de oro y cobre diseminado.